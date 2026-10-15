 Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au asigurat bătrânețea. Afacerea pe care o pun pe picioare departe de România
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au asigurat bătrânețea. Afacerea pe care o pun pe picioare departe de România

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc, iar cei doi au planuri mari pentru viitor. În timp ce lucrurile par să meargă bine pe plan personal, pe plan profesional, vedeta și soțul ei se pregătesc pentru o schimbare importantă. 

Gabriela Cristea și Tavi Clonda.
Gabriela Cristea și Tavi Clonda. Foto: Facebook

Cei doi au decis să investească într-o proprietate din Italia, unde își doresc să construiască un boutique-hotel cu până la zece camere.

Ce spune Gabriela Cristea despre afacerea din Italia 

Fosta prezentatoare de televiziune a vorbit recent despre proiectul în care a investit alături de partenerul său de viață și despre planurile pe care le are pentru noua proprietate. Casa veche a fost demolată, iar terenul este pregătit pentru începerea lucrărilor de reconstrucție. Gabriela Cristea recunoaște că proiectul presupune multă muncă și emoții, însă speră ca, în viitor, investiția să le aducă venituri.

„S-a demolat casa și s-a făcut terenul ca să se înceapă reconstrucția casei noi. Avem foarte mult de muncă, da. Și sunt așa, cu inima strânsă. Vrem să o facem de la zero și o să facem… O să facem un boutique-hotel cu șapte sau opt camere, până în zece, oricum. Le vom da spre închiriere”, a mărturisit Gabriela Cristea, potrivit cancan.ro.

„Și da, este cumva plasa noastră de salvare de la bătrânețe”

Vedeta și Tavi Clonda nu au de gând să se mute definitiv în Italia, însă își doresc să se bucure de proprietate înainte de a o transforma într-o sursă de venit. Gabriela Cristea a explicat că investiția reprezintă și o modalitate prin care cei doi speră să își asigure un trai confortabil la bătrânețe.

„Bine, în primul an probabil că o să stăm doar noi acolo, să ne bucurăm de ea, după ce o să fie gata. Și da, este cumva plasa noastră de salvare de la bătrânețe. Asta ne dorim, să putem să avem din ce să trăim la bătrânețe. Nu vrem să ne mutăm acolo. Noi mergem foarte des. Uite că s-a întâmplat ca în septembrie să nu mergem deloc. Dar mergem lunar acolo, cel puțin 3-4 zile. Și probabil că, la un moment dat, o să stăm jumătate pe aici, jumătate pe acolo. Dar nu, nu o să ne mutăm. Adică sediul central o să fie aici, în România”, a mai spus vedeta.

Gabriela Cristea, emoționată după demolarea casei din Italia

În vara acestui an, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au făcut un pas important în realizarea proiectului lor și au început transformarea proprietății din Italia. Demolarea vechii case a fost un moment încărcat de emoție pentru vedetă, care a povestit pe rețelele de socializare cum a privit șantierul și cum și-a imaginat deja viitorul loc al familiei.

Deși lucrările sunt abia la început, Gabriela Cristea spune că a reușit să vadă dincolo de terenul aflat în construcție și să își imagineze momentele pe care le vor petrece acolo alături de cei dragi.

„Am ajuns în Italia și nici n-am apucat bine să ne așezăm bagajele, că am fugit direct pe șantier. Jumătate din casa veche… nu mai există. Și, culmea, privind la ceea ce pentru alții poate părea doar un șantier, eu vedeam deja ce va fi aici. Unde va fi casa, unde vom sta la povești, unde vom bea cafeaua dimineața, unde vor alerga fetele, unde vom primi oameni dragi… Parcă le vedeam pe toate.

E un sentiment tare ciudat să vezi cum ceva dispare ca să facă loc unui vis mult mai mare. Mai avem enorm de mult de muncă. Vor fi sigur și emoții, și probleme, și momente în care o să ne întrebăm în ce ne-am băgat. Dar astăzi am stat în mijlocul terenului și mi-am amintit încă o dată de ce am început aventura asta.

Visează mare, dacă vrei să faci lucruri mărețe. Iar apoi suflecă-ți mânecile și apucă-te de treabă. Visurile nu se construiesc singure. Italia, aventura noastră abia începe…”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.

