 O recunoști? A câștigat două concursuri importante și a devenit una dintre cele mai iubite artiste din România
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O recunoști? A câștigat două concursuri importante și a devenit una dintre cele mai iubite artiste din România

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Fotografia unei fetițe poate părea, la prima vedere, doar o amintire dragă din copilărie. Puțini ar putea ghici însă că micuța din imagine avea să ajungă, ani mai târziu, una dintre vocile apreciate de publicul din România. Tu ți-ai dat seama cine este?

Tu știi cine este artista din imagine? foto: Instagram
Tu știi cine este artista din imagine? foto: Instagram

Astăzi, este cunoscută pentru vocea sa puternică și pentru aparițiile care au impresionat de fiecare dată publicul. Drumul ei spre succes a fost marcat de două victorii importante, obținute în competiții muzicale care i-au schimbat parcursul profesional.

De la o fetiță cu visuri, la artista de astăzi

Imaginea din copilărie este greu de asociat cu artista pe care o vedem astăzi pe scenă. Trăsăturile din fotografie păstrează însă o parte din chipul celei care avea să-și transforme pasiunea pentru muzică într-o carieră.

A muncit, a participat la competiții și și-a demonstrat talentul în fața unor jurii și a milioane de telespectatori. Cele două mari victorii au contribuit decisiv la notorietatea ei și au făcut-o să fie remarcată de publicul larg. Ei bine, dacă încă nu ți-ai dat seama cine este, îți spunem noi.

Fetița din fotografie este nimeni alta decât Alexandra Căpitănescu, artista care a reușit să cucerească publicul cu vocea sa.

Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea „Vocea României” și locul 3 la Eurovision

Alexandra Căpitănescu, acum una dintre cele mai iubite artiste din România / foto: arhiva Click!
Alexandra Căpitănescu, acum una dintre cele mai iubite artiste din România / foto: arhiva Click!

Alexandra Căpitănescu s-a făcut remarcată prin talentul vocal și prin stilul său aparte. Cele două mari victorii din cariera sa, mai exact câștigătoarea sezonului 11 al emisiunii „Vocea României” și locul 3 la Eurovision cu piesa rock „Choke Me”, au transformat-o într-un nume cunoscut în industria muzicală românească.

Născută pe 31 iulie 2003, în județul Galați, Alexandra a absolvit Facultatea de Fizică și a urmat un masterat în fizică medicală la Universitatea din București.

În aprilie 2024, a lansat primul său EP, intitulat „Căpitanu”, care include cinci piese care i-au consolidat identitatea artistică. Tot în 2024, artista a pornit într-un turneu tribut dedicat Laurei Stoica. Alexandra Căpitănescu a colaborat și cu trupa VAMA, alături de care a lansat melodia „Fluturi în stomac”. Un an mai târziu, în 2025, a lansat piesele „Stea căzătoare”, „Dilaila” și „Tare”.

De la primele apariții și până la succesul de astăzi, artista a demonstrat că pasiunea pentru muzică poate deveni un drum profesional de succes.

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