 Oana Ioniță, probleme cu Sushi, animalul său de companie. Ce a pățit patrupedul și cum a reușit vedeta să îl salveze: „Rasa asta de câini e foarte dificilă”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

VideoOana Ioniță, probleme cu Sushi, animalul său de companie. Ce a pățit patrupedul și cum a reușit vedeta să îl salveze: „Rasa asta de câini e foarte dificilă”

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Oana Ioniță (44 de ani) a avut numai probleme cu animalul ei de companie adorat, în ultima vreme. Fosta dansatoare de la „Cronica Cârcotașilor” și-a achiziționat acum trei ani un superb cățel, din rasa Samoyed, pe care l-a botezat Sushi. Iată însă cum a reușit blonda s-o scape pe Sushi de chin.

Oana Ioniță dansatoare de la „Cronica Cârcotașilor” Oana Ioniță (44 de ani) și-a achiziționat acum trei ani un superb cățel, din rasa Samoyed, pe care l-a botezat Sushi.

Simpaticul patruped i-a făcut însă, în ultima perioadă, probleme mari Oanei. Coregrafa a ajuns cu cățelușa și la spital după ce acesta a înghițit o lavetă. Ulterior a fost operată, însă problemele nu s-au oprit până când Oana nu a castrat-o. 

image
Foto: Facebook

„Rasa asta de câini e foarte dificilă”

De atunci animalul ei îndrăgit de companie s-a schimbat total. Problemele au dispărut ca prin minune. 

„Înghițise o cârpă, o lavetă, am operat-o, a fost ceva rău. Dar, după ce am castrat-o, cățelul ăsta e alt cățel. Am scăpat de chin! Era foarte agitată, acum e mai cuminte, ascultă de comenzi, parcă rezumam altfel acum. 

Probabil s-a maturizat pentru că rasa asta de câini e foarte dificilă. De fapt, trebuie să ai răbdare cu orice animal, cu orice vietate atunci când îl iei trebuie să ai grijă de el. 

Și eu îmi reproșez chestia asta. Mi-ar plăcea să fac atât de multe lucruri și nu am timp. Uite ca acum cu toții ne-am revenit și suntem bine”, a declarat Oana Ioniță, în exclusivitate pentru Click!

image
Foto: Facebook

Ce relație are în prezent  cu fostul soț după ce s-au luptat în instanță pentru fiul lor?

Fosta dansatoare de la „Cronica Cârcotașilor” Oana Ioniță (44 de ani) a divorțat, la finalul lui 2023, după 10 ani de mariaj, de tenorul Florin Budnaru.

După divorț, coregrafa a trăit ani de zile drama unei mame care și-a pierdut fiul. Maxim, băiatul lor în vârstă de 11 ani, a rămas în grija fostului soț după divorț, iar Oana s-a ocupat de îngrijirea fetiței, Isa.

Fosta „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor s-a văzut nevoită să apeleze la instanță pentru a putea să-și mai vadă copilul. Prin ordonanță președințială, Oana a cerut dreptul de a petrece timp regulat cu Maxim, iar instanța a decis, la începutul anului, că restabilirea relației dintre Maxim și mama sa este necesară, pentru a preveni eventualele traume emoționale ce ar putea avea consecințe greu de reparat pe termen lung.

Hotărârea instanței a stabilit și un program clar, provizoriu, pentru ca băiatul să petreacă timp regulat cu mama lui: în săptămânile pare-de joi, după școală, până luni dimineață și în săptămânile impare-miercuri după școală până vineri dimineață.

„Fostul soț se implică cu Maxim, cu dusul la școală, cu programul pe care-l are când este în timpul lui. Când este în timpul meu, trebuie să mă implic eu, pentru că eu mi-l doresc și trebuie să stau cu ei. 

Evident că acum este o etapă din viața lor foarte importantă. E adolescența în care ei descoperă foarte multe lucruri și trebuie să avem discuții, să îi întrebi prin ce trec, să nu se enerveze”, a mai spus blonda, pentru Click!

