„Nu sunt bine!” Selma Blair, declarații îngrijorătoare înainte de incidentul din avion

Actrița Selma Blair a ajuns în atenția autorităților după un incident petrecut la bordul unui zbor Delta Airlines cu destinația New York. Înainte de evenimentul neașteptat, vedeta a vorbit în spațiul public despre starea ei de sănătate.

Selma Blair, prima reacție după incidentul din avion Foto: Profimedia

Ce a declarat Selma Blair

Cu doar câteva ore înainte de eveniment, vedeta publicase pe Instagram un videoclip în care vorbea despre ultimele sale călătorii și interacționa cu fanii săi.

În secțiunea de comentarii, după ce un admirator i-a transmis că se bucură să o vadă bine și fericită, Selma Blair a răspuns sincer că nu se simte tocmai bine. „Nu mă simt grozav. Sunt tristă. Sunt recunoscătoare. Sper. Nu sunt bine”, a scris actrița.

Potrivit Style Castle, în timpul zborului către aeroportul John F. Kennedy din New York, Selma Blair ar fi agresat doi însoțitori de bord. Unul dintre aceștia ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital după aterizare.

Înregistrările apelului de urgență realizat din avion arată că pilotul a solicitat prezența echipelor de intervenție la poarta de debarcare, menționând existența unui pasager „agresiv”. Acesta a raportat inclusiv răni precum o fractură nazală și urme de mușcături. De asemenea, pilotul a afirmat că pasagera s-ar fi lovit singură cu capul de un perete al aeronavei.

Cum o apără pe Selma Blair reprezentanții săi

Reprezentanții actriței au transmis ulterior că aceasta ar fi trecut printr-o urgență medicală care ar fi dus la comportamentul reclamat. Potrivit acestora, după aterizare, Blair a primit imediat asistență medicală și se afla în stare stabilă.

Ulterior, vedeta a fost arestată și transportată la spital. Procurorii susțin că, în timpul deplasării către unitatea medicală, actrița ar fi lovit cu picioarele un ofițer al Poliției Portuare, provocându-i leziuni și dureri. De asemenea, Blair este acuzată că ar fi agresat și o asistentă medicală în momentul în care a ajuns la spital.

Actrița a comparut în fața instanței pe 12 octombrie și a pledat nevinovată în fața acuzațiilor de agresiune. Ulterior, a fost eliberată pe cauțiune, iar următoarea audiere în dosar este programată pentru ianuarie 2027.

Precedentul din 2016: scoasă pe targă dintr-un avion din Mexic

Episodul violent de la bordul cursei Delta Airlines nu reprezintă o premieră pentru Selma Blair. În 2016, actrița a fost protagonista unui scandal uriaș la bordul unui avion care venea din Mexic către Los Angeles.

La acel moment, pe fondul combinării unor medicamente prescrise cu alcoolul, artista a suferit o cădere nervoasă, a început să țipe necontrolat și a fost calmată doar prin intervenția a două asistente medicale aflate întâmplător la bord, care i-au administrat oxigen.

La aterizarea din Los Angeles în 2016, Blair a fost evacuată pe targă și dusă de urgență la spital, cerându-și ulterior iertare în mod public: „Am făcut o mare greșeală. Sunt un om cu defecte, care face greșeli, și îmi este rușine de acest incident. Îmi pare sincer foarte rău”.