 Adda nu își dorește ca fiul ei să îi calce pe urme, deși are înclinații artistice. Care este motivul: „E o tortură!”
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Adda nu își dorește ca fiul ei să îi calce pe urme, deși are înclinații artistice. Care este motivul: „E o tortură!”

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Adda este una dintre cele mai de succes artiste din industria muzicală, iar pe plan personal se bucură de o familie minunată alături de soțul ei, Cătălin Rizea, și de fiul lor, Alex, care dă deja semne că ar putea moșteni talentul artistic al mamei sale. Cu toate acestea, artista a mărturisit că nu și-ar dori ca băiatul ei să îi calce pe urme.

Adda și fiul ei, Alex
Adda și fiul ei, Alex Foto: click.ro

Adda: „Tot ce am avut noi mai bun, i-am dat lui”

Adda are numai cuvinte de laudă la adresa fiului său, despre care spune că este un copil minunat, cu multă personalitate, care știe să își exprime opiniile. Artista consideră că Alex a moștenit cele mai frumoase calități de la ambii părinți.

„Este o minunăție de băiat, îl iubesc dintr-un suflet, are foarte multe păreri și le exprimă. Cred că a luat tot ce e mai bun și de la mine, și de la... că tăticul e cel mai frumos din familie, și cel mai amuzant din familie, și cel mai deștept din familie, cel mai bun la matematică, sportiv, are haz! Deci are un haz fantastic! Tot ce am avut noi mai bun, i-am dat lui”, a declarat Adda pentru Spynews.ro.

„În mintea omului creativ este plin de îngeri și demoni”

Deși fiul său are înclinații muzicale și a urcat chiar pe scenă alături de mama lui, Adda nu își dorește ca acesta să urmeze o carieră în muzică. Artista consideră că viața unui om creativ nu este deloc ușoară și presupune o luptă permanentă între bine și rău, dar și multe provocări emoționale.

„Nu! Nu, e, e tortură. E foarte greu să fii creativ. În mintea omului creativ este plin de îngeri și demoni și așa, o bătălie între bine și rău, iar capul artistului este un cod pe care nu poți să-l descifrezi. Și e o tortură, este și tortură, și iubire, iubire și blestem, cumva, în această meserie și această vocație, de fapt. Și n-aș vrea, bine, nici în fotbal nu e ușor”, a mai spus artista.

Ce spune despre industria muzicala românească 

Experiențele acumulate de-a lungul carierei au făcut-o pe Adda să privească diferit industria muzicală și să înțeleagă cât de multă muncă, presiune și sacrificiu se ascund în spatele succesului. Tocmai de aceea, artista nu și-ar dori ca fiul ei să treacă prin aceleași încercări, chiar dacă rămâne convinsă că muzica are puterea de a ajunge la sufletele oamenilor.

„Dar eu știu ce înseamnă tot chinul ăsta, adică e un chin, și munca continuă, și presiunea psihică și n-aș vrea asta pentru el, sincer. Dar eu consider că muzica bună își face loc prin orice crăpătură și trebuie să-i dăm înainte din dragoste pentru artă, pentru oameni, pentru viață, să fim acolo binele din lume, să dăm energie frumoasă, pentru că muzica înseamnă energie, vibrație și frecvență și trebuie să dăm ceea ce e bun pentru oameni”, a mai adăugat Adda.

Adda: „Soțul este cel mai dur critic al meu”

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Click!, Adda a vorbit și despre sursele sale de inspirație, dar și despre rolul important pe care soțul ei îl are în cariera muzicală. Artista a dezvăluit că se bazează foarte mult pe sinceritatea lui Cătălin Rizea atunci când vine vorba despre piesele sale și că acesta este cel mai dur critic al său.

„Sunt cu un picior în zona comercială și cu celălalt într-o zonă mai neînțeleasă. Piesele mele nu sunt pentru toată lumea. Soțul este cel mai dur critic al meu, când vine vorba de muzică. Eu după el mă ghidez că știu că e sincer. Plus că, dacă-mi spune el ca va fi hit, clar așa va fi. Are ureche muzicală bună”, a spus artista într-un interviu pe care ni l-a oferit în exclusivitate.

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