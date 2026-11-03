 E normal să-ți fie frică de întuneric dacă ești adult? Când devine o problemă
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E normal să-ți fie frică de întuneric dacă ești adult? Când devine o problemă

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Frica de întuneric este asociată de cele mai multe ori cu perioada copilăriei și apare frecvent la copiii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani. Totuși, această teamă nu dispare întotdeauna odată cu înaintarea în vârstă. Mulți adulți recunosc că, atunci când se află într-un spațiu complet întunecat, încă resimt o stare de neliniște sau anxietate.

E normal să-ți fie frică de întuneric dacă ești adult?
E normal să-ți fie frică de întuneric dacă ești adult? Foto: istock

Deși pentru majoritatea oamenilor acest sentiment este ocazional și nu afectează viața de zi cu zi, există situații în care teama de întuneric poate deveni mai intensă. Atunci apare întrebarea: când este vorba despre o frică firească și când poate fi considerată o problemă care necesită atenție?

Este normal ca adulții să se teamă de întuneric?

Contrar percepției generale, teama de întuneric nu este specifică doar copiilor. Potrivit unui sondaj realizat în 2020 și citat de compania E-conolight, aproape jumătate dintre adulții intervievați au declarat că încă se tem de întuneric,

Specialiștii explică faptul că o anumită stare de vigilență în condiții de întuneric este normală. În lipsa vizibilității, creierul are mai puține informații despre mediul înconjurător și poate interpreta anumite situații ca fiind potențial periculoase.

Din punct de vedere evolutiv, această reacție a avut rolul de a proteja oamenii de amenințări care ar fi putut apărea pe timpul nopții.

Când devine frica de întuneric o problemă?

În cazul în care teama începe să afecteze rutina zilnică, somnul sau activitățile obișnuite, specialiștii recomandă o analiză mai atentă a situației. Potrivit Healthline, nyctophobia reprezintă o teamă extremă sau irațională de întuneric ori de noapte.

Persoanele care se confruntă cu această fobie pot evita anumite activități după lăsarea serii, pot întâmpina dificultăți în a dormi fără o sursă de lumină sau pot experimenta simptome de anxietate atunci când se află în spații întunecate.

De ce apare teama de întuneric?

Experții consideră că această teamă este adesea legată de necunoscut. În întuneric, oamenii nu pot identifica cu ușurință ceea ce se află în jurul lor, iar imaginația poate completa golurile cu scenarii amenințătoare.

În unele cazuri, frica poate fi influențată de experiențe neplăcute din trecut, de filme sau povești care au creat asocieri negative cu întunericul ori de alte tulburări de anxietate existente.

Poți depăși frica de întuneric?

 În multe situații, expunerea graduală la întuneric și înțelegerea cauzelor care stau la baza anxietății pot ajuta la reducerea sentimentului de teamă. Tehnicile de relaxare, exercițiile de respirație și terapiile cognitive sunt printre metodele recomandate persoanelor care se confruntă cu forme mai severe ale acestei fobii.

Atunci când frica devine suficient de intensă încât să afecteze calitatea vieții, consultarea unui specialist în sănătate mintală poate reprezenta un pas important pentru gestionarea și depășirea acestei probleme.

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