Carmen Brumă, studentă din nou la 49 de ani! Cum au reacționat Mircea Badea și fiul lor, Vlad, când au aflat decizia ei: „Nu le-a convenit foarte tare”

La 49 de ani, Carmen Brumă demonstrează că dorința de a învăța și de a evolua nu are vârstă. După ce a absolvit un master în Nutriție și Siguranță Alimentară, vedeta a decis să își continue studiile și s-a înscris la Facultatea de Nutriție și Dietetică din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. Alegerea presupune un program solicitant și numeroase ore dedicate cursurilor și laboratoarelor, iar schimbările din viața sa au fost resimțite inclusiv în familie. Într-un interviu pentru VIVA!, Carmen a dezvăluit cum au primit Mircea Badea și fiul lor, Vlad, vestea că va deveni din nou studentă, dar și de ce a ales să lase mașina acasă și să folosească transportul în comun.

Carmen Brumă, studentă din nou la 49 de ani! Foto: Instagram

Carmen Brumă și-a continuat studiile după masterul în Nutriție și Siguranță Alimentară

Cunoscută pentru activitatea sa din televiziune și pentru proiectele prin care promovează un stil de viață sănătos, Carmen Brumă a făcut un nou pas important în pregătirea profesională. În 2026, vedeta a încheiat cu succes masterul în Nutriție și Siguranță Alimentară, desfășurat la UMF „Carol Davila” din București, iar experiența academică a convins-o să nu se oprească aici.

Astfel, după susținerea lucrării de disertație, Carmen s-a pregătit pentru examenul de admitere și a reușit să intre la Facultatea de Nutriție și Dietetică, unde este acum studentă în anul I.

Vedeta spune că experiența de la universitate a fost una care a motivat-o să aprofundeze domeniul, iar revenirea în mediul academic a venit firesc.

„Da, mi-a plăcut la UMFCD, drept dovadă îmi continui pregătirea academică. Am terminat anul acesta un Master în Nutriție și Siguranță Alimentară și, după ce mi-am susținut lucrarea de disertație, m-am pregătit pentru examenul de admitere, iar acum sunt studentă în anul întâi la Facultatea de Nutriție și Dietetică, la aceeași universitate de prestigiu, Carol Davila din București.”

Cum au reacționat Mircea Badea și fiul lor, Vlad, când Carmen Brumă le-a spus că se întoarce la facultate

O decizie de asemenea amploare a venit și cu schimbări în programul familiei. Carmen Brumă a povestit că perioada de pregătire pentru admitere a fost una intensă, în care a fost nevoită să își organizeze timpul în jurul studiului și să renunțe la multe dintre activitățile obișnuite.

Mircea Badea și fiul lor, Vlad, au fost informați din timp despre planurile sale, însă vestea nu a fost primită chiar cu entuziasm la început. Cu toate acestea, cei doi au înțeles cât de importantă este această etapă pentru Carmen și au decis să o susțină.

Vedeta a avut grijă inclusiv ca familia să nu fie privată de o vacanță împreună înainte de perioada solicitantă care urma.

„Vestea le-am dat-o când m-am apucat de învățat, pentru că a fost o perioadă lungă în care n-am prea ieșit din casă și n-am făcut altceva. I-am informat din timp ca să știe să nu mă includă în planuri, dar înainte am fost într-o vacanță tocmai ca să nu privez copilul de un concediu cu ambii părinți. Acum îți spun sincer că nu le-a convenit foarte tare, dar au înțeles care au fost motivele mele, de ce îmi doresc să fac asta și mă sprijină.”

De ce a renunțat Carmen Brumă la mașină și merge la facultate cu transportul în comun

O altă schimbare interesantă din rutina vedetei este legată de deplasările prin București. Deși ar putea părea mai comod să meargă cu mașina personală la cursuri, Carmen Brumă a descoperit că această variantă îi consumă uneori mai mult timp decât transportul în comun.

Programul de studentă la zi presupune prezența atât la cursuri, cât și la laboratoare, care se desfășoară în sedii diferite. În aceste condiții, găsirea unui loc de parcare a devenit o problemă, iar vedeta a decis să schimbe modul în care se deplasează prin oraș.

Mai mult, Carmen spune că mersul cu transportul public i-a oferit ocazia să observe mai atent oamenii și preocupările lor, o experiență pe care a ajuns să o aprecieze.

„Da, eu sunt la zi, pentru că nutriția este un domeniu conex medicinei și nu se poate face la fără frecvență nicăieri în România. Și cursurile, și laboratoarele se desfășoară în mai multe sedii. Drept urmare, am constatat că mașina de multe ori mă încurcă pentru că nu găsesc locuri de parcare. Am descoperit că transportul în comun este o soluție foarte eficientă, rapidă și chiar îmi place că socializez cu oamenii, mai aflu una-alta, aflu ce îi interesează și chiar îmi prinde bine.”

Carmen Brumă, apariție elegantă la VIVA! 2026. Ce ținută a ales pentru eveniment

Foto: Viva!

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Dincolo de noua provocare academică, Carmen Brumă a fost una dintre vedetele premiate la VIVA! 2026, eveniment organizat la MINA – Museum of Immersive New Art, sub tema VIVA! After Dark.

Pentru această ocazie, vedeta a ales o creație semnată de designerul român Clara Rotescu, o ținută care s-a potrivit atât tematicii serii, cât și stilului său vestimentar.

Întrebată despre alegerea vestimentară, Carmen a dezvăluit cine a ajutat-o să găsească outfitul potrivit pentru petrecere.

„Mulțumesc tare mult! Este o creație Clara Rotescu, designer român. Ea m-a ajutat de această dată să mă încadrez în dress code-ul vostru, care a fost unul foarte inspirat și în care m-am regăsit. E o ținută care cred eu că mi se potrivește și în care mă simt foarte bine.”

La 49 de ani, Carmen Brumă își împarte timpul între familie, proiectele profesionale și facultate, demonstrând că investiția în educație poate rămâne o prioritate indiferent de etapa vieții. Iar faptul că a ales să revină în amfiteatrele universității, după absolvirea unui master, arată că vedeta își dorește să aprofundeze în continuare domeniul nutriției.