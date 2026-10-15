De câte plante de apartament ai nevoie ca să ai suficient oxigen? Răspunsul specialiștilor te-ar putea surprinde

Plantele de apartament fac locuințele mai plăcute și pot contribui la starea de bine, însă pot ele să împrospăteze aerul suficient pentru a ne proteja sănătatea? Pentru a produce cantitatea de oxigen consumată de un singur om într-o zi, ar fi nevoie de sute de plante, explică un profesor de la Imperial College London. Iar în camerele slab aerisite, ghivecele nu pot înlocui aerul proaspăt.

Câte plante de apartament ai nevoie ca să ai suficient oxigen? Foto: arhiva

Plantele verzi sunt nelipsite din multe locuințe și birouri, fiind apreciate atât pentru aspectul decorativ, cât și pentru legătura cu natura pe care o aduc în spațiile interioare. Una dintre cele mai răspândite convingeri este că acestea purifică aerul și produc suficient oxigen pentru a îmbunătăți semnificativ mediul în care trăim.

În realitate, lucrurile sunt ceva mai complicate. Prin fotosinteză, plantele absorb dioxid de carbon și eliberează oxigen, însă cantitatea produsă de un exemplar obișnuit este mică în comparație cu necesarul zilnic al unui adult.

John Tregoning, profesor la Imperial College London, atrage atenția asupra diferenței dintre cantitatea de oxigen generată de plante și cea consumată de oameni.

„Ar fi nevoie de un număr destul de nebunesc de plante într-o cameră”, explică John Tregoning, potrivit publicației The Guardian.

Prin urmare, câteva ghivece pe pervaz pot înfrumuseța o încăpere, dar nu sunt suficiente pentru a asigura oxigenul necesar unei persoane. Mai mult, eficiența fotosintezei depinde de lumină, ceea ce limitează producția de oxigen în spațiile întunecate.

Câte plante sunt necesare pentru a produce oxigenul consumat de un om

Pentru a înțelege de ce plantele de interior nu pot înlocui ventilația, este util să comparăm cantitatea de oxigen produsă cu necesarul organismului uman.

O plantă obișnuită poate genera câțiva litri de oxigen pe zi, în timp ce un adult consumă aproximativ 500 de litri în același interval. Valorile variază în funcție de specie, dimensiunea plantei, condițiile de creștere și nivelul de activitate fizică al persoanei.

Chiar dacă luăm în calcul o producție de câțiva litri zilnic pentru fiecare plantă, rezultă că ar fi necesare sute de exemplare pentru a ajunge la un volum comparabil cu cel consumat de un singur adult.

Acesta este însă doar un calcul orientativ. Numărul exact nu poate fi stabilit fără informații despre speciile de plante, intensitatea luminii, suprafața frunzelor și condițiile din încăpere.

În plus, faptul că plantele produc oxigen nu înseamnă că acesta se acumulează automat într-o cantitate suficientă pentru a îmbunătăți calitatea aerului. Într-o locuință, schimbul de aer cu exteriorul și consumul de oxigen al persoanelor prezente sunt factori esențiali.

De ce plantele nu pot înlocui aerisirea locuinței

Plantele de interior sunt prezentate uneori drept filtre naturale pentru aer, însă capacitatea lor de a modifica mediul dintr-o locuință obișnuită este limitată.

Într-o cameră slab ventilată, dioxidul de carbon expirat de oameni se poate acumula. În funcție de nivelul de ocupare și de condițiile încăperii, acest lucru poate contribui la senzația de aer închis și poate fi asociat cu oboseala sau dificultățile de concentrare.

În același timp, ventilația insuficientă poate favoriza acumularea unor poluanți din interior și crește riscul de transmitere a agenților infecțioși prin aer, în special în spațiile aglomerate.

Cea mai eficientă măsură pentru îmbunătățirea aerului din locuință rămâne asigurarea unei ventilații adecvate. Deschiderea ferestrelor atunci când condițiile exterioare permit acest lucru poate contribui la înlocuirea aerului interior cu aer proaspăt. În funcție de clădire, poate fi util și un sistem de ventilație mecanică.

Aerisirea trebuie adaptată însă condițiilor de afară. În perioadele cu poluare ridicată, fum, polen abundent sau temperaturi extreme, este important să fie alese cu atenție momentele în care sunt deschise ferestrele.

Pot plantele de apartament să curețe aerul de poluanți?

Unele cercetări de laborator au arătat că anumite plante pot absorbi compuși organici volatili, substanțe care se pot găsi în aerul interior și care provin, printre altele, din materiale de construcție, mobilier sau produse de curățenie.

