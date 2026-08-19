Ion Matache, schimbare după 20 de ani pe Muntele Athos. Cum arată tatăl Deliei în prezent

Tatăl Deliei Matache a revenit în România în 2025, după aproximativ 20 de ani petrecuți pe Muntele Athos, unde a ales să ducă o viață de călugăr. Recent, artista a publicat imagini rare cu părinții săi, oferindu-le fanilor ocazia să vadă cum arată Ion Matache în prezent, după anii petrecuți departe de casă.

La întoarcerea în România, acesta s-a confruntat cu probleme de sănătate, iar Gina Matache, fosta sa soție și mama celor două fiice ale lor, Delia și Oana, i-a fost alături.

Familia Deliei este cunoscută pentru discreția de care dă dovadă, însă, de curând, artista a făcut o excepție și a publicat în mediul online câteva imagini cu părinții săi. Iată cum arată Gina și Ion Matache în prezent.

Dialog savuros între Delia Matache și părinții ei

Delia a surprins un moment savuros alături de familia sa, în timp ce îi filma. Artista s-a amuzat după ce un internaut a numit-o „mamaie” pe Gina Matache și a profitat de ocazie pentru a-i face o glumă mamei sale.

„Dacă eu sunt mamaie, tu ești…”, i-a spus Delia mamei sale.

Gluma Deliei a dat startul unei discuții savuroase între artistă și părinții săi. Gina Matache și Ion Matache au intrat în jocul fiicei lor, iar conversația a continuat pe tema titulaturilor de „mamaie” și „tataie”.

Gina Matache: „Eu sunt tataie (n.r. râzând).”

Delia: „Dar e foarte ciudat că eu nu te văd pe tine mamaie… Pentru mine nu ai cum să fii mamaie, mamaie e clasicul cu basma, eu nu te văd mamaie!”

Gina Matache: „Eu sunt o mamaie de asta, mai modernă. Eu sunt o mamaie fără basma.”

Delia: „Fac interviu, auzi, tu ești tataie?”

Ion Matache: „Da.”

Delia: „Dar cum îți dai seama?”

Ion Matache: „Păi așa îmi zic Bubu și Jess (n.r. – copiii Oanei Matache).”

Delia: „Păi ei îți zic așa, ca grad de rudenie, dar tu arăți a tataie?”

Gina Matache, alături de fostul soț în perioada dificilă

Revenirea lui Ion Matache acasă, după anii petrecuți în viața monahală, a venit pe fondul unor probleme serioase de sănătate. În această perioadă dificilă, sprijinul l-a găsit chiar în fosta sa soție, Gina Matache, care a ales să îi fie alături în ciuda faptului că cei doi s-au despărțit în urmă cu mulți ani.

Artista de muzică populară a explicat că situația în care se afla fostul său soț nu i-a permis să rămână indiferentă și că a decis să îl primească acasă.

„El a avut probleme mari de sănătate și a plecat de acolo. Ce era să facă? Ăsta este adevărul. Acum a revenit acasă și l-am primit. Nu puteam să-l las în starea aia”, mărturisea Gina Matache într-o emisiune televizată.

„Delia e sponsorul numărul 1”

La acel moment, starea de sănătate a lui Ion Matache era oscilantă, iar Gina continua să îi fie alături și să se ocupe de nevoile sale de zi cu zi. Fosta sa soție povestea că situația nu era una ușoară, mai ales că fiicele lor, Delia și Oana, nu puteau fi permanent alături de tatăl lor.

„E un pic mai bine. Merge la baie, merge la masă. Și cine să aibă grijă de el? Copiii nu au cum, nici atât să aibă grijă de el, și nu există altă soluție. Delia e sponsorul numărul 1. Ea a suportat, deja nu mai țin socoteala la bani, nu mai știu câte deplasări… Îți dai seama că am făcut tot ce s-a putut.

Nu ne-a scăpat nicio analiză. Cu toate că față de cum mă așteptam este binișor, dar mă doare sufletul”, a spus Gina Matache, într-o altă apariție televizată.