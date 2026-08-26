 Ce iubesc și ce urăsc turiștii străini la țara noastră. „Traficul este atât de rău, încât poate dura chiar și cinci ore să ajungi”
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Ce iubesc și ce urăsc turiștii străini la țara noastră. „Traficul este atât de rău, încât poate dura chiar și cinci ore să ajungi”

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România este o destinație care îi impresionează pe turiștii străini, însă nu toate experiențele pe care le au aici sunt pozitive. Într-un videoclip publicat pe YouTube, intitulat „5 Things Tourists Love & Hate about Romania”, Wolters World vorbește despre lucrurile pe care turiștii le apreciază cel mai mult, dar și despre cele care îi pot nemulțumi.

Ce îi fascinează și ce îi enervează pe străini în România
Ce îi fascinează și ce îi enervează pe străini în România Foto: Captură video

Printre acestea se numără natura, magazinele independente, mâncarea românească, satele, dar și anumite situații cu care vizitatorii se pot confrunta în timpul vacanței.

Natura, unul dintre lucrurile pe care turiștii le iubesc

Primul lucru pe care turiștii îl apreciază atunci când ajung în România este natura. Țara este bogată în păduri, munți și peisaje care pot fi descoperite pe tot parcursul anului.

Cea mai mare apreciere pe care o au oamenii atunci când vin aici este natura. România este plină de păduri, plină de munți și plină de frumuseți naturale de care te poți bucura. Te poți bucura de ele pe tot parcursul anului.

Dacă vii vara, ai acești munți extraordinari și tot ce poți face acolo. Dacă vii toamna, vezi frunzele cum încep să-și schimbe culoarea, iar culorile explodează în toată țara. Vii primăvara, când vezi florile înflorind, iar dacă vii iarna, poți merge la schi. Natura este acolo pentru tine pe tot parcursul anului”, spune Wolters World.

Mâncarea românească, greu de găsit în restaurantele pentru localnici

La capitolul lucrurilor pe care turiștii nu le apreciază la fel de mult, acesta vorbește despre dificultatea de a găsi mâncare românească în restaurantele care nu sunt orientate către turiști.

Acum, ceea ce s-ar putea să nu le placă atunci când vin aici este mâncarea locală. Nu spun că este vorba despre mâncarea românească, ci voi spune așa: este, de fapt, greu să găsești mâncare românească în restaurante care nu sunt pentru turiști.

Ideea este că, atunci când cauți mâncare românească, aceasta este partea care este oarecum frustrantă, pentru că ajungi întotdeauna în Centrul Istoric, care este grozav, dar ajunge să pară un restaurant pentru turiști, cu mulți alți turiști, așa că nu simți că ai parte de o experiență românească autentică”, mai spune el.

Magazinele independente, printre preferatele străinilor

La polul opus, magazinele independente reprezintă un alt lucru pe care turiștii îl apreciază atunci când vizitează România. Chiar dacă aici pot găsi și branduri internaționale cunoscute, afacerile locale le oferă o experiență diferită.

Al doilea lucru pe care îl veți iubi când veniți aici sunt magazinele independente. Au propriile lor afaceri. Da, puteți găsi DM, Starbucks, dar magazinele independente sunt atât de interesante, pentru că aveți haine de la branduri independente, o atmosferă independentă, servicii independente. Sunt multe lucruri făcute în România”, afirmă Wolters World.

Taxiurile, printre lucrurile care îi nemulțumesc pe turiști

Un alt aspect menționat în videoclip este reprezentat de situațiile în care turiștii pot fi păcăliți. Wolters World spune că a întâlnit această problemă mai des în trecut și că lucrurile s-au îmbunătățit, însă recomandă în continuare atenție, în special în cazul taxiurilor.

Al doilea lucru pe care turiștii îl menționează că nu le place atunci când vin aici și ceva ce am văzut foarte mult în trecut, dar care s-a îmbunătățit considerabil, sunt situațiile în care poți fi păcălit atunci când ești aici, în special dacă urmează să iei taxiuri. Te urci într-un taxi, iar ei își dau seama că nu ești din România. Este posibil, totuși, să te ia. De aceea, eu întotdeauna îmi descarc Bolt sau Uber.

Un alt lucru care poate fi o mică înșelătorie și este unul foarte minor: uitați-vă întotdeauna la nota de plată. Doar în cazul în care apare o băutură în plus sau poate o suprataxare sau ceva de genul acesta”.

