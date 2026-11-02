Steve Ellis a murit la 76 de ani. Povestea artistului care a dat voce uneia dintre cele mai iubite piese ale anilor '60

Lumea muzicii este în doliu după moartea cântărețului britanic Steve Ellis, vocea trupei Love Affair și interpretul celebrului hit „Everlasting Love”. Artistul s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani, în seara zilei de 30 octombrie 2026, în urma unor complicații provocate de o boală cronică.

Steve Ellis Foto: Facebook

Vestea tristă a fost confirmată de familia muzicianului, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Potrivit apropiaților, Steve Ellis și-a petrecut ultimele clipe în liniște, înconjurat de cei dragi.

„Dragi prieteni, cu inima grea vă împărtășim vestea morții lui Steve. După complicații cauzate de o boală cronică, Steve a părăsit împăcat această lume, în seara zilei de 30 octombrie 2026, în prezența celor dragi. Vă rugăm să lăsați gânduri, amintiri sau mesaje de condoleanțe pentru familie în secțiunea de comentarii de mai jos. Everlasting Love (Iubire veșnică)”, au transmis membrii familiei.

Steve Ellis, vocea hitului „Everlasting Love”

Steve Ellis a cunoscut succesul încă din adolescență. Avea doar 17 ani când a înregistrat piesa „Everlasting Love”, melodia care avea să-i aducă notorietate și să devină una dintre cele mai cunoscute creații ale trupei Love Affair.

Lansată la sfârșitul anului 1967, piesa a urcat rapid în clasamentele britanice, ajungând pe primul loc în ianuarie 1968. Succesul a fost cu atât mai important cu cât melodia a reușit să depășească în topuri inclusiv „Hello Goodbye”, unul dintre hiturile formației The Beatles.

Alături de Love Affair, Steve Ellis a contribuit și la alte melodii care au avut succes în acea perioadă, printre care „Rainbow Valley”, „A Day Without Love” și „Bringing on Back the Good Times”. Vocea sa a devenit astfel asociată cu una dintre formațiile pop reprezentative ale sfârșitului anilor '60.

A părăsit Love Affair și a continuat să exploreze muzica

În decembrie 1969, Steve Ellis a plecat din Love Affair pentru a se dedica altor proiecte muzicale. Nu a renunțat însă la cariera artistică și a continuat să lucreze în mai multe direcții.

A interpretat piese pentru coloane sonore de film, inclusiv pentru producția „Loot”, din 1970, și a pus bazele supergrupului Ellis, alături de muzicianul Zoot Money. Ulterior, a făcut parte și din trupa rock Widowmaker.

De-a lungul anilor, artistul a colaborat cu nume importante din industria muzicală, printre care și Paul Weller. Parcursul său a depășit astfel perioada de glorie a formației Love Affair, iar Steve Ellis a rămas activ în lumea muzicii prin proiecte și colaborări diverse.