 Marian Drăgulescu a slăbit 9 kilograme în trei săptămâni și jumătate: „Am plecat de la S, am ajuns la L și înapoi la S”. Cum a reușit?
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Marian Drăgulescu a slăbit 9 kilograme în trei săptămâni și jumătate: „Am plecat de la S, am ajuns la L și înapoi la S”. Cum a reușit?

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Marian Drăgulescu (45 de ani) se bucură de o schimbare vizibilă! Fostul mare gimnast spune că a dat jos nouă kilograme în trei săptămâni și jumătate, cu ajutorul lui Carmen Barcan, cunoscută drept „terapeuta vedetelor”. A scăzut două măsuri la haine și este încântat că și-a păstrat energia și starea de bine. În acest demers, soția i-a fost alături și l-a încurajat.

Marian Drăgulescu a slăbit 9 kilograme în trei săptămâni și jumătate
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Marian Drăgulescu a slăbit 9 kilograme în trei săptămâni și jumătate Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Obișnuit cu disciplina din sportul de performanță, Marian Drăgulescu și-a găsit motivația pentru a reveni la silueta dorită. Rezultatele se văd inclusiv în garderobă: fostul campion poate purta din nou ținutele care îi pun în valoare fizicul.

„În sfârșit putem să punem ținutele alea suple pe noi. Arătăm foarte bine, energia este acolo, bunăstarea și abia așteptăm să ne simțim bine în această seară. Minus nouă kilograme în trei săptămâni și jumătate, dar, cum spuneam și mai devreme, energia nu s-a dus, e acolo și starea de bine la fel”, a declarat Marian Drăgulescu pentru Click!, la un eveniment.

Întrebat câte măsuri a scăzut la haine, fostul gimnast a răspuns fără ezitare: „Cam două. Am plecat de la S, am ajuns la L și înapoi la S”.

Soția i-a fost aliat: „Aveam nevoie de cineva să mă îndrume”

Marian Drăgulescu spune că sprijinul soției a contat, însă simțea că are nevoie și de îndrumare pentru a face schimbările pe care și le dorea. Astfel a început colaborarea cu Carmen Barcan, ale cărei recomandări alimentare le-a respectat.

Și soția m-a încurajat și mă încurajează de mult timp, numai că aveam nevoie de cineva să mă îndrume și să fie cu mine în acest demers, să facă echipă cu mine. Soția mi-a fost și ea aliat”, a povestit fostul campion.

Schimbările din farfurie au fost adoptate și acasă. Soția lui Marian a explicat că a mâncat alături de el preparatele din meniurile stabilite de Carmen Barcan.

Automat am mâncat și eu cam ce a mâncat și el. Deci meniurile le-a făcut Carmen și le-am respectat întocmai, pentru că am vrut să vedem toată formula dacă dă rezultate.”

Carmen Barcan: „În cazul lui Marian Drăgulescu, aterizarea a fost de nota zece”

La rândul său, terapeuta vedetelor Carmen Barcan are numai cuvinte de laudă despre seriozitatea cu care Marian Drăgulescu a urmat recomandările. Terapeuta, care lucrează și cu Leonard Doroftei pentru remodelarea siluetei, spune că fostul gimnast a fost un partener de echipă exemplar.

Întotdeauna a respectat tot ceea ce i-am sugerat. Este un om cu care am făcut o echipă foarte bună. Obișnuiesc să spun: în cazul lui Marian Drăgulescu, aterizarea a fost de nota zece. A fost perfectă. Am făcut o echipă fantastică”, a declarat Carmen Barcan pentru Click!

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