Infrastructura turistică, o surpriză plăcută pentru turiști

Un alt aspect apreciat de turiști este dezvoltarea infrastructurii turistice din România. Wolters World spune că, după aproximativ 20 de ani în care a tot revenit în țara noastră, a observat îmbunătățiri importante.

Următoarea mea apreciere pentru voi este ceva ce unii oameni ar numi un lucru negativ, dar, în perioada în care am venit aici, în ultimii 20 de ani, am văzut îmbunătățiri atât de mari în infrastructura turistică și o dezvoltare continuă a infrastructurii de aici. Ceea ce vreau să spun este că, dacă te uiți atunci când călătorești cu trenul, da, trenurile sunt supermoderne? Nu. Dar există un sistem feroviar care te duce dintr-un loc în altul și poți vedea cum gările sunt îmbunătățite. Poți vedea cum sunt modernizate.

Poți vedea cum infrastructura în general devine din ce în ce mai bună. Sunt mai multe hoteluri, mai multe restaurante. Și lucrul este că există hoteluri pentru toate bugetele. În multe locuri pentru turiști se vorbește engleză”, spune acesta.

Drumurile și traficul, printre lucrurile pe care turiștii le urăsc

La polul opus se află traficul și experiența de la volan. Potrivit lui Wolters World, turiștii care aleg să conducă prin România trebuie să fie pregătiți pentru drumuri aglomerate și pentru situații în care durata călătoriei poate crește considerabil.

Un alt lucru pe care o să-l urâți când veniți în România. Traficul! Când conduci aici, nu ai autostrăzi mari tot timpul, cu mai multe benzi. Există unele, dar dacă veniți de la Brașov la București în weekend, trebuie doar să vă dați seama că, dacă vă uitați pe Google Maps, vă va spune că drumul durează puțin peste trei ore. Dar traficul este atât de rău, încât poate dura chiar și cinci ore să ajungi acolo”, explică el.

România, o destinație accesibilă pentru turiști

Prețurile reprezintă un alt avantaj pe care turiștii îl apreciază. România le permite vizitatorilor să se bucure de vacanță fără să cheltuiască la fel de mult ca în alte destinații.

Următoarea apreciere pe care o am este accesibilitatea. Da, poți veni în România și îți poți permite să te distrezi. Fie că ieși în cluburi în București, fie că faci excursii de o zi aici, în Brașov, sau mergi la Sighișoara, îți poți permite să mănânci, să bei și să te distrezi. Totuși, dacă veniți, nu spuneți că este ieftin, pentru că pentru localnici nu este ieftin”, spune Wolters World.

Potrivită și pentru vacanțele în familie

O altă calitate remarcată de turiști este faptul că România poate fi o destinație potrivită pentru familii. Potrivit acestuia, atmosfera este una prietenoasă cu cei care călătoresc împreună cu copiii.

„Un alt lucru pe care s-ar putea să-l iubești când vii aici este faptul că poți veni cu întreaga familie. Oamenii fac ca acesta să fie un mediu mult mai prietenos pentru familii. Au multe lucruri și locuri pentru familii”, explică el.

Serviciile, un minus pentru unii turiști

La capitolul lucrurilor pe care turiștii spun că nu le apreciază, apare și serviciul. Wolters World face comparație cu țări în care serviciile sunt foarte rapide și extrem de atente cu clientul.

Următorul lucru despre care turiștii spun că nu le place este serviciul. Dacă vii din Germania, unde este foarte profesionist, sau din America, unde serviciul este dus la extrem și oamenii sunt tot timpul în preajma ta, aici, în România, nu este așa. Este mai degrabă un serviciu într-un ritm mai lent. Dar sunt foarte prietenoși. Peste tot pe unde am fost, toată lumea a fost foarte de ajutor și a explicat lucrurile”, spune acesta.

Transilvania și satele românești, printre atracțiile preferate

Un alt lucru pe care turiștii îl iubesc este posibilitatea de a descoperi Transilvania, atât orașele sale, cât și satele din România.

Un alt lucru pe care turiștii îl iubesc este să vină în Transilvania și să viziteze orașele de acolo, dar și să viziteze satele din întreaga țară. Unele dintre aceste locuri te pot duce literalmente înapoi în timp. Când vezi bisericile din lemn, oh, Doamne. Și castelele... superbe!”

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