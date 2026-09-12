 Cum a ajuns Theo Rose cu rezervorul aproape gol pe autostradă: „De ce nu plecăm cu canistra?”
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Cum a ajuns Theo Rose cu rezervorul aproape gol pe autostradă: „De ce nu plecăm cu canistra?”

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Theo Rose a împărtășit cu fanii ei problemele pe care le-a avut pe drumul Bacău-București, în drum spre casă. Pe autostradă, mașina părea să nu mai aibă combustibil suficient pentru a ajunge la Ploiești, iar în zonă nu era nicio benzinărie.

Ce a pățit pe autostrada A7 Theo Rose
Ce a pățit pe autostrada A7 Theo Rose Foto: Instagram

Problemele întâmpinate de Theo Rose

După ce a susținut un concert la Bacău, artista se afla în drum spre casă când a realizat că mașina nu mai are combustibil suficient pentru a ajunge la București. Deși făcuse alimentarea full, a realizat că exista riscul să rămână pe autostradă.

„Când am ajuns la Bacău, am ajuns la limită, cu 15 km rămași, dar acum nu avem nicio șansă până la București, nici până la prima benzinărie. Ne oprim la București, dacă ajungem până acolo, pentru că arată că mai avem 23 de km până la Ploiești și combustibilul mai e pentru 18 km”, a mărturisit artista, pe Instagram.

Pentru a mai păstra din combustibil, Theo a ales să oprească aerul condiționat. 

„Am oprit aerul condiționat, mergem pe vechi. Avem ferestre! Vai de noi”, a mai spus Theo. În cele din urmă, artista le-a transmis un mesaj fanilor, pentru a-i liniști:

„Am ajuns cu bine! Nu vă îngrijorați!”.

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Foto: Captură video Instagram

Un nou tronson al Autostrăzii A7 s-a deschis

Luni, 31 august, de la ora 16:00, traficul s-a deschis pe cei 47,10 kilometri noi de autostradă dintre Adjud și Bacău Sud, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, într-o postare pe Facebook. Tronsonul face parte din Autostrada Moldovei A7, iar lucrările au ajuns în etapa finală.

În perioada imediat următoare, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins încă 4 kilometri, până la Nodul Rutier Bacău Nord al Variantei Ocolitoare Bacău. Autoritățile mențin deschiderea etapizată pentru a asigura că fiecare conexiune este completă și sigură.

„Luni, 31 august, ora 16:00: deschidem circulaţia pe autostradă între Adjud şi Bacău Sud! Am fost astăzi pe şantier, unde constructorul român (UMB) finalizează ultimele detalii, şi am făcut ultima verificare înainte de deschidere. Luni, 31 august, de la ora 16:00, se va putea circula pe cei 47,10 km noi de autostradă. Din acel moment, drumul pe autostradă de la Bucureşti va ajunge, într-o primă fază, până la nodul rutier al VO Bacău care face legătura cu DN2F, spre Vaslui”, a transmis Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook.

Odată cu deschiderea sectorului Adjud - Bacău Sud, se va circula pe 241,62 km din totalul celor 319 km ai A7 (Ploiești – Pașcani), ale cărei loturi în execuție sunt finanțate prin PNRR.

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