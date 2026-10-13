De ce bătrânii se trezesc atât de devreme dimineața. Care este explicația

Mulți oameni observă că, odată cu înaintarea în vârstă, încep să adoarmă mai devreme și să se trezească la primele ore ale dimineții. Deși acest fenomen este adesea subiect de glume, specialiștii spun că este o consecință normală a procesului de îmbătrânire și are legătură atât cu modificările care apar la nivelul creierului, cât și cu schimbările care afectează vederea și ritmul circadian.

De ce bătrânii se trezesc atât de devreme dimineața Foto: shutterstock

Motivul pentru care bătrânii se trezesc atât de devreme dimineața

Potrivit Huffpost, organismul se bazează pe semnale externe pentru a înțelege în ce moment al zilei se află. Lumina naturală, mesele, activitatea fizică și interacțiunile sociale ajută creierul să își regleze „ceasul intern”. Odată cu vârsta, însă, capacitatea creierului de a percepe și interpreta aceste semnale scade.

Astfel, persoanele în vârstă tind să obosească mai devreme seara și, în consecință, să se trezească mai devreme dimineața. Specialiștii explică faptul că atât creierul, cât și nervii responsabili de transmiterea acestor informații își pierd din eficiență odată cu înaintarea în vârstă.

Un alt factor important îl reprezintă modificările care apar la nivelul ochilor. Pe măsură ce îmbătrânim, cantitatea de lumină care ajunge la creier scade, iar acest lucru poate afecta reglarea ritmului circadian.

Fenomenul este și mai evident în cazul persoanelor care suferă de cataractă. Din cauza vederii afectate, creierul poate interpreta că apusul soarelui are loc mai devreme decât în realitate. Drept urmare, organismul începe să producă melatonină, hormonul somnului, mai devreme, ceea ce favorizează instalarea stării de oboseală în prima parte a serii.

Consecința este simplă: dacă adormi mai devreme, te vei trezi și mai devreme.

Unele cercetări indică faptul că intervențiile chirurgicale pentru tratarea cataractei pot contribui la îmbunătățirea calității și duratei somnului, deoarece permit luminii să ajungă mai eficient la nivelul ochilor și, implicit, la centrii cerebrali responsabili de reglarea ciclului somn-veghe.

Cum poți dormi mai mult

Specialiștii recomandă expunerea la lumină puternică în partea a doua a zilei pentru a întârzia apariția senzației de somn. O plimbare în aer liber înainte de apus, utilizarea unei surse puternice de iluminat în casă sau cititul pe un dispozitiv cu ecran luminos pot transmite creierului semnalul că ziua nu s-a încheiat încă.

De asemenea, exercițiile fizice regulate și expunerea la lumina naturală a dimineții pot contribui la reglarea ritmului circadian și la îmbunătățirea calității somnului.

În schimb, consumul de alcool înainte de culcare ar trebui evitat. Chiar dacă poate induce somnolența, acesta afectează calitatea somnului și poate favoriza trezirile nocturne.

Cercetătorii subliniază că schimbările apărute în tiparul de somn odată cu înaintarea în vârstă sunt, în mare măsură, normale. Totuși, adoptarea unor obiceiuri sănătoase poate ajuta la menținerea unui somn odihnitor și la reducerea impactului acestor modificări asupra vieții de zi cu zi.