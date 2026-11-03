 Cum își ține Leonard Doroftei soția aproape după 32 de ani de căsnicie! Obiceiul de la care nu se abat
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Cum își ține Leonard Doroftei soția aproape după 32 de ani de căsnicie! Obiceiul de la care nu se abat

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Leonard Doroftei (56 de ani) și soția sa, Monica (51 de ani), au sărbătorit pe 15 octombrie 32 de ani de căsnicie. 

Leonard și Monica Doroftei, 32 de ani de căsnicie! Cum au sărbătorit și ce obicei păstrează la aniversare
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Leonard și Monica Doroftei, 32 de ani de căsnicie! Cum au sărbătorit și ce obicei păstrează la aniversare Foto: click.ro

Cei doi au petrecut împreună, așa cum le place: la film, la restaurant și la plimbare. Au râs, au glumit și și-au amintit de cele mai frumoase momente din viața lor.

După 32 de ani de căsnicie, Leonard și Monica Doroftei se bucură de timpul petrecut în doi. La aniversare, păstrează un obicei drag: ies împreună și deapănă amintiri din anii în care și-au construit familia.

O ieșire la film, o masă la restaurant și o plimbare au fost alegerile lor pentru această zi specială. Aniversarea le oferă ocazia să se oprească din agitația cotidiană și să privească în urmă, la întâmplările care le aduc și acum zâmbetul pe buze.

Ne plimbăm și admirăm tot ce este în jurul nostru, ne bucurăm de absolut tot. Și ne aducem aminte de momentele cele mai frumoase din viața noastră, chiar asta facem. O zi în care râdem, glumim, ne bucurăm de viață”, se arată în declarația despre felul în care își petrec aniversarea.

Monica Doroftei, mesaj de suflet: „Zi magică pentru familia noastră!”

Monica a marcat momentul și pe rețelele sociale, unde a publicat o fotografie alături de soțul ei. Cei doi apar apropiați și zâmbitori, într-un instantaneu care a atras numeroase felicitări.

15 octombrie, zi magică pentru familia noastră! Noi și cei 32 (ani de căsnicie)”, a scris Monica Doroftei pe Instagram, alături de două inimioare roșii.

La mulți ani sănătoși împreună! Vă iubesc!”, le-a transmis Carmen Barcan. Printre cei care i-au felicitat s-a numărat și Francisca, aceasta urându-le sănătate și fericire.

Pentru Leonard și Monica Doroftei, cei 32 de ani de căsnicie au fost sărbătoriți cu ceea ce prețuiesc: timp împreună, voie bună și amintiri pe care le depănau cu drag, an de an.

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