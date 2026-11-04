Fosta soție a lui Stelian Ogică, mutilată într-un salon de înfrumusețare! Ce i s-a întâmplat după o procedură estetică

Fosta soție a lui Stelian Ogică, Paula Cojocari, a dezvăluit momentele grele prin care a trecut, după ce a fost mutilată într-un salon care efectuează diverse proceduri estetice. Frumoasa notăriță a fost lăsată cu ochii în soare de patroana salonului după incident. Ce a pățit aceasta.

Paula Cojocari, fosta soție a lui Stelian Ogică. Foto: Facebook

Paula Cojocari, cea care i-a furat mințile lui Stelian Ogică, a rămas cu o traumă psihică după ce a fost mutilată în cadrul unui salon de înfrumusețare. Nu este prima oară când are o experiență de acest gen, iar prima oară a trecut cu vederea.

Ce i s-a întâmplat fostei soții a lui Stelian Ogică

Paula Cojocari a trecut pragul unei celebre clinici timp de opt ani, însă nu toate procedurile efectuate au fost cu succes, ba dimpotrivă. Aceasta a ajuns să fie arsă pe picior, iar când a cerut explicații, patroana locației s-a făcut nevăzută. De asemenea, după incident, ea a fost sfătuită să aplice cremă de gălbenele, deși era vorba de arsuri de gradul II, scrie cancan.ro.

„Am fost clienta salonului respectiv timp de 8 ani, perioadă în care am apelat constant la serviciile sale. Această relație s-a încheiat printr-o experiență pe care nu mi-aș fi imaginat vreodată că o voi trăi. În urma unei proceduri estetice, am suferit arsuri de gradul II în patru zone ale piciorului. Procedura nici măcar nu a fost efectuată de proprietara salonului, așa cum mi s-a promis”, a declarat Paula Cojocari pentru sursa menționată.

Arsură de gradul II, tratată cu cremă de gălbenele

De asemenea, fosta soție a lui Stelian Ogică susține că nu i s-a mai răspuns la telefon după incident și nu i s-a mai acordat asistență pentru a se rezolva problema. Mai mult decât atât, a identificat și o altă problemă din cadrul salonului, și anume lipsa unei truse de prim ajutor.

„Ceea ce m-a revoltat cel mai mult a fost lipsa de reacție și de empatie. Adică eu am fost clientă fidelă timp de 8 ani și am fost tratată ca un nimeni. Când le-am arătat ce mi-au făcut, mi-au spus să mă dau cu cremă de gălbenele și mi-au închis telefonul. După aceea, nici nu au mai răspuns. Asta a fost soluția lor: crema de gălbenele! Mi-au spus că arsurile vor trece după ce mă voi da cu cremă de gălbenele.

În salon nu aveau nici măcar o trusă de prim ajutor. Am fost la trei medici și toți mi-au confirmat că sunt arsuri de gradul II. Urmele acestora încă se mai văd. Am suferit psihic, iar toată această experiență a fost o traumă psihică pentru mine”, a mai afirmat notărița.

Aproape de un șoc anafilactic

Nu este la prima experiență de groază în cadrul acestui salon. Paula Cojocari a mai povestit că, în trecut, a fost la un pas de șoc anafilactic din cauza lipiciului de gene folosit la salon, însă a tăcut. De asemenea, blondina a mai trecut printr-o experiență traumatizantă, după ce i s-au ars sprâncenele. Nici atunci nu a făcut o plângere împotriva salonului.

„Mi-au ars și sprâncenele acum ceva vreme și nici atunci nu am dat patroana în judecată. Am fost prostovană. În plus, în pandemie, era să fac șoc anafilactic din cauza lipiciului pentru gene false folosit în salonul respectiv. Deci sunt pățită de două ori. Nu mă așteptam să fie atât de nesimțită și lipsită de empatie. Este inadmisibil!”, a mai spus fosta soție a lui Stelian Ogică.

Motivul divorțului dintre Stelian Ogică și Paula Cojocari

Căsătoria dintre cei doi nu a durat prea mult, doar patru luni. După aceste patru luni, Stelian Ogică susține că s-a trezit cu o cerere de divorț deja depusă. Totul ar fi pornit din cauza distanței dintre cei doi. Ea era la Timișoara, iar el are afacerile în București.

„Au fost patru luni frumoase, însă se pare că s-a terminat. Nu au fost certuri, nu au fost infidelități. Ci doar… distanța”, a mărturisit Stelian Ogică pentru SpyNews.

Și Paula Cojocari susține că, dacă la începutul relației vedea lucrurile într-un fel, situația s-a schimbat pe parcurs. „La începutul unei relații privești lucrurile diferit, însă, în timp, realitatea devine mai clară. Din păcate, distanța și lipsa unei vieți de zi cu zi împreună au cântărit foarte mult în cazul nostru”, a spus ea pentru publicația menționată.