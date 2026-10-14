 Ce ar fi pățit „Firicel” dacă era prins drogat la volan în Occident: diferența uriașă dintre justiția românească și cea din țările dezvoltate
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Ce ar fi pățit „Firicel” dacă era prins drogat la volan în Occident: diferența uriașă dintre justiția românească și cea din țările dezvoltate

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Reținerea actorului Toma Cuzin, interpretul lui „Firicel” din „Las Fierbinți”, după ce a provocat un accident în Teleorman fără permis și pozitiv la cocaină și canabis, deschide o dezbatere critică. Specialiștii avertizează că dosarul penal nu este suficient fără tratarea dependenței. 

Specialiștii trag un semnal de alarmă în cazul Toma Cuzin
Specialiștii trag un semnal de alarmă în cazul Toma Cuzin Foto: arhivă

România însă rămâne repetentă comparativ cu marile democrații occidentale.

Evaluarea dependenței de droguri și lipsa celor trei piloni în sistemul din România

Cătălin Țone, fost șef al Serviciului Antidrog din Poliția Capitalei, subliniază pentru cotidianul Adevărul că asocierea dintre cocaină și canabis ascunde adesea un ciclu de adicție: stimulentul oferă energie, iar canabisul calmează coborârea pentru a evita sevrajul.

Țone atrage atenția că România are nevoie urgentă de o strategie axată pe trei piloni egali și finanțați corespunzător: prevenire, combatere și tratament medical.

„Ar avea nevoie de consiliere, ar avea nevoie de diagnosticare. Nu se exclude posibilitatea existenței unei dependențe, dacă se confirmă acele substanțe în urma analizei probelor biologice”, explică Țone, potrivit Adevărul.

La rândul său, psihologul Mihai Copăceanu arată că adicția presupune mecanisme neurobiologice ce anulează voința individuală. Pedeapsa juridică trebuie așadar dublată obligatoriu de diagnosticare clinică, nu doar de stigmatizare publică.

„Consider că este momentul să acordăm o atenție sporită dimensiunii psihologice și clinice a consumului de substanțe și să evităm stigmatizarea persoanelor care se confruntă cu dificultăți în gestionarea relației cu acestea”, conchide psihologul.   

Modelul occidental: De la Britney Spears și George Michael la testele dure din Germania

Spre deosebire de justiția din România, instanțele din Occident impun reabilitarea ca parte directă a pedepsei:

  • Statele Unite: În urma abaterilor la volan sub influența substanțelor, Britney Spears a fost obligată să finalizeze programe speciale de reabilitare și testare periodică, procurorii vizând vindecarea pe termen lung.
  • Marea Britanie: Cântărețul George Michael a primit muncă în folosul comunității și ulterior închisoare cu executare, instanțele britanice impunând uzual un program obligatoriu de dezintoxicare în cadrul sentinței comunitare.
  • Germania: Redobândirea carnetului de conducere este imposibilă fără trecerea unor evaluări psihometrice riguroase și parcurgerea unui tratament medical certificat.

Incidentul actorului Toma Cuzin petrecut pe 12 octombrie în comuna Peretu, județul Teleorman, arată încă o dată că pedepsele exclusiv punitive nu rezolvă cauza de fond a recidivei la volan.

Actorul Toma Cuzin, plasat sub control judiciar

Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede anunță că actorul Cuzin Toma a fost plasat sub control judiciar, după ce inițial a fost reținut de polițiști pentru că a produs un accident rutier, aflându-se sub influența drogurilor și cu permisul de conducere suspendat.

„La data de 13.10.2026, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede au pus în mişcare acţiunea penală şi au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar cu privire la o persoană fizică, sub aspectul săvârșirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul cu permis suspendat”,  reținându-se că: La data de 12.10.2026, în jurul orelor 18:45, o persoană publică de sex masculin a condus un autoturism marca BMW, pe DN 6, pe raza com. Peretu, jud. Teleorman, deşi avea dreptul de a conduce vehicule suspendat începând cu data de 20.05.2025 [ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni la regimul rutier, art. 336 alin. (2) C.pen.], ocazie în care a produs un accident rutier soldat cu daune materiale. De asemenea, în urma prelevării mostrelor biologice, a rezultat că persoana publică de sex masculin prezenta urme de substanţe psihoactive (cocaină, canabionoizi) în sânge şi în urină. Ca atare, sus-numitul a dobândit calitatea de suspect pentru infracţiunea de „conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa unor substanţe psihoactive” şi s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale, pentru a se stabili dacă substanţele psihoactive au afectat capacitatea acestuia de a conduce autovehicule pe drumurile publice (…)” se precizează în comunicatul Parchetului potrivit g4media.

În acest context, actorul a dobândit calitatea de suspect și pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive, procurorii dispunând efectuarea unei expertize medico-legale pentru a stabili dacă substanțele detectate i-au afectat capacitatea de a conduce.

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