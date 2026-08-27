Liviu Vârciu, nemulțumit de vacanța în Bulgaria: „Dacă o să îmi fie rău mâine, să știți de la ce”

Liviu Vârciu a avut parte de o surpriză mai puțin plăcută în vacanța din Bulgaria. Artistul a ales un resort all inclusive pentru câteva zile petrecute alături de copii și prieteni, însă ceea ce a primit în pahar după ce a plătit peste 10.000 de lei pentru sejur l-a făcut să reacționeze imediat.

Ce a pățit Liviu Vârciu la un hotel all-inclusive din Bulgaria Foto: Arhiva Click!

Liviu Vârciu a ales Bulgaria pentru o vacanță alături de copii și câțiva prieteni. Artistul s-a cazat la un resort cu servicii all inclusive și a plătit o sumă considerabilă pentru doar câteva zile de relaxare. Experiența nu a fost însă lipsită de momente care l-au nemulțumit.

Vedeta a povestit pe rețelele de socializare una dintre situațiile care i-au atras atenția în timpul sejurului. Vârciu a precizat că nu va dezvălui numele hotelului, pentru a nu-i face reclamă negativă.

Artistul susține că pentru cele patru zile petrecute în Bulgaria a achitat peste 100 de milioane de lei vechi. În condițiile în care a ales un pachet all inclusive, Vârciu se aștepta ca serviciile oferite să fie pe măsura sumei plătite.

La un moment dat, acesta s-a retras alături de prieteni pentru a savura un pahar de whiskey. Băutura primită l-a făcut însă să verifice ce produs i-a fost pus în pahar.

„Am zis să văd și eu ce beau”

Liviu Vârciu a povestit că a primit o porție de whiskey despre care susține că ar costa aproximativ șase euro litrul. Artistul a făcut chiar un calcul al valorii băuturii pe care o consuma și a ajuns la o sumă de aproximativ 1,2 lei.

„Sunt în vacanță cu copiii la bulgari. Nu vă spun hotelul că nu vreau să îi fac reclamă gratuit proastă. Am zis să mă retrag la un pahar cu băieții, sunt la all inclusive, apropo. Am dat 100 și un pic de milioane pe 4 zile și avem all inclusive.

Am cerut un whiskey cu suc și mi-au dat… am zis să văd și eu ce beau. Beau 50 g de whiskey care costă 6 euro litrul. Beau de 1,2 ron. Dacă o să îmi fie rău mâine, să știți de la ce îmi e rău”, a spus Liviu Vârciu într-un video publicat pe Instagram, la secțiunea InstaStory.