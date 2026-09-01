 Curtezana care credea că amanții îi păstrează tenul tânăr. Povestea scandaloasă a femeii care i-a lăsat o avere lui Voltaire
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Curtezana care credea că amanții îi păstrează tenul tânăr. Povestea scandaloasă a femeii care i-a lăsat o avere lui Voltaire

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Parisul secolului al XVII-lea era plin de femei admirate pentru frumusețea lor, însă puține au ales să-și trăiască viața după propriile reguli precum Ninon de Lenclos. Curtezană, muziciană, femeie de salon și intelectuală, ea a refuzat să accepte că libertatea sentimentală și plăcerea ar trebui să fie rezervate bărbaților.

Ninon de Lenclos
Ninon de Lenclos Foto: Profimedia

Născută la Paris, în 1620, Anne „Ninon” de l'Enclos a crescut într-un mediu care i-a permis să aibă acces la educație, muzică și literatură. Avea să transforme cultura și inteligența în arme de seducție la fel de importante precum frumusețea.

O femeie care nu avea nevoie de soț

Ninon a înțeles de timpuriu că nu voia ca un soț să-i stabilească modul în care trebuia să-și ducă viața. Într-o societate în care femeilor li se cerea să respecte reguli stricte de moralitate, alegerea sa era una extrem de îndrăzneață, scrie OK Magazine.

Era o bună muziciană și putea purta conversații despre filosofie și literatură, reușind să-i impresioneze chiar și pe bărbații care veneau la ea convinși că frumusețea era singurul său atu.

Viața sentimentală a lui Ninon avea să fie la fel de intensă. Printre bărbații importanți din existența sa s-a numărat Louis de Mornay, marchiz de Villarceaux, iar reputația ei erotică a crescut rapid.

Amanții, aleși după propriile reguli

În jurul lui Ninon s-au format numeroase povești despre felul în care își organiza relațiile. Unele relatări susțin chiar că își împărțea admiratorii în mai multe categorii, în funcție de rolul pe care îl aveau în viața sa.

Nu este clar cât din acest sistem aparține realității și cât legendei construite ulterior, însă reputația ei este greu de separat de imaginea femeii care lua singură deciziile.

În universul lui Ninon, ea era cea care stabilea cine îi devenea apropiat, cine avea acces la afecțiunea ei și cât timp continua o relație. Tocmai această independență a făcut-o atât de controversată într-o epocă în care standardele morale erau aplicate diferit femeilor și bărbaților.

Pentru Ninon, dorința feminină nu trebuia privită ca o rușine. Ea contesta, prin propriul stil de viață, ideea că un aristocrat putea avea amante fără să-și piardă statutul, în timp ce o femeie era condamnată pentru o alegere similară.

A ajuns izolată într-un așezământ religios

Reputația sa avea însă și un preț. În 1656, în urma intervenției autorităților regale din perioada regenței Annei de Austria, Ninon a fost trimisă pentru o vreme într-un așezământ religios.

Pentru femeia care își construise existența în jurul independenței, măsura reprezenta o încercare de a-i limita stilul de viață. Numai că izolarea nu avea să-i distrugă reputația.

După revenirea în societatea pariziană, Ninon a devenit și mai cunoscută. În jurul ei nu se aflau doar bărbați atrași de frumusețea și faima sa. Salonul său a atras scriitori, aristocrați și oameni de cultură, iar printre numele asociate cercului său se numără Molière și La Fontaine.

Cei care o întâlneau descopereau o femeie capabilă să întrețină conversații sofisticate și să-i captiveze prin inteligență, nu doar prin aspectul fizic.

Legenda frumuseții care nu îmbătrânea

Ninon a trăit până în 1705, ajungând la aproximativ 85 de ani. Odată cu trecerea timpului, în jurul ei au apărut povești tot mai spectaculoase despre farmecul pe care l-ar fi păstrat la vârste înaintate.

Unele relatări târzii susțin că ar fi continuat să stârnească pasiuni într-o perioadă în care societatea considera că femeile ar trebui să renunțe demult la flirt și seducție. Nu toate aceste povești pot fi confirmate, însă ele arată cât de puternic devenise mitul lui Ninon.

Există și o poveste mult mai întunecată legată de viața sa. Potrivit acesteia, unul dintre fiii ei, crescut departe de ea și fără să-i cunoască adevărata identitate, s-ar fi îndrăgostit de propria mamă. După ce aceasta i-ar fi dezvăluit cine era, tânărul și-ar fi luat viața.

Istoricii nu au suficiente dovezi pentru ca această relatare să fie tratată drept un fapt cert. Ea rămâne mai degrabă una dintre legendele care s-au format în jurul unei femei a cărei reputație erotică a depășit cu mult limitele realității documentate.

Ninon de Lenclos și legătura surprinzătoare cu Voltaire

Poate cea mai interesantă parte a poveștii sale nu are însă legătură cu amanții, ci cu pasiunea pentru cultură.

Spre finalul vieții, Ninon a remarcat inteligența unui băiat din cercul cunoscuților săi. Prin testament, i-a lăsat 2.000 de livre pentru ca acesta să-și cumpere cărți.

Băiatul era François-Marie Arouet, cunoscut mai târziu în întreaga lume sub numele de Voltaire.

Astfel, una dintre cele mai controversate femei ale Parisului ajungea să contribuie la educația unui viitor mare reprezentant al Iluminismului. Ninon de Lenclos a refuzat întreaga viață să aleagă între inteligență și senzualitate, considerând că cele două puteau exista împreună.

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