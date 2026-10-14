Jennifer Lopez, imagine incendiară în costum de baie la 57 de ani. Secretul trupului tonifiat al vedetei

Jennifer Lopez continuă să demonstreze că vârsta este doar un număr. Artista a atras atenția fanilor prin aparițiile sale în costum de baie, unde și-a etalat silueta tonifiată și forma fizică de invidiat, chiar și la 57 de ani.

Jennifer Lopez Foto: Profimedia

Cântăreața, una dintre cele mai cunoscute vedete internaționale, spune că imaginea pe care o afișează este rezultatul unei munci constante. În spatele aparițiilor spectaculoase se află o rutină bine pusă la punct, cu mult sport, o alimentație atent aleasă și reguli pe care le respectă de ani întregi.

Artista a publicat pe Facebook o imagine într-un costum de baie alb în care urmăritorii au putut observa cât de bine arată. „Relaxed and recharged” este mesajul care a însoțit fotografia care a strâns peste 100 de mii de aprecieri.

Foto: Facebook

Jennifer Lopez are o rutină strictă pentru un trup tonifiat

Pentru Jennifer Lopez, menținerea formei fizice nu este doar o preocupare legată de aspect, ci și un mod de viață. Artista este cunoscută pentru energia pe care o are pe scenă, iar dansul joacă un rol important în rutina sa zilnică.

Vedeta a explicat că mișcarea o ajută să își păstreze musculatura tonifiată și să se simtă bine. Antrenamentele și dansul sunt parte din programul său, mai ales înaintea spectacolelor sau a aparițiilor importante.

Jennifer Lopez consideră că rezultatele apar doar prin consecvență și prin găsirea unui echilibru între sport și alimentație.

„Știi că o să apari pe ecran. Trebuie să fii pregătit, să mergi la sală și să mănânci corect. E vorba despre o alimentație sănătoasă, despre a mânca ce trebuie, despre antrenament și despre consecvență. Spun lucrurile astea tot timpul”, a declarat artista pentru Extra.

Ce mănâncă Jennifer Lopez pentru a-și păstra silueta

Pe lângă orele petrecute la antrenamente, alimentația are un rol important în stilul de viață al artistei. Jennifer Lopez preferă mesele bogate în proteine și alege alimente care îi oferă energie pentru ritmul intens pe care îl are.

În meniul vedetei se regăsesc alimente precum ouăle, carnea de curcan, pieptul de pui, carnea de porc și carnea de vită provenită de la animale hrănite cu iarbă. De asemenea, peștele și legumele sunt nelipsite din dieta sa.

În schimb, artista evită alimentele procesate, produsele cu mult zahăr și alimentele care conțin gluten. Atunci când are poftă de ceva dulce, Jennifer Lopez alege variante fără zahăr, dar care îi oferă senzația unui desert.