 Simona Radiș se mărită! Leontin Nuțescu a cerut-o în căsătorie la Sydney
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Simona Radiș se mărită! Leontin Nuțescu a cerut-o în căsătorie la Sydney

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Vești emoționante din viața uneia dintre cele mai mari campioane ale României! Simona Radiș a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Leontin Nuțescu, în timpul unei călătorii în Australia. Momentul special s-a petrecut la Sydney, într-un decor spectaculos, cu celebra Operă în fundal. Multipla campioană olimpică, mondială și europeană a spus „DA”, după aproape trei ani de relație.

Simona Radiș
Simona Radiș Foto: facebook

Cererea în căsătorie a fost o surpriză pregătită de Leontin Nuțescu, care i-a oferit sportivei inelul de logodnă. Emoționată, Simona a împărtășit momentul cu urmăritorii săi printr-o postare pe Instagram, în care a publicat și imaginile de la eveniment. Vestea a fost anunțată și de Federația Română de Canotaj, care le-a transmis celor doi felicitări și urări de fericire.

Simona Radiș a spus „DA” la Sydney, după aproape trei ani de relație

Momentul cererii a avut loc la peste 15.000 de kilometri de România, într-unul dintre cele mai cunoscute locuri din Australia. Opera din Sydney a fost martora unei clipe importante pentru Simona Radiș și Leontin Nuțescu, care au ales să marcheze astfel un nou capitol al poveștii lor de iubire.

După aproape trei ani petrecuți împreună, Leontin a surprins-o pe campioană cu inelul de logodnă. Imaginile au ajuns și în mediul online, unde Simona a împărtășit bucuria acestui moment cu cei care îi urmăresc activitatea.

Cei doi se află în Australia alături de Adriana Adam și Constantin Adam. Sportivii au ajuns acolo la invitația organizatorilor competiției internaționale de canotaj The Golden Oar, eveniment care se desfășoară la Canberra. Așadar, deplasarea dedicată canotajului s-a transformat și într-o ocazie de neuitat pentru Simona și partenerul ei.

Federația Română de Canotaj a transmis un mesaj public după anunțul logodnei, felicitându-i pe cei doi pentru pasul important pe care l-au făcut.

„Felicitări, Simona și Leontin! Vă dorim o viață frumoasă împreună, plină de iubire, fericire și bucurii!”, este mesajul transmis de Federația Română de Canotaj.

Simona Radiș, performanțe impresionante în canotajul mondial

Dincolo de vestea fericită din viața personală, Simona Radiș rămâne una dintre cele mai valoroase sportive din istoria canotajului românesc. Campioana are în palmares medalii de aur obținute la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Campionatele Europene, iar rezultatele sale au consacrat-o în elita acestui sport.

Performanțele recente confirmă statutul său de sportivă de excepție. La Campionatele Mondiale de la Amsterdam, desfășurate în august 2026, Simona Radiș și Adriana Adam au câștigat trei medalii de aur. Rezultatul a adăugat o nouă reușită importantă în palmaresul celor două canotoare.

Simona Radiș deține și o performanță remarcabilă la nivel mondial: este singura canotoare din lume care a reușit să câștige cel puțin două medalii de aur la trei ediții diferite ale Campionatelor Mondiale. Este vorba despre edițiile din 2022, 2025 și 2026.

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