Totuși, rezultatele obținute în condiții controlate nu reflectă întotdeauna ceea ce se întâmplă într-o locuință obișnuită. Într-o cameră reală, volumul de aer este mult mai mare, iar poluanții pot fi eliberați continuu din diferite surse.

Din acest motiv, câteva plante în ghiveci nu trebuie considerate un substitut pentru ventilație sau pentru măsurile dedicate reducerii poluării interioare.

Pentru un aer mai curat, sunt importante identificarea și limitarea surselor de poluare, utilizarea corectă a produselor de curățenie, controlul umidității și, acolo unde este necesar, folosirea unor purificatoare de aer potrivite.

Plantele pot rămâne o alegere bună pentru decor și confort, însă efectele lor asupra calității aerului trebuie evaluate realist.

Cum ne influențează plantele starea de bine

Faptul că plantele nu pot produce suficient oxigen pentru a înlocui aerisirea nu înseamnă că nu au efecte pozitive.

Prezența vegetației și contactul vizual cu natura pot contribui la confortul psihologic, iar unele studii sugerează că mediile naturale pot susține recuperarea și reducerea stresului.

Un exemplu frecvent citat provine dintr-o cercetare realizată în anii 1980, care a comparat pacienți aflați în recuperare după intervenții chirurgicale. O parte dintre aceștia erau internați în saloane cu ferestre orientate spre copaci, în timp ce alții aveau vedere spre un zid de cărămidă.

Pacienții care puteau vedea copaci au avut nevoie de mai puține analgezice și s-au recuperat mai repede decât cei care priveau zidul.

Studiul este relevant pentru discuția despre relația dintre mediul înconjurător și recuperare, însă nu demonstrează că plantele de apartament au aceleași efecte sau că simpla lor prezență accelerează vindecarea.

Cu toate acestea, integrarea plantelor în spațiile de locuit și de lucru poate face mediul mai plăcut și poate crea o legătură vizuală cu natura, mai ales în zonele urbane.

Merită să ai plante în dormitor?

O întrebare frecventă este dacă plantele pot fi ținute în dormitor, inclusiv pe timpul nopții.

În timpul zilei, plantele care beneficiază de lumină desfășoară fotosinteza și eliberează oxigen. Noaptea, în lipsa luminii suficiente pentru fotosinteză, ele continuă să respire, consumând oxigen și eliberând dioxid de carbon.

Cantitățile implicate în cazul câtorva plante de interior sunt, în general, foarte mici în comparație cu schimburile respiratorii ale unei persoane. Prin urmare, nu există un motiv obișnuit de îngrijorare legat de consumul de oxigen al câtorva ghivece într-un dormitor.

Mai importantă pentru confortul din timpul somnului este calitatea generală a aerului, inclusiv ventilația, temperatura și umiditatea. Dacă încăperea este slab aerisită, plantele nu vor rezolva această problemă.

De asemenea, este bine să eviți udarea excesivă a ghivecelor, deoarece solul permanent umed poate favoriza dezvoltarea mucegaiului.

Cum poți îmbunătăți cu adevărat calitatea aerului din casă

Dacă obiectivul este un mediu interior mai sănătos, plantele pot face parte din soluție în sensul confortului și al amenajării, dar trebuie însoțite de măsuri eficiente.

Printre cele mai utile se numără:

Aerisirea regulată: permite schimbul de aer și reduce acumularea dioxidului de carbon în încăperile ocupate.

Limitarea surselor de poluare: evită fumatul în interior și folosește produsele de curățenie conform instrucțiunilor.

Controlul umidității: repară infiltrațiile și previne apariția mucegaiului.

Filtrarea aerului, când este necesar: un purificator ales în funcție de dimensiunea camerei și de tipul poluanților poate reduce anumite particule în suspensie.

Îngrijirea corectă a plantelor: udă-le potrivit nevoilor fiecărei specii și îndepărtează frunzele deteriorate sau resturile vegetale.

Aceste măsuri au un rol mai important în menținerea calității aerului decât simpla creștere a numărului de ghivece dintr-o cameră.

Plantele împrospătează aerul, dar nu înlocuiesc ventilația

Plantele de apartament contribuie la aspectul locuinței și pot susține starea de bine, însă capacitatea lor de a produce oxigen este prea mică pentru a acoperi necesarul zilnic al unei persoane. Pentru un volum de oxigen comparabil cu cel consumat de un adult ar fi nevoie de sute de plante, în funcție de condițiile de creștere.

Adevărata prioritate pentru un aer interior sănătos rămâne ventilația adecvată, completată de reducerea surselor de poluare și de controlul umidității. Plantele sunt un plus pentru locuință, dar nu pot înlocui aerul proaspăt.