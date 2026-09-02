Fiul lui John Lennon are un băiețel. Ce nume a ales pentru copil

Familia lui John Lennon are un nou motiv de sărbătoare. Sean Ono Lennon, fiul celebrului membru al trupei Beatles și al artistei Yoko Ono, a devenit tată pentru prima dată. Partenera sa, muziciana și scriitoarea Charlotte Kemp Muhl, a născut un băiețel.

Sean Ono Lennon Foto: Instagram

Cei doi au ales pentru copil numele Aurelius, iar vestea a fost confirmată chiar de Sean, în vârstă de 50 de ani, printr-o postare pe Instagram.

Sean a făcut anunțul pe rețelele sociale

Cu câteva ore înainte ca Sean să confirme nașterea, fratele său mai mare, Julian Lennon, dezvăluise deja vestea într-o postare care a fost ulterior ștearsă.

Sean a publicat fotografii cu bebelușul și a transmis un mesaj plin de umor fanilor săi. El a scris că el și Charlotte „au creat într-adevăr un omuleț”, dezvăluind și numele ales pentru copil: Aurelius.

La rândul ei, Charlotte, în vârstă de 39 de ani, a publicat imagini care surprind începutul vieții lor în formula de trei. Artista a recunoscut și că primele zile de maternitate au venit la pachet cu foarte puțin somn.

„Am făcut un om! Sunt convinsă că ADN-ul este un cod extraterestru cuaternar care acționează”, a scris Charlotte.

Ea a glumit și pe seama oboselii și a recunoscut că are nevoie de sfaturi pentru îngrijirea bebelușului. „Lipsa somnului nu face decât să adauge la senzația de irealitate. Sfaturi despre tehnica de a-l face să râgâie sunt binevenite”, a transmis aceasta.

Charlotte a mai spus că îi pune copilului muzică de Aphex Twin și Stravinsky și a făcut o remarcă amuzată despre primele schimbări specifice perioadei de nou-născut.

Julian Lennon a anunțat primul venirea pe lume a copilului

Julian Lennon, în vârstă de 63 de ani, este fiul pe care John Lennon l-a avut cu prima sa soție, Cynthia Powell. El a fost cel care a dat vestea înaintea lui Sean.

Într-o postare ulterior ștearsă, Julian a povestit că se afla într-o călătorie la Londra când a primit vestea care avea să-i schimbe statutul în familie.

El a spus că „cel mai uimitor lucru din întreaga lume” s-a întâmplat și că a devenit unchi. Julian i-a felicitat pe Sean și Charlotte și le-a transmis urări pentru noul membru al familiei, pe care l-a numit „frumosul lor băiețel”, făcând referire la melodia „Beautiful Boy”, scrisă de John Lennon pentru Sean.

Relația dintre frații Lennon, mai apropiată decât s-a crezut

De-a lungul timpului au existat numeroase speculații potrivit cărora Sean și Julian ar fi fost înstrăinați. În ultimii ani însă, cei doi au oferit mai multe indicii că relația lor este una apropiată.

În decembrie 2024, Julian a publicat fotografii alb-negru în care apărea alături de fratele său, după ce cei doi petrecuseră timp împreună la The Dakota, clădirea din Manhattan unde John Lennon a locuit alături de Yoko Ono și Sean.

Julian a descris atunci întâlnirea ca pe o seară în care au luat cina și au stat de vorbă până târziu, adăugând că astfel de momente sunt rare și că este recunoscător pentru ele.

Cu un an înainte de acest moment, Sean redistribuise și el un mesaj al unei pagini dedicate lui John Lennon, în care era respinsă ideea existenței unui conflict între cei doi frați.

Julian a avut o relație dificilă cu Yoko Ono

Speculațiile despre o ruptură în familie au fost alimentate în trecut de declarațiile lui Julian despre mama vitregă, Yoko Ono.

Julian a povestit că a fost nevoit să răscumpere scrisori și cărți poștale pe care i le trimisese tatălui său și pe care le primise de la acesta. În 1996, el a dat în judecată moștenirea tatălui său, iar cazul s-a încheiat printr-o înțelegere autorizată de Yoko Ono.

Într-un interviu din 1999, Julian a vorbit despre relația tensionată cu mama vitregă și despre poziția acesteia în administrarea moștenirii lui John Lennon.

În schimb, în aceeași perioadă, Julian a vorbit cu căldură despre Sean, sugerând că fratele său mai mic fusese prins la mijloc într-o situație complicată.

Aurelius este primul nepot al lui John Lennon

Nașterea lui Aurelius marchează un moment important pentru familia lui John Lennon. Băiețelul este primul nepot al lui John Lennon.

Yoko Ono, în vârstă de 93 de ani, are deja doi nepoți din partea fiicei sale mai mari, Kyoko.

Sean și-a urmat tatăl în lumea muzicii, lucrând ca producător și muzician și ocupându-se, totodată, de patrimoniul artistic al părinților săi.

Charlotte Kemp Muhl este, la rândul ei, muziciană și scriitoare. Ea și Sean sunt împreună din 2007 și cântă împreună în duo-ul muzical The Ghost of a Saber Tooth Tiger.