7 flori care se plantează toamna aceasta, pentru o grădină spectaculoasă anul viitor

Toamna este momentul ideal pentru a pregăti o grădină plină de culoare în sezonul următor. Deși multe persoane asociază plantarea bulbilor cu florile de primăvară, există numeroase specii care se plantează toamna și înfloresc de la sfârșitul primăverii până vara târziu. Cu puțină planificare, poți obține o grădină spectaculoasă, cu flori în nuanțe de albastru, mov, roz, alb și portocaliu.

7 flori care se plantează toamna aceasta Foto: arhiva

Dacă ești în căutarea unor flori care se plantează toamna, merită să iei în calcul atât speciile decorative prin florile lor, cât și plantele care atrag atenția prin forma neobișnuită a inflorescențelor. Crinii, clopoțeii spanioli și alliumurile ornamentale sunt doar câteva dintre opțiunile care pot transforma grădina într-un spațiu plin de farmec.

Secretul este să alegi plante potrivite condițiilor din grădina ta și să le oferi suficient timp pentru a-și dezvolta rădăcinile înainte de venirea iernii. Iată șapte flori pe care le poți planta toamna aceasta pentru a te bucura de un decor deosebit anul viitor.

Ce flori se plantează în grădină toamna

1. Clopoțeii spanioli, pentru un covor de flori albastre

Clopoțeii spanioli (Hyacinthoides hispanica) sunt o alegere excelentă pentru grădinile în care îți dorești un aspect natural și romantic. Florile lor în formă de clopoțel apar, de regulă, la sfârșitul primăverii și la începutul verii, aducând culoare în zonele care au nevoie de un plus de prospețime.

Deși sunt cunoscuți mai ales pentru florile albastre, acești bulbi pot produce și flori mov, lavandă, roz sau albe. Sunt relativ ușor de cultivat și se pot înmulți în condiții favorabile, formând în timp grupuri decorative.

Pentru rezultate bune, plantează bulbii toamna, într-un loc însorit, unde solul permite scurgerea apei. Îi poți combina cu alte plante perene, astfel încât grădina să aibă un aspect interesant pe o perioadă cât mai lungă.

2. Alliumul albastru, pentru accente elegante în grădină

Alliumul albastru (Allium caeruleum), cunoscut și drept ceapă ornamentală albastră, este ideal pentru cei care vor să adauge un element neobișnuit printre florile obișnuite din grădină.

Inflorescențele sale sunt alcătuite din numeroase flori mici, grupate într-o formă aproape perfect sferică. Nuanțele variază de la albastru deschis până la tonuri mai intense, iar contrastul este deosebit atunci când planta este așezată lângă flori albe sau roz.

Alliumul albastru înflorește, de regulă, de la sfârșitul primăverii până la începutul verii. Preferă locurile însorite și solurile bine drenate, fiind o alegere potrivită pentru straturile de flori și grădinile amenajate într-un stil modern.

Plantează bulbii toamna, la o adâncime de aproximativ două-trei ori mai mare decât înălțimea lor, respectând și distanțele recomandate pentru soiul ales.

3. Alliumul cu inflorescențe ca niște copăcei miniaturali

Allium sphaerocephalon, cunoscut pentru inflorescențele sale alungite, este o altă opțiune interesantă pentru grădina de anul viitor. Spre deosebire de alliumul albastru, care are flori grupate în globuri, această specie formează capete florale ovale, cu nuanțe ce pot varia de la mov și lavandă până la roșu-purpuriu și bordo.

Înflorirea are loc mai târziu, inclusiv în timpul verii, ceea ce ajută la prelungirea perioadei în care grădina rămâne decorativă.

Un avantaj important este rezistența relativ bună la cerbi și iepuri, acolo unde aceștia reprezintă o problemă pentru plantele ornamentale. Specia preferă soarele și un sol care nu reține excesiv umezeala.

Pentru un efect vizual puternic, plantează bulbii în grupuri, printre ierburi ornamentale sau plante perene. Inflorescențele subțiri și colorate vor crea un contrast plăcut cu frunzișul verde.

4. Alliumul lui Schubert, pentru un efect spectaculos

Dacă vrei o plantă care să atragă imediat privirile, alliumul lui Schubert (Allium schubertii) merită un loc pe lista ta de cumpărături pentru toamnă.

Această specie se remarcă prin inflorescențele sale impresionante, care seamănă cu niște artificii vegetale. Florile roz-purpurii sunt dispuse pe pedicele de lungimi diferite, formând structuri aerate, cu un aspect aproape sculptural.

Inflorescențele pot ajunge la aproximativ 23-30 de centimetri în diametru, în funcție de condițiile de creștere. Planta înflorește la începutul verii și este potrivită pentru grădinile în care vrei să creezi puncte de interes.

Alege un loc însorit și un sol bine drenat, apoi plantează bulbii toamna. După înflorire, capetele florale uscate pot rămâne decorative și pot fi folosite inclusiv în aranjamente florale uscate.

5. Crinul-tigru, pentru flori portocalii pline de personalitate

Crinul-tigru (Lilium lancifolium) este o alegere inspirată pentru cei care preferă florile cu un aspect exotic și culori intense.

Florile sale portocalii sunt decorate cu pete închise la culoare, iar petalele se curbează elegant spre exterior. Staminele proeminente completează aspectul spectaculos al plantei, care poate înflori de la mijlocul verii până spre sfârșitul sezonului cald, în funcție de condițiile locale.

Crinul-tigru se dezvoltă bine în locuri însorite sau cu soare parțial. Pentru a obține plante viguroase, alege un sol fertil, bine drenat, și evită zonele în care apa stagnează după ploaie.

