Oana Ioniță, probleme cu Sushi, animalul său de companie. Ce a pățit patrupedul și cum a reușit vedeta să îl salveze: „Rasa asta de câini e foarte dificilă”

Oana Ioniță (44 de ani) a avut numai probleme cu animalul ei de companie adorat, în ultima vreme. Fosta dansatoare de la „Cronica Cârcotașilor” și-a achiziționat acum trei ani un superb cățel, din rasa Samoyed, pe care l-a botezat Sushi. Iată însă cum a reușit blonda s-o scape pe Sushi de chin.

Oana Ioniță dansatoare de la „Cronica Cârcotașilor” Oana Ioniță (44 de ani) și-a achiziționat acum trei ani un superb cățel, din rasa Samoyed, pe care l-a botezat Sushi.

Simpaticul patruped i-a făcut însă, în ultima perioadă, probleme mari Oanei. Coregrafa a ajuns cu cățelușa și la spital după ce acesta a înghițit o lavetă. Ulterior a fost operată, însă problemele nu s-au oprit până când Oana nu a castrat-o.

Foto: Facebook

„Rasa asta de câini e foarte dificilă”

De atunci animalul ei îndrăgit de companie s-a schimbat total. Problemele au dispărut ca prin minune.

„Înghițise o cârpă, o lavetă, am operat-o, a fost ceva rău. Dar, după ce am castrat-o, cățelul ăsta e alt cățel. Am scăpat de chin! Era foarte agitată, acum e mai cuminte, ascultă de comenzi, parcă rezumam altfel acum.

Probabil s-a maturizat pentru că rasa asta de câini e foarte dificilă. De fapt, trebuie să ai răbdare cu orice animal, cu orice vietate atunci când îl iei trebuie să ai grijă de el.

Și eu îmi reproșez chestia asta. Mi-ar plăcea să fac atât de multe lucruri și nu am timp. Uite ca acum cu toții ne-am revenit și suntem bine”, a declarat Oana Ioniță, în exclusivitate pentru Click!

Foto: Facebook

Ce relație are în prezent cu fostul soț după ce s-au luptat în instanță pentru fiul lor?

Fosta dansatoare de la „Cronica Cârcotașilor” Oana Ioniță (44 de ani) a divorțat, la finalul lui 2023, după 10 ani de mariaj, de tenorul Florin Budnaru.

După divorț, coregrafa a trăit ani de zile drama unei mame care și-a pierdut fiul. Maxim, băiatul lor în vârstă de 11 ani, a rămas în grija fostului soț după divorț, iar Oana s-a ocupat de îngrijirea fetiței, Isa.

Fosta „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor s-a văzut nevoită să apeleze la instanță pentru a putea să-și mai vadă copilul. Prin ordonanță președințială, Oana a cerut dreptul de a petrece timp regulat cu Maxim, iar instanța a decis, la începutul anului, că restabilirea relației dintre Maxim și mama sa este necesară, pentru a preveni eventualele traume emoționale ce ar putea avea consecințe greu de reparat pe termen lung.

Hotărârea instanței a stabilit și un program clar, provizoriu, pentru ca băiatul să petreacă timp regulat cu mama lui: în săptămânile pare-de joi, după școală, până luni dimineață și în săptămânile impare-miercuri după școală până vineri dimineață.

„Fostul soț se implică cu Maxim, cu dusul la școală, cu programul pe care-l are când este în timpul lui. Când este în timpul meu, trebuie să mă implic eu, pentru că eu mi-l doresc și trebuie să stau cu ei.

Evident că acum este o etapă din viața lor foarte importantă. E adolescența în care ei descoperă foarte multe lucruri și trebuie să avem discuții, să îi întrebi prin ce trec, să nu se enerveze”, a mai spus blonda, pentru Click!