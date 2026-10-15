Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au asigurat bătrânețea. Afacerea pe care o pun pe picioare departe de România

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc, iar cei doi au planuri mari pentru viitor. În timp ce lucrurile par să meargă bine pe plan personal, pe plan profesional, vedeta și soțul ei se pregătesc pentru o schimbare importantă.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda. Foto: Facebook

Cei doi au decis să investească într-o proprietate din Italia, unde își doresc să construiască un boutique-hotel cu până la zece camere.

Ce spune Gabriela Cristea despre afacerea din Italia

Fosta prezentatoare de televiziune a vorbit recent despre proiectul în care a investit alături de partenerul său de viață și despre planurile pe care le are pentru noua proprietate. Casa veche a fost demolată, iar terenul este pregătit pentru începerea lucrărilor de reconstrucție. Gabriela Cristea recunoaște că proiectul presupune multă muncă și emoții, însă speră ca, în viitor, investiția să le aducă venituri.

„S-a demolat casa și s-a făcut terenul ca să se înceapă reconstrucția casei noi. Avem foarte mult de muncă, da. Și sunt așa, cu inima strânsă. Vrem să o facem de la zero și o să facem… O să facem un boutique-hotel cu șapte sau opt camere, până în zece, oricum. Le vom da spre închiriere”, a mărturisit Gabriela Cristea, potrivit cancan.ro.

„Și da, este cumva plasa noastră de salvare de la bătrânețe”

Vedeta și Tavi Clonda nu au de gând să se mute definitiv în Italia, însă își doresc să se bucure de proprietate înainte de a o transforma într-o sursă de venit. Gabriela Cristea a explicat că investiția reprezintă și o modalitate prin care cei doi speră să își asigure un trai confortabil la bătrânețe.

„Bine, în primul an probabil că o să stăm doar noi acolo, să ne bucurăm de ea, după ce o să fie gata. Și da, este cumva plasa noastră de salvare de la bătrânețe. Asta ne dorim, să putem să avem din ce să trăim la bătrânețe. Nu vrem să ne mutăm acolo. Noi mergem foarte des. Uite că s-a întâmplat ca în septembrie să nu mergem deloc. Dar mergem lunar acolo, cel puțin 3-4 zile. Și probabil că, la un moment dat, o să stăm jumătate pe aici, jumătate pe acolo. Dar nu, nu o să ne mutăm. Adică sediul central o să fie aici, în România”, a mai spus vedeta.

Gabriela Cristea, emoționată după demolarea casei din Italia

În vara acestui an, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au făcut un pas important în realizarea proiectului lor și au început transformarea proprietății din Italia. Demolarea vechii case a fost un moment încărcat de emoție pentru vedetă, care a povestit pe rețelele de socializare cum a privit șantierul și cum și-a imaginat deja viitorul loc al familiei.

Deși lucrările sunt abia la început, Gabriela Cristea spune că a reușit să vadă dincolo de terenul aflat în construcție și să își imagineze momentele pe care le vor petrece acolo alături de cei dragi.

„Am ajuns în Italia și nici n-am apucat bine să ne așezăm bagajele, că am fugit direct pe șantier. Jumătate din casa veche… nu mai există. Și, culmea, privind la ceea ce pentru alții poate părea doar un șantier, eu vedeam deja ce va fi aici. Unde va fi casa, unde vom sta la povești, unde vom bea cafeaua dimineața, unde vor alerga fetele, unde vom primi oameni dragi… Parcă le vedeam pe toate.

E un sentiment tare ciudat să vezi cum ceva dispare ca să facă loc unui vis mult mai mare. Mai avem enorm de mult de muncă. Vor fi sigur și emoții, și probleme, și momente în care o să ne întrebăm în ce ne-am băgat. Dar astăzi am stat în mijlocul terenului și mi-am amintit încă o dată de ce am început aventura asta.

Visează mare, dacă vrei să faci lucruri mărețe. Iar apoi suflecă-ți mânecile și apucă-te de treabă. Visurile nu se construiesc singure. Italia, aventura noastră abia începe…”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.