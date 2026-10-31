 De ce este bine să ții un burete de vase în sertarul de la frigider
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De ce este bine să ții un burete de vase în sertarul de la frigider

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Un gest aparent banal ar putea ajuta la păstrarea fructelor și legumelor proaspete pentru mai mult timp. Potrivit specialiștilor în organizarea locuinței, plasarea unui burete curat în sertarul destinat fructelor și legumelor din frigider poate contribui la reducerea risipei alimentare.

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Foto: shutterstock

Beneficiile unui burete în frigider

Potrivit Huffpost, secretul constă în capacitatea buretelui de a absorbi excesul de umiditate eliberat de produsele proaspete. Umiditatea acumulată în sertare accelerează procesul de alterare și poate favoriza apariția mirosurilor neplăcute. Prin absorbția acesteia, fructele și legumele pot rămâne proaspete pentru o perioadă mai îndelungată.

Dacă nu ai la îndemână un burete curat, și prosoapele de hârtie pot avea același efect. Acestea pot fi așezate atât în sertarele frigiderului, cât și în pungile cu salată verde sau alte frunze, pentru a absorbi umezeala care grăbește degradarea alimentelor.

Specialiștii recomandă schimbarea periodică a buretelui sau a șervețelelor de hârtie, astfel încât acestea să își păstreze eficiența și să nu devină, la rândul lor, o sursă de umezeală.

Trucul vine în contextul în care risipa alimentară continuă să fie o problemă majoră. Multe fructe și legume ajung la gunoi înainte de a fi consumate, fie din cauza depozitării necorespunzătoare, fie pentru că se alterează mai repede decât era de așteptat.

O soluție simplă, precum absorbția excesului de umiditate din frigider, poate contribui la prelungirea duratei de păstrare a alimentelor și la reducerea cantității de produse aruncate.

Alte metode de combatere a risipei alimentare

Pe lângă utilizarea bureților sau a prosoapelor de hârtie, experții recomandă și alte măsuri simple pentru reducerea risipei alimentare.

Fructele și legumele trebuie depozitate în compartimentele dedicate ale frigiderului, iar produsele mai vechi ar trebui așezate în față pentru a fi consumate primele.

De asemenea, este indicat să eviți aglomerarea excesivă a rafturilor, deoarece circulația aerului rece contribuie la conservarea alimentelor.

Trucul a devenit popular în mediul online datorită simplității sale, însă avantajul principal rămâne unul practic: mai puține alimente ajung la gunoi și mai puțini bani sunt irosiți pe produse care se strică înainte de a fi consumate.

Chiar dacă nu reprezintă o soluție miraculoasă, folosirea unui burete în frigider poate fi un obicei util pentru cei care cumpără frecvent fructe și legume proaspete și doresc să le păstreze cât mai mult în casă.

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