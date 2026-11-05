„Am ajuns să ne aplaudăm abuzatorul”. Ana Odagiu, mesaj tranșant despre un coleg de breaslă

Ana Odagiu a atras atenția internauților cu un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Actrița a vorbit despre un coleg de breaslă pe care l-a descris drept misogin și ipocrit, fără să îi dezvăluie identitatea.

Ana Odagiu, mesaj tranșant despre un coleg de breaslă Foto: Instagram

Potrivit acesteia, bărbatul ar poza în apărător al drepturilor femeilor, însă ar face acest lucru din dorința de a câștiga notorietate în mediul online.

Ana Odagiu: „Este empatic de nu se poate”

Cunoscută pentru felul direct în care își exprimă opiniile, Ana Odagiu nu s-a ferit să îl critice pe colegul său și a transmis un mesaj dur, în care a vorbit și despre femeile care îi apreciază discursul.

„Văd un coleg, misogin suprem, care și-a pus capa de apărător al femeilor și se zbate pentru drepturile lor. Nu condus de vreo empatie, că îl cunosc pe om, ci condus de o nevoie absolut personală și egoistă de a câștiga puțină notorietate d-asta online. Și misoginul, ipocritul vorbește bine. El are argumente, el e bătăios, se luptă pentru femei. Este empatic de nu se poate. Ce e mai rău este că unele femei, văzând ce spune el pe gură, aplaudă misoginul, ipocritul, crezând că el este adevărat. Adică am ajuns să ne aplaudăm abuzatorul. Cam trist”, a transmis Ana Odagiu, pe Instagram.

Ana Odagiu, despre momentele în care a fost nevoită să o ia de la capăt

Pe plan sentimental, Ana Odagiu și Conrad Mericoffer au divorțat în ianuarie 2025, la mai puțin de doi ani de la căsătoria din primăvara lui 2023. Actorul a mai trecut printr-un divorț, după ce s-a despărțit de actrița Victoria Răileanu.

Actrița a vorbit despre perioadele dificile din viața sa de după despărțire și despre felul în care a reușit să se ridice după momentele în care a simțit că a pierdut totul. Ana Odagiu a povestit că, după unele despărțiri, se întorcea în apartamentul mamei sale, însă a privit fiecare început de la zero ca pe o nouă provocare.

„Într-un alt apartament, dar în general, după despărțiri, când eram mai mică, mă întorceam la mama. Da, dar tot timpul a fost încântător (n.r. să o ia de la 0). Am picat de multe ori, poate sub 0, dar m-am ridicat, a fost greu de fiecare dată, dar cumva am fost crescută așa. Încă de mică am știut că tot ce ai se poate dărâma într-o secundă și că trebuie să fii pregătit să o iei de la capăt”, a declarat Ana Odagiu, la Știrile Antena Stars.