 Doliu în lumea cinematografiei! A murit la 50 de ani. Povestea impresionantă a actriței Kimmarie Johnson, din „Beverly Hills, 90210”
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Doliu în lumea cinematografiei! A murit la 50 de ani. Povestea impresionantă a actriței Kimmarie Johnson, din „Beverly Hills, 90210”

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Kimmarie Johnson, actrița cunoscută pentru apariția în serialul „Beverly Hills, 90210” și în comedia „Dude, Where’s My Car?”, s-a stins din viață la vârsta de 50 de ani. Vestea a fost confirmată de nepoata sa, Rhonda Scott, care a oferit detalii despre problemele medicale cu care vedeta s-a confruntat înainte de deces.

Kimmarie Johnson
Kimmarie Johnson Foto: Instagram

Pe 27 octombrie, Johnson a suferit un episod cardiac în locuința sa din Los Angeles și a fost transportată de urgență la spitalul Cedars-Sinai. Medicii au diagnosticat-o cu o afecțiune de tip anevrism cardiac. Actrița a murit miercuri după-amiază, după ce inima i s-a oprit. Familia a transmis că aceasta s-a stins în mod pașnic, scrie TMZ.

De la podiumurile de modă, la rolurile din filme și seriale

Kimmarie Johnson s-a născut în Pittsburgh, Pennsylvania, și a studiat educația primară și psihologia copilului la California University of Pennsylvania. Ulterior, s-a mutat la New York, unde a lucrat ca însoțitoare de bord. A fost remarcată de o agenție de modeling, iar cariera sa în modă a inclus campanii pentru branduri precum Oscar de la Renta și United Colors of Benetton.

În 1992, Johnson a câștigat concursul de frumusețe Miss Pennsylvania USA, după care a participat la competiția Miss USA. În 1996, s-a mutat la Los Angeles și a început să se concentreze asupra actoriei.

Debutul său pe micul ecran a avut loc în 1998, când a interpretat-o pe Judy într-un episod al serialului „Beverly Hills, 90210”. În anul 2000, a apărut în comedia „Dude, Where’s My Car?”, alături de Ashton Kutcher, în rolul Jumpsuit Chick.

Actrița a mai jucat în producții precum „Gang Warz”, „Spanish Fly”, „Shadow Fury” și „The Summer of Massacre”. După nașterea fiului său, în 2003, Johnson s-a retras din actorie. Ultima sa apariție pe ecran a fost într-un episod al serialului „Tucker’s War”, difuzat în 2017. În 2011, a lansat și propriul brand de produse de înfrumusețare, SkinGlow by Kimmarie.

Relația specială cu nepoata sa și fiul pe care îl lasă în urmă

Kimmarie Johnson avea un fiu, Cameron, în vârstă de 23 de ani, care este artist muzical. Actrița a avut și o legătură foarte apropiată cu nepoata sa, Rhonda Scott, pe care a ajutat-o să o crească încă din adolescență.

Rhonda este fiica fratelui mai mare al actriței, Edward, și a lui Tina Baldwin, care s-a confruntat cu dependența de droguri. Johnson și mama sa, Carol, au preluat o parte importantă din responsabilitatea creșterii fetei, iar actrița a devenit pentru ea o figură maternă.

Într-un interviu acordat în 2014 publicației The Bakersfield Californian, Johnson a povestit cât de dificil a fost la început să își asume acest rol, mai ales că încă era la școală.

„Pentru mine a fost foarte dificil la început, pentru că nu îmi doream să am un copil. Dar a trebuit să-mi asum responsabilitatea și să-i fiu mamă, iar asta a fost greu, pentru că încă eram la școală. Nu mai conta însă, pentru că o iubeam cu adevărat. Așa urma să fie. Asta e viața”, declara actrița.

La rândul ei, Rhonda a vorbit despre importanța mătușii sale în viața ei: „Sunt atât de fericită că o am în viața mea. Nu știu unde aș fi fără ea. Știu că nu aș fi la fel de puternică astăzi”.

Kimmarie Johnson descria relația lor drept una deosebită și recunoștea că au existat și momente dificile, dar că apropierea dintre ele a meritat efortul.

Avem o relație minunată. Este amuzant cum se întâmplă lucrurile. Uneori există și momente mai puțin bune pe parcurs, dar, la final, este cel mai minunat lucru, dacă lupți pentru asta”, spunea ea.

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