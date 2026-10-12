 Kelly Osbourne a luat aproape 13 kilograme după ce îngrijorase fanii! „A fost cel mai rău an din viața mea”
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Kelly Osbourne a luat aproape 13 kilograme după ce îngrijorase fanii! „A fost cel mai rău an din viața mea”

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Kelly Osbourne a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an și despre transformarea fizică ce a atras atenția publicului. Vedeta de televiziune și cântăreața în vârstă de 41 de ani a explicat că perioada recentă a fost una extrem de dificilă pentru ea, dar și una din care a avut multe lecții de învățat.

Kelly Osbourne
Kelly Osbourne Foto: Profimedia

Aparițiile sale de la evenimente importante, precum galele organizate în jurul premiilor Grammy 2026 și BRIT Awards 2026, au stârnit numeroase comentarii legate de aspectul său fizic. Kelly Osbourne spune însă că situația prin care a trecut a avut cauze mult mai profunde decât o simplă schimbare de imagine.

Kelly Osbourne: „A fost cel mai rău an din viața mea”

Într-un interviu recent, artista a mărturisit că ultimul an a fost marcat de suferință, dar și de momente care au ajutat-o să înțeleagă mai bine propria experiență.

„A fost cel mai rău an din viața mea. În atât de multe feluri, nici nu pot să vă explic. Dar a fost și foarte frumos, pentru că am învățat că durerea mea este o onoare, deoarece iubesc cu adevărat pe cineva atât de mult”, a declarat Kelly Osbourne pentru The Sun.

Vedeta a vorbit și despre greutatea pe care a acumulat-o după perioada în care a atras atenția prin slăbirea vizibilă.

„Știți că am luat 2 stone de la BRIT Awards?”, a spus Kelly. Cele 2 stone reprezintă aproximativ 28 de livre, adică aproape 13 kilograme.

Kelly Osbourne a recunoscut că și ea a fost surprinsă atunci când a văzut imaginile cu ea de la evenimente.

„Nu mi-am dat seama că arătam așa până când nu am văzut fotografiile. Când le-am văzut, nu mi-a venit să cred. Am fost la fel de șocată ca toată lumea”, a povestit aceasta.

Artista a precizat că schimbarea fizică nu a fost cauzată de o tulburare alimentară.

„Nu a fost o tulburare alimentară. Pur și simplu nu puteam să fac nimic pentru mine. Mâncatul mă făcea să simt că vreau să vomit”, a explicat Kelly.

Moartea lui Ozzy Osbourne a afectat profund familia

În iulie 2025, tatăl lui Kelly Osbourne, celebrul rocker Ozzy Osbourne, a murit după un stop cardiac suferit în afara spitalului. Printre cauzele menționate au fost și boala coronariană, precum și Parkinson cu disfuncție autonomă.

După moartea tatălui său, Kelly a vorbit despre reacțiile oamenilor la schimbarea sa fizică. Vedeta a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, după ce mai multe persoane au comentat că pare bolnavă.

„Ce vă așteptați de la mine? Cum vă așteptați să arăt acum? Faptul că mă ridic din pat, că îmi înfrunt viața și încerc să fiu mai mult decât suficient ar trebui apreciat”, a spus ea.

Kelly Osbourne a explicat că perioada de doliu a avut un impact major asupra sa.

Spuneți că arăt bolnavă. Ei bine, sunt bolnavă acum. Viața mea s-a întors complet pe dos. Nu înțeleg cum se așteaptă oamenii să îmi revin și să arăt ca și cum totul este în regulă, când nu este”, a mărturisit artista.

Ulterior, Kelly a spus că starea sa s-a îmbunătățit și că beneficiază de sprijinul necesar.

„Trebuie să repari mintea înainte să poți repara corpul. Va dura ceva timp. Nu voi fi reparată într-o zi și nici după o singură ședință de terapie. Este o muncă pentru toată viața, pe care trebuie să o continui”, a transmis Kelly Osbourne.

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