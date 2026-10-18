 Castravetele mexican „Victor”, noua curiozitate din grădinile românilor. Ce gust are fructul cât un bob de strugure
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Castravetele mexican „Victor”, noua curiozitate din grădinile românilor. Ce gust are fructul cât un bob de strugure

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Un fruct neobișnuit, cu aspect de pepene verde în miniatură și dimensiunea unui bob mare de strugure, ar putea ajunge în curând în atenția consumatorilor români. Se numește „Victor”, este un soi de castravete mexican aclimatizat de cercetătorii din Buzău și se remarcă prin gustul crocant, răcoritor și ușor acrișor.

Castravetele mexican „Victor”
Castravetele mexican „Victor” Foto: Agro TV

Soiul a fost obținut de specialiștii Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) Buzău și omologat în anul 2022. Originar din America Centrală, castravetele mexican este cultivat în mai multe regiuni ale lumii, iar adaptarea sa la condițiile din România ar putea deschide noi oportunități atât pentru agricultori, cât și pentru cei care vor să încerce legume și fructe mai puțin obișnuite, potrivit Agro TV

Cum se consumă castravetele mexican „Victor”

La prima vedere, fructele seamănă cu niște pepeni verzi în miniatură. Au coaja verde, cu dungi mai închise la culoare, însă dimensiunile lor sunt reduse: măsoară, în medie, aproximativ trei centimetri lungime și cântăresc în jur de 3,5 grame.

Gustul este diferit de cel al pepenelui verde. Castravetele mexican „Victor” are o aromă apropiată de cea a castravetelui obișnuit, completată de o notă discretă de citrice, ușor acrișoară. Textura crocantă îl face potrivit pentru mai multe preparate, de la salate și aperitive până la murături.

Olivia Agape, cercetător la SCDL Buzău, a explicat că fructele pot fi consumate atât proaspete, cât și conservate.

„Fructele castravetelui mexican, asemănătoare unor pepeni verzi în miniatură, impresionează prin aspectul deosebit, gustul crocant și răcoritor, cu o discretă aromă citrică, fiind apreciate atât pentru consumul în stare proaspătă, cât și pentru salate, aperitive și, în special, pentru murături, unde își păstrează foarte bine textura fermă”, a declarat cercetătoarea.

Așadar, una dintre utilizările recomandate este conservarea în oțet sau în saramură, în funcție de rețetă. Dimensiunile mici și aspectul neobișnuit pot transforma aceste fructe într-un ingredient interesant pentru platourile de aperitive sau pentru borcanele cu murături.

Ce beneficii nutritive are fructul care seamănă cu un pepene în miniatură

Pe lângă aspectul său inedit și gustul răcoritor, castravetele mexican „Victor” conține și substanțe nutritive de interes. Cercetătorii de la Buzău menționează prezența vitaminei C, a polifenolilor, flavonoidelor și carotenoizilor, compuși cunoscuți pentru proprietățile lor antioxidante.

Potrivit specialiștilor, acești compuși pot contribui la protejarea organismului împotriva stresului oxidativ, în cadrul unei alimentații echilibrate. Fructele au, de asemenea, un conținut ridicat de apă, sunt sărace în calorii și furnizează fibre alimentare.

„Pe lângă valoarea sa gastronomică, castravetele mexican se remarcă şi prin conţinutul de compuşi bioactivi, precum Vitamina C, polifenoli, flavonoide şi carotenoizi, substanţe cunoscute pentru rolul lor antioxidant”, au transmis cercetătorii de la SCDL Buzău.

Aceștia subliniază că fructele pot face parte dintr-o dietă diversificată, însă valoarea lor nutritivă nu înlocuiește beneficiile unei alimentații variate.

„Victor” poate fi cultivat și în grădinile românilor

Unul dintre avantajele noului soi este adaptarea la condițiile de climă și sol din România. Planta este viguroasă, are o creștere cățărătoare și poate fi cultivată pe suporturi verticale, ceea ce permite folosirea eficientă a spațiului disponibil.

În plus, produce numeroase fructe pe parcursul perioadei de creștere, caracteristică ce ar putea atrage atât grădinarii amatori, cât și producătorii din sectorul horticol.

Castravetele mexican „Victor” poate fi cultivat în gospodării, dar și în ferme specializate. Pentru cei care își doresc o plantă diferită de culturile obișnuite din grădină, soiul reprezintă o alternativă interesantă, mai ales datorită fructelor sale mici și aspectului asemănător cu cel al pepenilor verzi.

Omologat în 2022, soiul este rezultatul cercetărilor desfășurate la SCDL Buzău. Introducerea sa pe piață ar putea oferi agricultorilor o nouă variantă de cultivare, iar cumpărătorilor șansa de a descoperi un fruct mai puțin cunoscut în România, cu utilizări atât în preparatele proaspete, cât și în cele conservate.

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