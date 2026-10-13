 Descoperire șocantă în cimitirul din Slatina! Saci negri și un sicriu, găsite ascunse în spatele unui zid fals. Primarul a sunat la 112
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Descoperire șocantă în cimitirul din Slatina! Saci negri și un sicriu, găsite ascunse în spatele unui zid fals. Primarul a sunat la 112

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O nouă descoperire a stârnit controverse la Cimitirul Strehareți din Slatina, după ce primarul municipiului, Mario De Mezzo, a anunțat că a găsit saci negri de plastic ascunși în spatele unui zid fals, în capela cimitirului. Edilul suspectează că aceștia ar putea conține rămășițe umane și a solicitat intervenția Poliției printr-un apel la 112. Deocamdată, conținutul sacilor nu este confirmat oficial.

Descoperire șocantă în cimitirul din Slatina!
Descoperire șocantă în cimitirul din Slatina! Foto: Facebook

Descoperire în capela Cimitirului Strehareți. Ce a anunțat Mario De Mezzo

Situația de la Cimitirul Strehareți revine în atenția publică după ce primarul Slatinei a făcut un nou anunț privind obiecte descoperite în incinta capelei. Potrivit acestuia, sacii negri ar fi fost ascunși în spatele unui zid fals, în apropierea unui obiect care pare să fie un sicriu.

Edilul a anunțat că a alertat autoritățile și că așteaptă ca polițiștii să stabilească măsurile necesare. Până la clarificarea situației, suspiciunile privind conținutul sacilor nu pot fi tratate drept fapte confirmate.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Mario De Mezzo a descris descoperirea și a lansat acuzații dure la adresa fostei administrări a cimitirului.

În capela din cimitirul Strehareți, în spatele unui zis fals, am descoperit saci negri de plastic ascunși În zid, acoperiti de ceea ce pare a fi un sicriu. Nu știm ce conțin, putem doar să ne imaginăm - oase umane. Am chemat poliția prin 112 si așteptăm ca polițiștii să dispună următoarele măsuri, cu urgența pe care un astfel de caz o impune. Cinismul acestui fost pușcăriaș nu cunoaște limite. Saci si sicriu ascunse în ziduri false, în subsoluri in care spera sa nu ajungă nimeni niciodată. Eu cred ca adevărul va iesi la iveală si se va face dreptate. Pentru că doar dreptatea va salva demnitatea unui oras întreg îngropată între oase aruncate în gropi comune ca în lagăre, sau în ziduri false. Poate atunci sufletele celor dragi se vor putea odihni ÎN PACE. Slatina, asta este lupta mea: pentru tine”, a scris primarul Mario De Mezzo pe Facebook.

Nu este prima descoperire de acest fel la Slatina

Anunțul vine după ce, în luna septembrie, în același cimitir au fost găsiți mai mulți saci cu oseminte umane. Descoperirea ar fi avut loc în timpul lucrărilor de pregătire a unui loc de veci, când au fost identificate rămășițele ascunse într-o structură descrisă drept criptă falsă.

Poliția a fost sesizată, iar anchetatorii au ridicat de la fața locului mai mulți saci cu oseminte. Potrivit informațiilor prezentate anterior despre caz, săpăturile au continuat, fiind identificați și alți saci.

Ulterior, Mario De Mezzo a organizat o conferință de presă în incinta Cimitirului Strehareți, în cadrul căreia a reclamat că verificările nu ar fi continuat în toate zonele în care existau suspiciuni privind prezența unor rămășițe umane.

Noile afirmații ale primarului readuc în discuție necesitatea clarificării circumstanțelor în care au fost depozitate osemintele descoperite și a stabilirii persoanelor responsabile, dacă ancheta va identifica fapte ilegale.

Cine administrează Cimitirul Strehareți din Slatina

Cimitirul Strehareți, care are aproximativ 6.000 de locuri de veci, a fost concesionat în anul 2010, în timpul mandatului de primar al lui Darius Vâlcov, unei firme private.

Administrarea cimitirului a generat nemulțumiri în rândul unor cetățeni, în special în legătură cu tarifele practicate. Costurile asociate locurilor de veci au crescut în 2024, potrivit informațiilor prezentate în legătură cu situația cimitirului.

În ultima perioadă, cimitirul a revenit în administrarea Primăriei Slatina, însă există posibilitatea ca acesta să ajungă din nou în administrarea firmei private. Situația administrativă se desfășoară pe fondul controverselor privind gestionarea cimitirului și al descoperirilor de oseminte, scriu cei de la Adevărul.

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