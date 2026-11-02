Toma Cuzin, posibilă condamnare cu executare. Specialist: „Riscul este real”

Toma Cuzin, cunoscut publicului larg pentru rolul lui Firicel din serialul „Las Fierbinți”, se confruntă cu probleme serioase după ce a fost prins la volan în timp ce avea permisul suspendat și, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, sub influența unor substanțe interzise.

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Ce pedepse prevede legea

Actorul Toma Cuzin a fost implicat într-un accident rutier petrecut pe un drum din județul Teleorman, iar verificările oamenilor legii au scos la iveală nereguli de natură penală: bărbatul s-a urcat la volan deși avea dreptul de a conduce suspendat.

În momentul legitimării, polițiștii au constatat în bazele de date că actorul avea deja permisul de conducere suspendat. Supus verificărilor standard pentru consumul de substanțe, etilotestul a indicat o valoare de zero, excluzând consumul de băuturi alcoolice.

Situația s-a schimbat în urma testării cu aparatul DrugTest. Potrivit unor surse judiciare citate de publicația G4Media, aparatul ar fi evidențiat prezența a două substanțe stupefiante: cocaină și canabis.

Pentru confirmarea rezultatelor toxicologice, Toma Cuzin a fost escortat la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge și urină.

Comisarul de poliție penitenciară Cosmin Dorobanțu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), a explicat pentru publicația citată care ar putea fi consecințele juridice dacă acuzațiile vor fi confirmate de instanță.

„Există un risc real de condamnare dacă acuzațiile sunt dovedite. Nu pot anticipa verdictul judecătorului, deoarece trebuie analizate probele privind conducerea cu dreptul suspendat, iar pentru acuzația referitoare la droguri contează și concluziile expertizei medico-legale”, a precizat acesta, potrivit Cancan.

Potrivit specialistului, pentru conducerea unui vehicul cu permisul suspendat legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de la șase luni la trei ani sau amendă, iar pentru conducerea sub influența substanțelor psihoactive pedeapsa poate fi cuprinsă între unu și cinci ani de închisoare, la care se poate adăuga interzicerea unor drepturi.

„Riscul de închisoare cu executare este real. Amânarea aplicării pedepsei, de care a beneficiat în 2022, nu mai este permisă pentru asemenea infracțiuni comise după modificarea legii din 2024. Suspendarea executării sub supraveghere poate rămâne posibilă dacă pedeapsa rezultantă nu depășește trei ani și sunt îndeplinite toate celelalte condiții”, a explicat Cosmin Dorobanțu.

„Las Fierbinți” ar putea rămâne fără Firicel

Președintele FSANP a declarat că îl apreciază pe actor și că urmărește serialul „Las Fierbinți”, însă consideră că notorietatea nu ar trebui să influențeze aplicarea legii. „Eu mi-aș dori să poată evita pușcăria, în condițiile legii. Dar o ultimă șansă trebuie să însemne o schimbare reală pentru Firicel, personajul care mă amuză zilnic”, a afirmat acesta.

El a subliniat că faptul că accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale și fără victime ar putea reprezenta un element favorabil în evaluarea situației juridice.

„Las Fierbinți nu ar mai fi la fel fără Firicel. Dacă ar fi prietenul meu, i-aș rupe urechile, la figurat, și i-aș lua cheile de la toate mașinile, să nu mai fie tentat să se urce la volan”, a declarat Dorobanțu.

De asemenea, șeful FSANP a transmis un mesaj pentru cei care îl apreciază pe Toma Cuzin, subliniind că succesul profesional nu trebuie confundat cu acceptarea unor comportamente periculoase.

„Tinerii trebuie să învețe că poți admira un actor fără să îi justifici alegerile periculoase. Talentul nu te protejează de accident, iar popularitatea nu îți oferă un permis de trecere pe lângă polițiști. Dacă ai consumat droguri sau nu ai dreptul să conduci, lași mașina și găsești alt mijloc de transport”, a spus acesta.