 Leo de la Strehaia, din nou tată! Prima imagine cu micuțul. Ce nume va purta băiatul
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Leo de la Strehaia, din nou tată! Prima imagine cu micuțul. Ce nume va purta băiatul

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Bucurie uriașă în familia lui Leo de la Strehaia! Afaceristul trăiește unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa, după ce iubita lui, Nicolle, a adus pe lume un băiețel. Vestea a fost făcută publică chiar de Leo, care a împărtășit cu urmăritorii săi de pe rețelele sociale și prima fotografie cu nou-născutul. Numele ales pentru micuț a atras imediat atenția.

Leo de la Strehaia, din nou tată!
Leo de la Strehaia, din nou tată! Foto: Facebook

Nicolle, iubita lui Leo de la Strehaia, a născut. Prima fotografie cu bebelușul

image
Foto: Facebook

Zi specială pentru Leo de la Strehaia! Pe 8 noiembrie 2026, acesta a anunțat că a devenit din nou tată, după ce Nicolle, partenera sa de viață, a născut un băiețel. Fericit de noul membru al familiei, afaceristul nu a ținut bucuria doar pentru el și a publicat pe Facebook o imagine în care apare alături de bebeluș și de persoanele apropiate.

În fotografie se află și mama lui Leo de la Strehaia, dar și alte persoane din familie, care au fost alături de proaspeții părinți în acest moment important.

Anunțul a fost însoțit de un mesaj prin care Leo a dezvăluit și numele ales pentru fiul său. Este vorba despre o combinație care nu trece deloc neobservată: Luca Leo Messi.

„Exclusivitate: s-a născut Luca Leo Messi, prințul lui Leo de la Strehaia și al lui Nicolle. Mulțumim, Patroana și Olga, alături de noi!”, a scris Leo de la Strehaia, pe Facebook.

Astfel, afaceristul a împărtășit cu urmăritorii săi emoția venirii pe lume a băiețelului, iar prima fotografie cu micuțul a devenit unul dintre cele mai importante momente pe care a ales să le facă publice.

Ce se întâmplă între Nicolle și Anca, fosta soție a lui Leo de la Strehaia

Viața sentimentală a lui Leo de la Strehaia a fost de-a lungul timpului în atenția publicului, iar relația cu Nicolle a stârnit numeroase discuții, inclusiv din cauza diferenței de vârstă dintre cei doi.

Un alt subiect care a atras atenția a fost faptul că Nicolle locuiește în aceeași curte cu Anca, fosta soție a afaceristului. În urmă cu ceva timp, tânăra a explicat cum este posibilă această situație și a precizat că nu se simte deranjată de prezența fostei partenere a lui Leo.

Potrivit declarațiilor sale, motivul este unul legat de proprietate: locuința se află pe numele Ancăi, astfel că aceasta continuă să locuiască acolo.

Nicolle a ținut să clarifice și felul în care privește relația cu Leo, transmițând că nu se consideră amenințată de fosta soție a acestuia.

Sunt singura femeie cu care a stat. Din gagică am devenit nevastă și m-a adus acasă la el, acum sunt și gravidă. Voi vă ofticați, vă e ciudă pe mine. Ce nevastă? Nu mai e cu Anca de 30 de ani. Anca stă aici în curte pentru că e casa pe numele ei și nu are cum să o dea afară. Ce nevastă visezi? Eu pe Leo l-am luat divorțat”, a declarat Nicolle.

Acum, odată cu venirea pe lume a micuțului Luca Leo Messi, familia lui Leo de la Strehaia are un nou motiv de sărbătoare. Afaceristul a ales să împărtășească public momentul special, iar prima imagine cu bebelușul marchează începutul unei noi etape în viața sa.

