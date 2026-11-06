Scandal în lumea influencerilor: Valerie Lungu, acuzată că îi copiază fiecare pas unei alte creatoare de conținut

Valerie Lungu, una dintre cele mai populare creatoare de conținut din România se află în centrul unei controverse în mediul online. Aceasta a fost acuzată că i-a „furat” viața unei alte creatoare de conținut și că ar copia-o în mod constant, la orice detaliu.

Valerie Lungu și Marinela Bezer. Foto: Instagram

De la locațiile exclusiviste, până la ținute, internauții susțin că Valerie Lungu o copiază 1 la 1 pe Marinela Bezer, o altă influenceriță originară din Republica Moldova. Cum răspunde Valerie Lungu în acest caz.

Valerie Lungu copiază o altă influenceriță pentru a-și putea câștiga banii?

Urmăritorii celor două au remarcat în ultima perioadă o serie de similitudini între postări, stilul vestimentar și activitățile zilnice. Fanii au susținut că Valerie Lungu s-ar inspira obsesiv din viața Marinelei Bezer, preluând inclusiv detalii din relația acesteia cu partenerul ei.

Printre exemplele invocate de internauți se numără fotografii realizate în aceleași hoteluri din Arabia Saudită sau ținute similare, precum o haină lungă de blană purtată de Valerie în Laponia, asemănătoare cu una afișată de Marinela într-o vacanță în Alpi.

Cum răspunde Valerie Lungu la aceste acuzații

Valerie Lungu a răspuns acestor acuzații și neagă faptul că s-ar inspira de la „rivala” sa, Marinela Bezer. De asemenea, a dat o replică tăioasă la adresa speculațiilor legate de vacanțe.

„Nu sunt hotelurile nimănui! Ai dreptul să faci ce vrei tu în hotelul acesta. Atât am de spus!", a declarat Valerie Lungu pentru spynews.ro.

Valerie Lungu trăiește în teroare

Influencerița a avut de înfruntat multe critici în urma participării sale la emisiunea „Asia Express”. Valerie Lungu s-a remarcat prin comportamentul său exploziv, iar fanii show-ului au comentat de fiecare dată reacțiile ei. Recent, într-un podcast, ea a povestit că a ajuns să fie chiar și urmărită până acasă.

„Nu pot să spun așa ceva, e așa de rău (n.r. cel mai urât comentariu pe care l-am primit). E cu «Sper să mori», unele dintre comentarii sunt foarte rele, foarte depresive, mi-e frică. Am avut și oameni care ne-au stalker-it să vadă unde locuim, au și aflat unde locuim.

Eu mai intru uneori live pe TikTok, să mai vorbesc cu oamenii sau live pe Youtube și oamenii sunt ceva rău. Te și încurajează: «Haide, nu vrei să termini viața? Haide». Lumea spune, de exemplu, despre mine sau despre noi că suntem răi, dar voi, făcând lucrul ăsta și dând comentariul ăsta, ce spune despre voi?”, a declarat Valerie Lungu, în podcastul Ioanei Ginghină.