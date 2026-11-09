Leo de la Strehaia, din nou tată! Prima imagine cu micuțul. Ce nume va purta băiatul

Bucurie uriașă în familia lui Leo de la Strehaia! Afaceristul trăiește unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa, după ce iubita lui, Nicolle, a adus pe lume un băiețel. Vestea a fost făcută publică chiar de Leo, care a împărtășit cu urmăritorii săi de pe rețelele sociale și prima fotografie cu nou-născutul. Numele ales pentru micuț a atras imediat atenția.

Leo de la Strehaia, din nou tată! Foto: Facebook

Nicolle, iubita lui Leo de la Strehaia, a născut. Prima fotografie cu bebelușul

Foto: Facebook

Zi specială pentru Leo de la Strehaia! Pe 8 noiembrie 2026, acesta a anunțat că a devenit din nou tată, după ce Nicolle, partenera sa de viață, a născut un băiețel. Fericit de noul membru al familiei, afaceristul nu a ținut bucuria doar pentru el și a publicat pe Facebook o imagine în care apare alături de bebeluș și de persoanele apropiate.

În fotografie se află și mama lui Leo de la Strehaia, dar și alte persoane din familie, care au fost alături de proaspeții părinți în acest moment important.

Anunțul a fost însoțit de un mesaj prin care Leo a dezvăluit și numele ales pentru fiul său. Este vorba despre o combinație care nu trece deloc neobservată: Luca Leo Messi.

„Exclusivitate: s-a născut Luca Leo Messi, prințul lui Leo de la Strehaia și al lui Nicolle. Mulțumim, Patroana și Olga, alături de noi!”, a scris Leo de la Strehaia, pe Facebook.

Astfel, afaceristul a împărtășit cu urmăritorii săi emoția venirii pe lume a băiețelului, iar prima fotografie cu micuțul a devenit unul dintre cele mai importante momente pe care a ales să le facă publice.

Ce se întâmplă între Nicolle și Anca, fosta soție a lui Leo de la Strehaia

Viața sentimentală a lui Leo de la Strehaia a fost de-a lungul timpului în atenția publicului, iar relația cu Nicolle a stârnit numeroase discuții, inclusiv din cauza diferenței de vârstă dintre cei doi.

Un alt subiect care a atras atenția a fost faptul că Nicolle locuiește în aceeași curte cu Anca, fosta soție a afaceristului. În urmă cu ceva timp, tânăra a explicat cum este posibilă această situație și a precizat că nu se simte deranjată de prezența fostei partenere a lui Leo.

Potrivit declarațiilor sale, motivul este unul legat de proprietate: locuința se află pe numele Ancăi, astfel că aceasta continuă să locuiască acolo.

Nicolle a ținut să clarifice și felul în care privește relația cu Leo, transmițând că nu se consideră amenințată de fosta soție a acestuia.

„Sunt singura femeie cu care a stat. Din gagică am devenit nevastă și m-a adus acasă la el, acum sunt și gravidă. Voi vă ofticați, vă e ciudă pe mine. Ce nevastă? Nu mai e cu Anca de 30 de ani. Anca stă aici în curte pentru că e casa pe numele ei și nu are cum să o dea afară. Ce nevastă visezi? Eu pe Leo l-am luat divorțat”, a declarat Nicolle.

Acum, odată cu venirea pe lume a micuțului Luca Leo Messi, familia lui Leo de la Strehaia are un nou motiv de sărbătoare. Afaceristul a ales să împărtășească public momentul special, iar prima imagine cu bebelușul marchează începutul unei noi etape în viața sa.