Codin Maticiuc și Raluca Lăzăruț, poveste de dragoste de doar trei săptămâni! „Voi fi veșnic pe o listă a lui Codin”

În primăvara anului 2009, Raluca Lăzăruț și Codin Maticiuc au format unul dintre cele mai comentate cupluri din lumea mondenă. La acea vreme, fosta prezentatoare TV traversa o perioadă de schimbări în plan personal, după despărțirea de Vlad Brâncuși, în timp ce Codin Maticiuc era deja cunoscut drept unul dintre cei mai mediatizați și controversați burlaci ai Capitalei.

Foto: Facebook

O relație intensă, dar de scurtă durată

Deși păreau două persoane provenite din lumi diferite, povestea lor a atras rapid atenția publicului și a presei. Ea era asociată cu imaginea unei femei discrete și elegante, în timp ce el era cunoscut pentru stilul de viață extravagant și numeroasele sale apariții mondene, potrivit VIVA.

Idila dintre cei doi a început în martie 2009 și s-a încheiat la scurt timp, după aproximativ trei săptămâni. Chiar dacă relația nu a rezistat, despărțirea s-a produs fără scandal public, iar cei doi au rămas în relații civilizate.

La ani distanță, Raluca Lăzăruț mărturisea că principalul lucru care a deranjat-o după relația cu Maticiuc a fost asocierea permanentă cu imaginea de cuceritor a acestuia.

„Singurul lucru care mă deranjează este că voi fi veșnic pe o listă a lui Codin. Nu mă consider superioară sub nicio formă față de fetele cu care a fost el, doar că sentimentul că ești luată «la grămadă» nu este reconfortant. Este însă un lucru pe care mi l-am asumat și ca atare suport consecințele”, declara vedeta într-un interviu acordat în trecut.

Motivul despărțirii

Potrivit informațiilor apărute la acea vreme în presa mondenă, relația s-ar fi încheiat după ce Raluca ar fi aflat despre apropierea lui Codin Maticiuc de cântăreața Alina Crișan.

Conform apropiaților cuplului citați atunci de publicațiile mondene, în perioada în care forma un cuplu cu Raluca Lăzăruț, Codin Maticiuc ar fi încercat să o cucerească și pe Alina Crișan. Ulterior, după despărțirea de prezentatoare, acesta și-ar fi oficializat relația cu artista.

În ciuda speculațiilor apărute în jurul separării, Raluca a preferat să fie rezervată atunci când a fost întrebată despre fostul partener.

„Am fost și am rămas într-o relație de amiciție. Mai mult nu vreau să comentez”, spunea ea după despărțire.

Deși povestea lor de dragoste a durat foarte puțin, relația dintre Raluca Lăzăruț și Codin Maticiuc a rămas una dintre cele mai mediatizate idile din lumea mondenă românească de la sfârșitul anilor 2000.

Cu ce se ocupă Codin Maticiuc

În prezent, Codin Maticiuc este cunoscut atât pentru activitatea sa din zona de divertisment, cât și pentru proiectele caritabile în care s-a implicat în ultimii ani. Născut pe 5 octombrie 1980, la București, acesta a absolvit liceul „Jean Monnet”, apoi a urmat cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității Româno-Americane și o școală de actorie și film. În trecut, Maticiuc și-a asumat public statutul de „băiat de bani gata”, recunoscând că a beneficiat de avantajele financiare oferite de familia sa.

Totuși, în ultimii ani și-a construit o nouă imagine prin implicarea în numeroase proiecte sociale și filantropice. El administrează împreună cu familia sa Fundația Metropolis și s-a remarcat prin campaniile dedicate renovării spitalelor din România și prin ajutorul oferit refugiaților ucraineni.

Astfel, de la personajul controversat supranumit cândva „Craiul de Dorobanți”, Codin Maticiuc a devenit una dintre cele mai active figuri implicate în proiecte caritabile din spațiul public românesc.

El este căsătorit cu Ana Pandeli, alături de care are 2 fetițe, Smaranda și Ilinca, însă Codin Maticiuc a susținut în repetate rânduri că îl consideră pe băiatul Anei din altă relație ca al treilea său copil.