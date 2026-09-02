Adevărul despre rivalitatea dintre Mirela Vaida și Gabriela Cristea. Cele două, față în față: „A fost dramă națională!”

Invitată în podcastul Gabrielei Cristea, Mirela Vaida a vorbit deschis despre presupusa rivalitate dintre ele, alimentată ani la rând de percepția publicului.

Există sau nu rivalitate între Gabriela Cristea și Mirela Vaida Foto: Facebook/captură Youtube

Gabriela Cristea și Mirela Vaida au dat cărțile pe față despre eticheta de rivale pe care publicul le-a pus-o de-a lungul anilor, lămurind cum a început comparația dintre ele și ce a însemnat preluarea celui mai de succes format matrimonial din țară.

Mirela Vaida și Gabriela Cristea, două femei pe același calapod

Discuția din cadrul podcastului a pornit chiar de la eticheta de concurență directă pe care fanii și presa mondenă le-au atribuit-o de-a lungul carierei.

Fiind două figuri emblematice ale micului ecran care se adresează aceluiași segment de audiență, asemănările evidente au alimentat constant această paralelă:

„Noi două suntem pe același calapod, avem același public, am prezentat aceeași emisiune, suntem percepute același tip de femeie: familiste, muncitoare, gospodine, ambițioase” spune Mirela Vaida.

Reacția Gabrielei Cristea a fost una firească, punând sub semnul întrebării această barieră impusă de percepția exterioară: „Cu toate aceste atribute pe care le-ai enunțat că le avem amândouă, nu ar trebui mai degrabă să fim prietene decât rivale?”

Mirela Vaida a subliniat că fidelitatea telespectatorilor a fost principalul factor care a întreținut comparațiile, publicul atașându-se profund de imaginea primului prezentator pe care îl îndrăgește într-un format de suflet.

„A fost dramă națională”: șocul preluării emisiunii „Noră pentru mama”

Destinul profesional le-a adus pe ambele în prim-planul aceluiași fenomen de televiziune. După ce Gabriela Cristea a impus și consacrat în România formatul „Noră pentru mama” – considerat deschizătorul de drumuri pentru show-urile matrimoniale autohtone –, Mirela Vaida a fost aleasă să îi calce pe urme. Trecerea a fost însă extrem de dură pentru tânăra prezentatoare de la acea vreme:

„Tu l-ai adus în România... La «Noră pentru mamă» eram venită de la Etno TV, de azi pe mâine, cum se face în televiziune, și eram venită la cel mai mare show din România, având doar 27 de ani și fiind la început de drum. A fost dramă națională! Oamenii aveau nevoie de cineva pe care să-și verse frustrările.”

Ambele vedete au demontat definitiv orice speculație, subliniind clar că între ele nu a existat niciodată vreun conflict sau o competiție reală în afara camerelor de filmat.

Mirela Vaida, dezvăluiri după participarea la „Asia Express” 2026

După ce a încheiat filmările pentru noul sezon „Asia Express” 2026, unde a concurat pe traseu în echipă alături de Oana Tomoiagă, Mirela Vaida s-a întors în România și a împărtășit primele impresii despre aventura extremă de la Antena 1.

Vedeta a descris competiția drept o trăire colosală, recunoscând că dorul sfâșietor de familie și de cei mici a copleșit-o la fiecare pas pe drumul către imunități:

„E foarte frumos acasă. Nicăieri nu e mai frumos decât acasă, dar aventura pe care noi am trăit-o la Asia Express a fost foarte tare (...) De la 1 iunie mă întorc la Acces Direct (...) Îmi e foarte dor de colegii mei de acolo, de redacție și de publicul meu de acolo (...) Asia Express este o nebunie pe care trebuie să o faci măcar o dată în viață.”

Dincolo de lacrimile și încărcătura emoțională cauzate de depărtarea de casă, vedeta TV și-a asigurat fanii că își va relua activitatea obișnuită pe micile ecrane, revenind din data de 1 iunie la pupitrul emisiunii „Acces Direct”.

Sursa Youtube