Ghid de cumpărături

banner victor rebengiuc jpg
#Exclusiv Click!
Mariana Mihuț a împlinit 84 de ani! Fermecat de frumusețea ei, Victor Rebengiuc a divorțat de prima soție: „Ne-am iubit mult!” Vedete românești
image png
Tragedie în lumea filmului francez! Actrița Angèle Metzger a murit la doar 27 de ani. A fost găsită fără suflare lângă o parcare subterană Internațional
image
Un urs a ajuns pe străzile dintr-un oraș din județul Vaslui. Echipele de intervenție au monitorizat zona până după miezul nopții adevarul.ro
image
Trabant, mașina ridiculizată în Occident, dar așteptată ani întregi în comunism. Ce putea și ce nu putea să facă „Trabbi” adevarul.ro

Parteneri

image
Ionuț Radu apără poarta Celtei, dar nu și pe a României! De ce Daniel Șendre nu crede în explicația oferită de FRF www.fanatik.ro
image
Fructul bogat în vitamina C, tot mai căutat de români în sezonul rece. Unele produse se vând cu 40 de lei observatornews.ro
image
Fenomenul six-seven la copiii din Gen Alpha: Ce înseamnă „6-7”, expresia folosită de adolescenții români care îi derutează pe părinți www.antena3.ro
image
Gândul l-a descoperit pe hackerul care ar fi atacat sistemele frigorifice de la Carrefour. A fost jurnalist la București, apoi a ajuns în vizorul FBI www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
UPDATE Primele imagini de la nunta lui Pescobar cu Lavinia Lorena! Cât de frumoasă a fost mireasa www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Vedeta divorțată face un apel disperat pe internet: „Tată, nu mă lăsa singură!” as.ro
image
Pensionarii ar putea primi înapoi impozitul reținut în 2024 și 2025. Cum se împart banii, nu va fi nevoie de cerere playtech.ro
image
Gică Hagi pleacă în Qatar imediat după meciul cu Bosnia! Decizie surprinzătoare a selecționerului. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o casă cu doar 6400 de euro. Terenul are peste 2000 de metri pătrați www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cum arăta "prințesa" Bianca Ghiurcă înaintea operațiilor estetice. Soția lui Prințul Marco de la Insula Iubirii este greu de recunoscut în pozele făcute în urmă cu câțiva ani / FOTO www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa okmagazine.ro
image
Nicicum nu are loc lângă ei. Prințul Harry, mesaj sfâșietor în ziua în care familia sa s-a reunit din nou, fără să-l invite okmagazine.ro
image
#Antichitate
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Avionul cu 44 de oameni la bord, dispărut fără urmă în sălbăticia înghețată a Canadei historia.ro
Andreea Antonescu este completă și liberă
Andreea Antonescu, lecții dure după iubirile eșuate. Ce nu ar mai accepta niciodată într-o relație: „Astăzi văd iubirea mult mai matur” Vedete românești
Anca Dinicu, foto Instagram jpg
Anca Dinicu, mesaj emoționant pentru fiul ei, Radu, care a împlinit 2 ani: „Cu tine vreau să văd ce a rămas din lume” Vedete românești
mirela vaida si oana tomoioaga jpg
#Asia Express
Clipe de panică la Asia Express! Mirela Vaida s-a lovit la cap în timpul unei probe: „Mă doare și acum” Vedete românești
marian godina social media jpg
Câte luni a îmbrăcat, de fapt, Marian Godină uniforma de polițist în ultimii patru ani. Ce dezvăluie documentele IPJ Brașov Vedete românești
Andreea Berecleanu, foto Instagram jpg
Andreea Berecleanu, dezvăluiri despre relația cu Andreea Esca. „Ne respectăm...”. Cum își alege vedeta ținutele în doar câteva minute Vedete românești
banner Aylin Cadîr jpg
Aylin Cadîr: “Oamenii tind să te oglindească și îți răspund așa cum îi tratezi și tu“ Vedete românești
paris hilton gala getty jpg
Paris Hilton, super-decolteu la gala LACMA! Vedete internaționale
banner victor rebengiuc jpg
#Exclusiv Click!
Mariana Mihuț a împlinit 84 de ani! Fermecat de frumusețea ei, Victor Rebengiuc a divorțat de prima soție: „Ne-am iubit mult!” Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net