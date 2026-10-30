Apa miroase a ouă stricate, dar turiștii vin în număr mare. Stațiunea de lângă România unde cazarea costă 10 euro pe noapte

Slatinska Banja, o stațiune balneară din Serbia, atrage vizitatori datorită izvoarelor sale cu apă minerală rece, bogată în hidrogen sulfurat. Deși are un miros puternic, asemănător celui de ouă stricate, apa conține 27 de minerale și este cunoscută pentru proprietățile sale. În plus, turiștii pot găsi cazare la prețuri accesibile, unele locuri costând doar 10 euro pe noapte.

Stațiunea balneară aproape de România unde turiștii dau 10 euro pe noapte Foto: arhiva Click!

Situată la aproximativ 200 de kilometri de cea mai apropiată frontieră cu România, stațiunea nu dispune de hoteluri sau de o infrastructură turistică dezvoltată. Vizitatorii se pot caza însă în apartamente și gospodării private, relatează publicația sârbă Blic.

Stațiunea este amplasată în satul Slatina, în regiunea Pomoravlje de Vest, la aproximativ 275 de metri altitudine. Se află la poalele muntelui Jelica, pe malul drept al râului Morava de Vest, iar în apropiere curge și râul Daćinac, lângă care se găsesc izvoarele minerale.

Distanța până la Belgrad este de aproximativ 140 de kilometri, iar călătoria cu mașina durează în jur de două ore. Una dintre variantele de traseu este autostrada Miloš Veliki, în direcția orașului Čačak, urmată de drumurile locale până în satul Slatina.

Apa minerală are un miros neobișnuit

Principalul punct de atracție îl reprezintă izvoarele cu apă sulfuroasă, care are o temperatură de aproximativ 16,8 grade Celsius. Aceasta nu este fierbinte în mod natural, astfel că trebuie încălzită pentru băile utilizate în scop terapeutic.

Compoziția sa include hidrogen sulfurat și mai multe elemente minerale, printre care potasiu, litiu, rubidiu, stronțiu, cesiu și bariu. Unele surse menționează prezența a 27 de minerale.

Din cauza hidrogenului sulfurat, apa are un miros intens, asemănător celui de ouă stricate. Este una dintre particularitățile pe care vizitatorii le observă imediat când ajung la izvoare.

Slatinska Banja este cunoscută în mod tradițional pentru utilizarea apei în tratarea problemelor reumatice, a afecțiunilor aparatului locomotor și a unor probleme dermatologice.

Printre situațiile menționate în descrierile balneare se numără durerile reumatice cronice, reumatismul extraarticular și recuperarea după anumite traumatisme. Totuși, utilizarea apei în scop terapeutic trebuie făcută la recomandarea unui medic, deoarece există și contraindicații.

Cât costă cazarea în Slatinska Banja

Deși nu are hoteluri mari și nici numeroase facilități turistice, stațiunea oferă posibilități de cazare în locuințe private și unități de turism rural.

Prețurile orientative pornesc de la 1.200 de dinari sârbești, echivalentul a aproximativ 10 euro pe noapte, și pot ajunge la 3.000 de dinari, adică în jur de 25 de euro de persoană. Tarifele diferă în funcție de dotări, perioadă și condițiile oferite.

Nici oferta gastronomică din stațiune nu este foarte variată. Pentru mai multe restaurante, turiștii pot merge în orașul Čačak, unde găsesc preparate tradiționale sârbești, mâncăruri la grătar și specialități locale.

Ce pot vizita turiștii în împrejurimi

Cei care ajung în această zonă a Serbiei pot combina șederea la Slatinska Banja cu excursii către câteva obiective naturale și culturale.

Printre locurile care merită descoperite se numără Defileul Ovčar-Kablar, mănăstirile din zonă și stejarii seculari. De asemenea, regiunea Čačak este cunoscută pentru preparatele tradiționale, brânzeturile locale și țuica de prune.