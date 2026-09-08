 Drama lui Victor Yila după decesul Ancăi Pandrea: „Mă simt orfan!” Gestul lui Iurie Darie pe care nu-l poate uita
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Drama lui Victor Yila după decesul Ancăi Pandrea: „Mă simt orfan!” Gestul lui Iurie Darie pe care nu-l poate uita

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Actorul congolez Victor Yila, din grupul umoristic „Vouă”, își amintește cu nostalgie de regretații Iurie Darie și Anca Pandrea, care i-au fost un real sprijin și i-au întins o mână de ajutor, după ce s-a stabilit în România. Exclusiv pentru Click!, el ne-a povestit despre cei doi artiști, care l-au îndrăgit ca pe propriul lor copil.

Victor Yila era nelipsit din casa artiștilor, unde petreceau până în zori
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Victor Yila era nelipsit din casa artiștilor, unde petreceau până în zori Foto: foto: arhiva personala

Gestul impresionant al lui Iurie Darie, pe care nu-l va uita niciodată

Victor Yila are sufletul răvășit de durere. La mai bine de o săptămână de la trecerea în neființă a actriței Anca Pandrea, el ne-a făcut confesiuni, în exclusivitate pentru Click! Ne-a povestit și despre Iurie Darie, care a părăsit această lume pe 9 noiembrie 2012, la vârsta de 83 de ani: 

„Pe Iurie Darie l-am cunoscut la Teatrul de Comedie, unde jucam, la începutul anilor 90. Noi, ăștia, mai tineri, nu prea aveam unde să ne schimbăm de haine, eram pe unde apucam. Dar, într-o zi, Iura a venit la mine și mi-a zis că, pe viitor, să stau la el în cabină. Îmi amintesc că era numele lui scris pe ușă, așa era, de fapt, pe atunci, dacă erai un mare artist, precum era și el.

„Mă invitau la petrecerile lor, cu lume multă și cu veselie”

Povesteam, ne sfătuiam, mă îndrăgea foarte mult, împărțea cu mine și bucata de pâine. Eu m-am născut în Congo, dar am studiat în Franța, apoi m-am mutat în România, sunt și profesor de franceză la Facultatea de Construcții din București.

Și Ancăi îi eram drag. Îmi erau ca niște părinți, mă invitau la petrecerile lor, cu lume multă, cu veselie. Apoi, când ei au mai îmbătrânit, am început să îi ajut și eu, la cumpărături, pe la spitale, cu actele, eram de-ai casei. Și noaptea, dacă mă sunau, luam un taxi și eram la ei la poartă”, ne-a povestit artistul, exclusiv pentru Click!

„Ancăi Pandrea îi făceam rost de zile de viață, îi făceam rost de oxigen!”

Pe Anca Pandrea, artista care s-a stins din viață pe 31 august 2026, la vârsta de 80 de ani, a ajutat-o enorm, cu aprobările pentru tuburile de oxigen, de care avea atâta nevoie, după ce fusese diagnosticată cu insuficiență cardiacă și respiratorie:

„Personal m-am ocupat, ani la rând, să îi fac rost, pe baza rețetelor de la medici, de oxigenul care o ajuta să respire mai bine, de acel aparat pe care îl avea în permanență la ea, chiar și la evenimente. Trebuia umblat mult, pentru oxigen, pentru aprobările speciale.

Eu îi făceam rost de oxigen, de fapt, îi făceam rost de zile de viață. O mai ajutam și pe la cumpărături, deși mai era o femeie pe care putea conta, mai ales la curățenie”, a mai menționat Victor Yila, exclusiv pentru Click!

Regretații actori de comedie Anca Pandrea și Iurie Darie, care au interpret zeci de roluri pe scena teatrului, dar și în cinematografia românească, își dorm somnul de veci în Cimitirul Sf. Vineri din București. Nu au fost căsătoriți civil, dar s-au iubit aproape ireal, chiar și de dincolo de lumi.

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