Poți planta crinii în grupuri, de-a lungul gardurilor sau în spatele straturilor de flori, unde înălțimea lor va contribui la crearea unui decor bogat. Verifică recomandările pentru soiul cumpărat, deoarece perioada optimă de plantare poate varia în funcție de tipul de material săditor și de climă.

6. Crinul Stargazer, pentru parfum și eleganță

Crinul oriental Stargazer (Lilium orientalis „Stargazer”) este apreciat pentru florile sale mari, în nuanțe de roz și alb, adesea decorate cu pete contrastante.

Pe lângă aspectul deosebit, această varietate este cunoscută pentru parfumul său intens. Înflorește, de regulă, la mijlocul sau spre sfârșitul verii, oferind grădinii culoare într-o perioadă în care unele flori de primăvară au trecut deja.

Pentru a se dezvolta armonios, crinul Stargazer are nevoie de multă lumină și de un sol bine drenat. Este important să eviți excesul de apă, care poate favoriza putrezirea bulbilor.

Poți să-l plantezi lângă alei, terase sau zone de relaxare, unde parfumul florilor poate fi apreciat mai ușor. De asemenea, florile sunt potrivite pentru buchete, dacă dorești să aduci o parte din frumusețea grădinii în interior.

7. Brândușa de toamnă, pentru culoare atunci când sezonul se încheie

Brândușa de toamnă (Colchicum autumnale) este o plantă aparte, care poate aduce flori în grădină chiar și atunci când multe alte specii își încheie perioada de înflorire.

Florile apar toamna și pot avea nuanțe de roz, mov sau alb, în funcție de varietate. Particularitatea acestei plante este ciclul său de dezvoltare: frunzele apar primăvara, apoi se usucă, iar florile se deschid la sfârșitul verii sau toamna.

Mai multe pentru tine De ce Putin îl poate păcăli pe Trump în privința exportului motorinei. „Există penurie chiar și la Moscova”

Această specie poate fi o alegere inspirată pentru straturile perene și zonele însorite, cu sol bine drenat. Totuși, este important să verifici instrucțiunile de plantare pentru materialul săditor achiziționat, deoarece brândușele de toamnă se comercializează frecvent ca bulbotuberculi și au un calendar de plantare diferit de cel al bulbilor cu înflorire estivală.

Atenție: Colchicum autumnale este toxică dacă este ingerată, astfel că trebuie amplasată într-un loc inaccesibil copiilor și animalelor de companie.

Cum protejezi plantele de frig pe parcursul iernii

Pentru ca florile plantate toamna să înflorească frumos anul viitor, nu este suficient să alegi speciile potrivite. Modul în care pregătești solul și protejezi bulbii înainte de venirea gerului poate influența semnificativ dezvoltarea plantelor.

Iată câteva măsuri utile pentru a le ajuta să treacă mai ușor peste sezonul rece:

1. Alege un sol bine drenat. Excesul de apă este una dintre principalele probleme pentru bulbii aflați în pământ pe timpul iernii. Dacă solul este greu și argilos, îmbunătățește structura acestuia cu materiale adecvate și evită plantarea în zonele unde se formează bălți.

2. Respectă adâncimea de plantare. Ca regulă generală, mulți bulbi ornamentali se plantează la o adâncime de aproximativ două-trei ori mai mare decât înălțimea lor. Totuși, recomandările diferă în funcție de specie, așa că instrucțiunile de pe ambalaj au prioritate.

3. Aplică un strat de mulci. După ce solul începe să se răcească, poți adăuga un strat de frunze uscate, scoarță mărunțită sau alt material organic potrivit. Mulciul ajută la reducerea variațiilor de temperatură și protejează solul împotriva înghețului și dezghețului repetat.

4. Udă moderat după plantare. Dacă pământul este uscat, udă pentru a favoriza contactul dintre bulb și sol. Ulterior, ține cont de precipitații și evită udarea excesivă, mai ales în perioadele reci.

5. Ține cont de clima din zona ta. Rezistența la ger diferă de la o specie la alta, iar condițiile din grădină pot fi diferite de cele indicate pentru o anumită zonă climatică. În regiunile cu ierni aspre, bulbii mai sensibili pot avea nevoie de protecție suplimentară.

6. Protejează plantele cultivate în ghivece. Recipientele se răcesc mai repede decât solul din grădină. Așază ghivecele într-un loc adăpostit, izolează recipientele atunci când este necesar și asigură-te că apa se poate scurge ușor.

7. Nu îndepărta prematur frunzișul plantelor care au înflorit. La speciile care își păstrează frunzele după înflorire, acestea contribuie la refacerea rezervelor nutritive ale bulbului. Lasă frunzișul să se usuce natural înainte de a-l îndepărta.

În plus, înainte de plantare, verifică dacă bulbii sunt fermi și sănătoși. Evită exemplarele moi, mucegăite sau deteriorate, deoarece acestea pot avea șanse mai mici de dezvoltare.

Cum obții o grădină spectaculoasă anul viitor

Pentru un rezultat deosebit, nu planta toate florile într-un singur rând și nici nu te limita la o singură culoare. Combină specii cu perioade diferite de înflorire, astfel încât grădina să-și schimbe aspectul de la sfârșitul primăverii până toamna.

Clopoțeii spanioli și alliumurile albastre pot aduce prospețime la începutul sezonului cald, în timp ce crinii și alliumurile cu înflorire estivală pot prelua rolul principal în lunile următoare. Brândușa de toamnă completează decorul atunci când vara s-a încheiat.

Alege locuri însorite pentru speciile care au nevoie de multă lumină, grupează bulbii pentru un efect vizual mai bogat și lasă suficient spațiu între plante pentru dezvoltarea lor.