Ghid de cumpărături

raluca badulescu si fostul sot (1) jpg
Raluca Bădulescu, apariție provocatoare! Ce meserie a avut înainte să devină celebră: „M-a băgat tata” Vedete românești
zodii png
Top trei cele mai norocoase zodii ale lunii decembrie. Află dacă te numeri printre ele! Vedete internaționale
image
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu și-a avertizat viitorii miniștri: „Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete” adevarul.ro
image
Au îngropat „securea războiului”: Dorel Vișan dezvăluie de ce s-a certat cu Florin Piersic. Ce regretă actorul adevarul.ro

Parteneri

image
Gică Hagi, Nadia Comăneci și David Popovici, în Guvernul României propus președintelui Nicușor Dan de FANATIK. Cum ar arăta Palatul Victoria cu oameni din sport www.fanatik.ro
image
Mărturia românului arestat din greșeală și ținut o lună la Rahova. S-a trezit cu poza pe site-ul Poliției observatornews.ro
image
La 12 ani, o româncă se remarcă pe podiumul internațional al modelingului. Ilinca Maria Aldea a câștigat „The Best Model of Europe“ www.antena3.ro
image
Stenograme Gândul din ședința decisivă a PSD, în care social-democrații au stabilit să intre în Guvernul Niculescu. Grindeanu: „Vreau să fiți conștienți în ce intrăm. Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete” / Manda: „Trebuie să venim cu reforma administrativă” / Firea: „USR îi vor transforma în ținte pe miniștrii noștri” www.gandul.ro
image
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Mesajul tranşant al lui Ion Ţiriac Jr după ce a preluat averea de peste 2 miliarde de euro a tatălui său, Ion Ţiriac! as.ro
image
Cadoul de numai 3,10 lire de care s-a bucurat Prințesa Charlotte. Fiica lui William și Kate, surprinsă într-o ipostază neașteptată playtech.ro
image
Barcelona la Bucureşti! Cinci lucruri neştiute despre cea mai tare echipă de handbal din lume, înainte de meciul cu Dinamo www.fanatik.ro
image
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Demetrescu avertizează că o zodie va fi lovită de un val uriaș de necazuri în octombrie: „Poate veni și cu afecțiuni... probleme de sănătate”. Despre ce zodie e vorba www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Prințesa Charlotte i-a lăsat pe toți mască, după ce a fost văzută la metroul londonez. Ce cadou inedit a primit fiica Prințului William okmagazine.ro
image
Sora libertină a Reginei Elisabeta, iertată pentru viața scandaloasă! Mama lor ascundea un viciu mult mai grav okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cine a fost Parascheva, fata bogată ajunsă sfântă historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cazul bizar al celor 180.000 de pisici mumificate din Egipt, vândute la licitație în Anglia victoriană historia.ro
zodii png
Top trei cele mai norocoase zodii ale lunii decembrie. Află dacă te numeri printre ele! Vedete internaționale
raluca badulescu si fostul sot (1) jpg
Raluca Bădulescu, apariție provocatoare! Ce meserie a avut înainte să devină celebră: „M-a băgat tata” Vedete românești
valerie lungu si cristina cioran jpg
Valerie Lungu a răbufnit după criticile primite în urma scandalului de la „Asia Express”. „Cine este Cristina Cioran?” Vedete românești
Design fără titlu (5) png
Corina Caragea, surprinsă de alerta de uragan în Hawaii! Ce a văzut vedeta Pro TV pe celebra plajă Waikiki Vedete românești
nadia comaneci jpg
Nadia Comăneci, imagini neașteptate din culisele „Românii au talent”! Ce face celebra gimnastă când camerele se opresc Vedete românești
banner gabriela lucutar jpg
#Exclusiv Click!
Cât costă ținutele „Reginei Întunericului”, Gabriela Lucuțar? De ce preferă tunsorile scurte: „Îmi conferă un aer puternic” Vedete românești
Design fără titlu (5) png
Florina Grozavu de la „MasterChef”, umilită de soț înainte de divorț! „Are 25 de ani, nu e bătrână ca tine” Vedete românești
oana radu jpg
Oana Radu, transformare spectaculoasă în doar 46 de zile. Câte kilograme a slăbit și cum a reușit Vedete românești
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile actualitate.net