 Bucurie mare pentru Ariana și Mitzuu de la Power Couple! Au dezvăluit sexul bebelușului
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Bucurie mare pentru Ariana și Mitzuu de la Power Couple! Au dezvăluit sexul bebelușului

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Bucurie fără margini pentru unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din mediul online și de pe micul ecran. Ariana și Mitzuu, cunoscuți publicului larg în urma participării la show-ul „Power Couple”, se pregătesc pentru cel mai important rol al vieții lor: acela de părinți.

Ariana și Mitzuu de la Power Couple au dezvăluit dacă vor avea băiețel sau fetiță
Ariana și Mitzuu de la Power Couple au dezvăluit dacă vor avea băiețel sau fetiță Foto: instagram/youtube

După ce în urmă cu câteva luni au dat vestea că familia lor se va mări, cei doi viitori părinți au organizat o petrecere specială de tip gender reveal, unde au împărtășit emoția momentului alături de prietenii apropiați și au aflat dacă vor legăna un băiețel sau o fetiță.

Petrecere cu foștii colegi de la „Power Couple”: Adda a ghicit vestea cea mare

Cei doi creatori de conținut, extrem de urmăriți de publicul tânăr pe rețelele sociale, și-au demonstrat trăinicia relației și stăpânirea de sine în cadrul probelor dificile din sezonul trecut al emisiunii „Power Couple”.

Prieteniile legate în competiție au rămas la fel de strânse, astfel că la evenimentul dedicat bebelușului au participat și foștii lor colegi de concurs, cântăreața Adda și soțul acesteia, Cătălin Rizea.

Atmosfera a atins cote maxime de suspans în clipa dezvăluirii, iar Adda a fost cea care a intuit corect verdictul: Ariana și Mitzuu vor deveni părinți de fată.

Mitzuu a transmis pe canalul său de YouTube un mesaj încărcat de recunoștință și fericire:

„Avem fetiță. Mitzzana junior. Te iubesc! Am fost binecuvântați cu o fetiță, pe care o să o iubim cel mai mult de pe lumea asta. Mulțumim lui Doamne-Doamne, dar și vouă pentru susținerea oferită!”

Când va naște Ariana: bebelușul vine pe lume chiar în această iarnă

Comunitatea online a reacționat imediat cu mii de felicitări și mesaje de susținere pentru tinerii viitori părinți. Conform informațiilor împărtășite de vlogger încă din luna septembrie, sarcina decurge conform planului, iar Ariana se pregătește să aducă pe lume fetița chiar în cursul acestei ierni.

Până la momentul în care își vor strânge primul copil în brațe, cei doi își țin urmăritorii la curent cu fiecare etapă a pregătirilor pentru noul statut, pregătindu-și căminul pentru sosirea micuței lor.

Sursa Youtube

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