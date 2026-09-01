Oana Ioniță, vacanță de neuitat! A vizitat America și Sardinia în aceeași vară! Fosta „Bebelușă” s-a întors cu forțe proaspete

Oana Ioniță (44 de ani) a avut o vară intensă, cu două vacanțe superbe, dar și cu multă muncă.

1/9 Oana Ioniță, vacanță cu de toate Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Fosta „Bebelușă” de la „Cronică” a ajuns în Florida, unde a fost invitată să jurizeze o competiție internațională de balet și dans contemporan, apoi a fugit cu cei doi copii ai ei, Max și Isa, în Sardinia.

Întoarsă în țară, a continuat cu tabăra de vară și cu pregătirile pentru noile proiecte.

Pentru Oana Ioniță, vara aceasta a fost despre experiențe, familie, dans și multă bucurie. Prima oprire a fost în Florida, în Statele Unite, unde artista a fost invitată să facă parte din juriul World Ballet Competition, una dintre competițiile recunoscute la nivel mondial, la care participă tineri artiști și dansatori profesioniști care își doresc burse și oportunități de angajare în teatre importante.

„Am fost invitată să jurizez o competiție de balet și de dans contemporan în Florida, în Statele Unite, care se numește World Ballet Competition. Este una dintre cele mai recunoscute competiții la nivel mondial, unde tinerii artiști și dansatorii profesioniști se duc pentru a primi burse și chiar angajări la diverse teatre”, povestește Oana.

Vedeta nu a plecat singură peste Ocean, ci a avut-o alături pe fiica ei, Isabel, care a participat la experiență din postura de voluntar și a ajutat la organizarea concursului. La Sarasota, Oana s-a întâlnit și cu Catrinel Sandu, prietena ei, directorul juriului, alături de care a petrecut câteva zile.

Pentru Isabel, America a fost o adevărată revelație. Atât de mult i-a plăcut încât, la întoarcere, i-a spus mamei că și-ar dori să se mute acolo și chiar să locuiască la Catrinel Sandu.

„Descoperind Isabel farmecul Americii, la întoarcere a zis că ea vrea să se mute acolo și că și-ar dori să locuiască la Catrinel, tocmai pentru că viața din America este total diferită față de cea de la noi”, ne-a spus Oana.

Și pentru vedetă experiența a fost una memorabilă. „A fost o experiență fantastică. Oamenii sunt foarte relaxați în tot ceea ce privește mediul de viață, felul în care se raportează la ceilalți oameni și e o relaxare totală, cu mult optimism”, mărturisește fosta „Bebelușă” de Cronica Cârcotașilor.

După aproape două săptămâni petrecute în Florida, Oana și-a continuat vacanța alături de copii, de această dată în Sardinia. A fost o escapadă decisă pe ultima sută de metri.

„Am luat o vacanță la ora 12 și la ora 8 eram în avion. În acea zi am luat biletele, în acea zi am zburat”, povestește ea, amuzată.

Oana Ioniță, mândră de fiica ei care se implică în problemele organizatorice

Timp de patru zile, Oana, Isabel și Maxim au explorat insula cu o mașină închiriată și au descoperit plaje superbe și ape cristaline. Copiii au fost încântați, iar Isabel, pasionată de călătorii, s-a ocupat de găsirea celor mai frumoase locuri.

„Maxim a fost foarte încântat de apa foarte frumoasă, clară, cristalină. Am găsit niște plaje frumoase, pe care evident le-a căutat Isabel, pentru că ea este cu vacanțele. De obicei găsește cele mai frumoase locuri unde să ne petrecem timpul. Ea se ocupă și de bilete, de cele mai multe ori de biletele de avion. Îi place să se ocupe de partea asta organizatorică și noi doi puturoși, eu și Max, ne bucurăm. Eu mă ocup de partea financiară, iar Max se ocupă de distracție”, spune Oana, râzând.

Vacanța s-a terminat, dar pentru Oana nu a urmat o perioadă de leneveală. Întoarsă în România, coregrafa s-a ocupat de tabăra de vară pe care o pregătește în fiecare an pentru copii și dansatori.

Pentru ea, tabăra înseamnă mai mult decât dans. Oana își dorește ca cei mici să se bucure de jocurile copilăriei și să redescopere bucuria de a petrece timp împreună, fără ca telefoanele și rețelele sociale să fie în centrul atenției.

„Este o tabără pentru copii, pentru dansatori care vor să se și joace. Pe de altă parte, jocurile copilăriei: să ne întoarcem puțin la bătaia cu apă, să jucăm de-a v-ati ascunselea și lucruri pe care noi le îndrăgeam foarte mult. Copiii au nevoie de această conexiune, pe care ar trebui să o aibă toți copiii de vârsta lor. Nu conexiunea socială pe social media, ci conexiunea socială reală”, explică Oana.

Fiul ei a intrat la Colegiul Național de Muzică „George Enescu”

Tabăra a fost un succes, însă Maxim nu a putut rămâne până la final. Băiatul s-a pregătit intens pentru admiterea la Colegiul Național de Muzică „George Enescu”, unde își dorește să studieze chitara. Pentru Oana, momentul a fost unul plin de emoție.

„Max nu a putut să stea toată tabăra pentru că s-a pregătit pentru admiterea la Colegiul Național de Muzică George Enescu. Face chitară”, spune ea.

Iar dacă, poate, în sufletul ei de mamă și-ar fi dorit ca fiul să îi urmeze drumul în lumea dansului, Oana spune că cel mai important este ca Maxim să își aleagă singur viitorul.

„Mi-ar fi plăcut să o ia pe drumul meu, până la urmă drumul pe care îl alege el este drumul pe care și-l dorește. Îi sunt alături să fie împlinit și fericit pe drumul pe care îl hotărăște el pentru el”, ne-a mai spus cunoscuta coregrafă pentru Click!

După o vară în care a îmbinat America, Sardinia, familia și munca, Oana Ioniță revine cu forțe proaspete și proiecte noi. Vacanța i-a oferit exact ceea ce avea nevoie: experiențe frumoase, timp cu cei doi copii și energie pentru un nou sezon profesional.