Ghid de cumpărături

cosmin cernat monica iagar jpg
Cine este Monica Iagăr, fosta iubită a lui Cosmin Cernat. Fiica lor ar fi fost agresată de partenerul mamei sale Vedete românești
sorina docuz marcel ciolacu facebook jpg
Marcel Ciolacu și Sorina Docuz, apariție care a atras toate privirile la Timișoara. Cât costă haina de blană purtată de aceasta Național
image
O jurnalistă de la New York Times a renunțat să viziteze castelul lui Dracula și a descoperit o destinație din România care a impresionat-o adevarul.ro
image
Reacția familiei unui tânăr crescut în Japonia care s-a mutat în București: „Acolo sunt vampiri? E sigur pe stradă? Trenurile întârzie trei ore” adevarul.ro

Parteneri

image
Cristi Chivu, căzut după Milan – Inter 3-1. „De ce aceste atacuri? Parcă asta așteaptă toți!”. Culisele derby-ului www.fanatik.ro
image
A fost găsit și al treilea dintre frații dispăruți din Sălaj. De ce se ascundeau copiii observatornews.ro
image
Un mânz de 11 zile, o văcuță salvată și baloți de fân de 20 de lei: Sanctuarul unui cuplu mutat din București în Bucovina a ajuns viral www.antena3.ro
image
Prim-ministrul Sloveniei, reproșuri către UE pentru anularea alegerilor din România. Janez Janša a transmis un mesaj în 10 puncte Uniunii Europene, iar situația din România este cap de listă www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Raluca Sandu, la 12 ani după ce a părăsit România. Cum arată şi din ce face bani fata lui Mircea Sandu as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
„Scoate-l de pe teren!” Gigi Becali și-a sunat antrenorul de la FCSB, dar a primit un „NU” categoric: „Sunt singurul din istorie” www.fanatik.ro
image
'Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!' Cum arată, de fapt, 'palatul' în care locuia Claudia Ion cu părinții ei www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii okmagazine.ro
image
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
A fost acest soldat roman ucis de camarazii săi? Arheologii redeschid un caz vechi de 2.000 de ani historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Top 5 mituri despre vrăjitoare historia.ro
Heidi Klum, apariție uluitoare la petrecerea de Halloween din New York. Costumul care a atras toate privirile
VideoHeidi Klum a șocat din nou de Halloween! Cum s-a costumat în acest an Vedete internaționale
Mihai Petre, alaturi de familie, foto Facebook jpg
Mihai Petre și-a împlinit un vis din copilărie! Unde a ajuns cu Elwira și fiicele lor: „M-au fascinat de mic” Vedete românești
image jpeg
#Exclusiv Click!
Cum au petrecut vedetele de Halloween? Cine a primit colindători și ce blondă din showbiz detestă această sărbătoare păgână Vedete românești
banner ana morodan png
Prin ce a trecut Ana Morodan? Vedeta a încheiat tratamentul după opt luni dificile: „M-a făcut praf financiar, emoțional, psihic” Vedete românești
banner Florian Munteanu jpg
#Exclusiv Click!
VideoFlorian Munteanu și Edi Irimia au lansat primele imagini din trailerul noului lor film. Printre invitați, BRomania, Speak și Andrei Stoica Vedete românești
cosmin cernat monica iagar jpg
Cine este Monica Iagăr, fosta iubită a lui Cosmin Cernat. Fiica lor ar fi fost agresată de partenerul mamei sale Vedete românești
alina puscau instagram jpg
„A fost incredibil de greu pentru mine”. Alina Pușcău dezvăluie ce a făcut după ultima cură de chimioterapie Vedete românești
adrian minune fiu instagram jpg
Adrian Minune se pregătește de nuntă! Fiul manelistului și-a stabilit data căsătoriei cu Ariana. Unde va avea loc marele eveniment Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Sorina Docuz l-a eclipsat pe Marcel Ciolacu la botezul fiului lui Aldred Simonis. Partenera fostului premier, într-o blană de chinchilla evaluată la peste 14.000 de dolari actualitate.net