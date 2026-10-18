 Sylvester Stallone, pus la zid după ce și-a ajutat fiica să ajungă la Hollywood! Replica actorului a surprins pe toată lumea
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Sylvester Stallone, pus la zid după ce și-a ajutat fiica să ajungă la Hollywood! Replica actorului a surprins pe toată lumea

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Sylvester Stallone este acuzat de nepotism, după ce a reușit să-i ofere fiicei sale, Scarlet Rose Stallone, un rol în serialul „Tulsa King”. Celebrul actor nu-și cere scuze pentru această șansă pe care i-a dat-o și susține că mai departe totul ține de ea.

Sylvester Stallone și fiica sa, Scarlet.
Sylvester Stallone și fiica sa, Scarlet. Foto: Instagram

Ajuns la vârsta de 80 de ani, legenda filmelor de acțiune își apără cu fermitate decizia de a-i oferi fiicei sale un rol în serialul „Tulsa King”. Actorul nu doar că nu își cere scuze pentru că i-a deschis ușile la Hollywood, ci le și transmite un mesaj dur criticilor.

Sylvester Stallone a reacționat dur

Lansarea celui de-al patrulea sezon din serialul de succes „Tulsa King” a adus din nou în prim-plan dezbaterea despre nepotismul din industria divertismentului. În mijlocul criticilor, Sylvester Stallone a oferit un răspuns direct și plin de umor celor care contestă prezența fiicei sale de 24 de ani în distribuție.

„Mai întâi, lumea spune: «Nepotismul este teribil». Iar eu răspund: «O, vă rog! Nu ești un părinte bun dacă nu ai recurs la puțin nepotism. Înseamnă că nu-ți pasă de copiii tăi, pentru că ei vin întotdeauna pe primul loc»”, a declarat Stallone, potrivit USA Today.  

Scarlet, care a debutat în primul sezon, preia un rol mai important în sezonul patru, pe măsură ce personajul ei se implică din ce în ce mai mult în operațiunea criminală a familiei.

„Bineînțeles că e nepotism, idiotule. De aceea suntem părinți. Vrem ce e mai bun pentru copiii noștri. Așa că, evident, îi lăsăm să aibă toate avantajele”, a mai declarat Stallone pentru sursa menționată.

De asemenea, celebrul actor a ținut să facă o distincție clară între a primi o șansă și a reuși să te menții în industrie. În opinia sa, oportunitatea este doar primul pas, dar talentul și munca determină succesul pe termen lung:

„Poți menține acel nivel de excelență? Asta nu mai depinde de noi”, a mai subliniat starul de la Hollywood.

Scarlet, în vârstă de 24 de ani, o interpretează pe Spencer în „Tulsa King”, în timp ce tatăl ei îl interpretează pe Dwight „Generalul” Manfredi, un mafiot din New York care încearcă să construiască un imperiu criminal în Tulsa, Oklahoma, după ce a petrecut ani de zile în spatele gratiilor.

Actorul regretă că a făcut singur cascadorii

Recent, actorul a vorbit și despre impactul pe care l-a avut cariera asupra corpului său de-a lungul anilor. Într-un interviu acordat Fox News Digital, Stallone a dezvăluit că acele cascadorii făcute la „The Expendables” l-au lăsat cu răni grave la spate, gât și umeri.

„Am fost rănit de multe, multe ori, dar după «Expendables», am ajuns să fiu operat la spate de nouă ori. Ambii umeri au fost rupți. A fost brutal”, a declarat vedeta de la Hollywood.

Stallone susține că doar profesioniștii ar trebui să facă asta. „Nu faceți asta. Lăsați profesioniștii să se ocupe”, a avertizat el.

Uitându-se în spate, vedeta susține că nu este atât de impresionat de trecutul său de cascador. „Cred că sunt un idiot pentru că am făcut asta. Sunt mândru că m-am făcut bucăți? Gen, evident, nu”.

Stallone are trei fiice cu soția sa, Jennifer Flavin: Sophia, Sistine și Scarlet. De asemenea, mai are doi băieți cu fosta soție, Sasha Czack, pe Sage, care a murit la 36 de ani din cauza unei boli de inimă, și pe Seargeoh, care a fost diagnosticat cu autism și trăiește departe de lumina reflectoarelor.

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