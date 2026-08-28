Glenn Close a postat un videoclip emoționant pentru fani: „Am ajuns acasă”

Glenn Close a împărtășit cu admiratorii săi un moment simplu și personal din viața sa. Actrița în vârstă de 79 de ani a publicat un videoclip realizat în locuința sa din Bozeman, Montana, în care apare zâmbind în fața camerei.

Glenn Close Foto: Profimedia

Vedeta le-a transmis celor care o urmăresc că se află acasă și a vorbit despre atmosfera de la finalul zilei. Glenn Close a ales să poarte o cămașă care i-a aparținut mamei sale, transformând apariția într-un moment cu o semnificație aparte pentru ea.

„Bună tuturor, sunt acasă”, spune actrița la începutul videoclipului.

Ulterior, aceasta a explicat că poartă cămașa mamei sale și se bucură de liniștea serii. Glenn Close a menționat și părul său alb, lăsând vântul să îi treacă prin el în timp ce privea apusul.

„Port cămașa mamei mele, las vântul să-mi treacă prin părul alb. Privesc soarele cum apune. Mă simt binecuvântată”, a transmis actrița.

Pip, câinele care i-a fost alături

În mesajul care a însoțit videoclipul, Glenn Close a făcut referire și la animalul său de companie. Actrița a precizat că Pip se afla chiar în spatele ei.

Pip este câinele ei din rasa Havanese, iar prezența acestuia a fost menționată de vedetă în descrierea postării. Astfel, videoclipul surprinde un moment obișnuit din viața actriței, petrecut în propria locuință din Montana.

Apariția vine într-o perioadă importantă pentru cariera lui Glenn Close. Actrița a fost anunțată recent printre personalitățile care vor primi un Oscar onorific.

Glenn Close va primi un Oscar onorific

Academia de Arte și Științe Cinematografice a anunțat pe 10 iunie că Glenn Close va primi un premiu Oscar onorific. Alături de ea, aceeași distincție le va reveni regizorului Ridley Scott și animatorului Floyd Norman.

Premiile vor fi acordate în cadrul celei de-a 17-a ediții a Governors Awards, programată pentru 15 noiembrie. În cadrul aceleiași ceremonii, premiul Irving G. Thalberg Memorial Award va fi acordat producătoarelor Christine Vachon și Pamela Koffler.

Președinta Academiei, Lynette Howell Taylor, a vorbit despre cariera actriței și despre capacitatea acesteia de a interpreta personaje complexe. Distincția vine după mai multe nominalizări ale lui Glenn Close la premiile Oscar.

Actrița a fost nominalizată de opt ori la categoria pentru interpretare și nu a câștigat până acum un Oscar competitiv. Sursa precizează că acesta este cel mai mare număr de nominalizări la Oscar pentru interpretare în cazul unui performer în viață care nu a obținut trofeul.

În 2021, într-o discuție cu Pete Davidson pentru „Actors on Actors”, Glenn Close a vorbit chiar despre posibilitatea de a nu câștiga niciodată statueta. Actrița a sugerat atunci că ar putea exista ceva special în a primi un premiu pentru întreaga carieră, fără să fi câștigat anterior un Oscar competitiv.

„Este mai bine să fii scos într-un scaun cu rotile și să primești premiul pentru întreaga carieră?”, s-a întrebat ea la acel moment.