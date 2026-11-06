 Muncitorii asiatici costă cu peste 35% mai mult decât românii. De ce îi preferă, totuși, angajatorii
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Muncitorii asiatici costă cu peste 35% mai mult decât românii. De ce îi preferă, totuși, angajatorii

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Tot mai multe companii din România se confruntă cu dificultăți atunci când încearcă să găsească angajați pentru activități precum manipularea mărfurilor, ambalarea produselor sau pregătirea comenzilor. În timp ce o parte dintre români consideră că salariile oferite nu sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile zilnice, angajatorii spun că nu găsesc persoane dispuse să ocupe anumite posturi. În acest context, recrutarea muncitorilor din Asia a devenit o soluție pentru numeroase firme, chiar dacă presupune cheltuieli suplimentare.

Muncitor din Asia
Muncitor din Asia Foto: Picasa

Paradoxul este că un angajat străin poate ajunge să coste compania cu peste 35% mai mult decât un lucrător român. Diferența nu vine doar din salariu, ci și din cheltuielile cu locuința, masa, transportul și procedurile de recrutare. Cu toate acestea, unii antreprenori consideră că avantajele legate de disponibilitatea și disciplina personalului străin justifică investiția. Eugen Saulea, antreprenor cu experiență în administrarea și delegarea personalului, a explicat de ce firmele continuă să aleagă această variantă.

De ce plătesc firmele mai mult pentru muncitorii din Asia

În cazul lucrătorilor comerciali necalificați, angajarea personalului din afara Uniunii Europene nu înseamnă automat reducerea costurilor. Dimpotrivă, cheltuielile totale pot fi considerabil mai mari decât în cazul recrutării unui angajat român. Eugen Saulea estimează că diferența depășește 35%, atunci când sunt luate în calcul toate costurile suplimentare.

„Un muncitor din Asia costă cu peste 35% mai mult decât un angajat autohton. Aici discutăm despre personal necalificat, mai precis despre lucrătorii comerciali. Diferența apare din costurile suplimentare celor salariale - cazare, masă, transport etc.”, a explicat antreprenorul pentru Adevărul.

La aceste cheltuieli se adaugă și modificările legislative privind recrutarea și punerea la dispoziție a lucrătorilor din afara Uniunii Europene. Intermedierea prin agenții de muncă temporară autorizate presupune, la rândul ei, costuri suplimentare pentru companii.

Așadar, alegerea personalului asiatic nu este motivată neapărat de un preț mai mic. În activități precum manipularea mărfurilor, sortarea, ambalarea și pregătirea comenzilor, angajatorii au nevoie de oameni care să poată lucra în schimburi, să respecte programul și să se adapteze cerințelor operaționale.

În opinia lui Eugen Saulea, unul dintre criteriile esențiale este disciplina. „Salarizarea rămâne un criteriu important în decizia de a lucra cu forța de muncă externă. Dar, mai important decât salariul este factorul «disciplină»”, susține acesta.

Antreprenorul vorbește despre respectarea programului, disponibilitatea pentru schimburi și acceptarea unor activități conexe celor pentru care angajații au fost recrutați. El spune că, în experiența companiei sale, au existat situații în care lucrătorii români au refuzat deplasări temporare sau modificări ale programului. Un exemplu este cel al angajaților care trebuiau să participe la instruire într-o altă locație și care au ales să demisioneze deoarece deplasarea le ocupa prea mult timp.

Ce se poate întâmpla dacă firmele nu mai pot aduce angajați din străinătate

Costurile suplimentare ridică întrebarea de ce companiile nu folosesc banii respectivi pentru a oferi salarii mai mari lucrătorilor români. Eugen Saulea consideră însă că majorarea veniturilor nu ar rezolva toate problemele de recrutare. În domeniile despre care vorbește, contează și disponibilitatea pentru schimbări de program, deplasări și sarcini diferite.

Dificultățile de recrutare pot avea consecințe directe asupra activității companiilor. În sectorul logistic, lipsa oamenilor poate întârzia livrările și poate reduce cantitatea de produse disponibile pentru distribuție. Antreprenorul spune că partenerii companiei sale au înregistrat în trecut pierderi financiare din cauza numărului insuficient de angajați.

Unul dintre exemplele prezentate este cel al unei companii care avea atât o capacitate de producție, cât și o platformă logistică, dar nu reușea să găsească suficienți oameni pentru ambalarea și pregătirea mărfurilor. Situația afecta aprovizionarea distribuitorilor, iar soluția a fost formarea unei echipe complete de lucrători din afara Uniunii Europene.

„Avem un partener activ, o capacitate de producție și o platformă logistică, cu care am început colaborarea exact într-un moment în care nu mai identificau soluții pentru a acoperi necesarul de personal și deja aveau probleme majore în lanțul de aprovizionare al partenerilor revânzători. Soluția găsită a fost să implementăm serviciile de la acest partener printr-o echipă completă de personal din afara Uniunii Europene”, a explicat Eugen Saulea.

Totuși, perspectivele pentru anul 2027 ar putea schimba situația. Antreprenorul descrie anul curent drept unul dificil pentru sectorul bunurilor de larg consum, în condițiile în care vânzările sub așteptări au determinat unele companii să își revizuiască bugetele și necesarul de personal. În discuțiile cu beneficiarii de servicii au apărut deja planuri de reducere a efectivelor și de scurtare a contractelor de muncă, de la perioade de 12 sau 24 de luni la unele de șase luni.

„Discutăm deja cu beneficiarii de servicii despre o reducere a efectivelor umane, recalibrate în acord cu vânzările reale. Discutăm despre o scădere a bugetelor planificate pentru prima parte a anului viitor”, a declarat antreprenorul.

În acest context, Eugen Saulea estimează că românii ar putea deveni mai interesați de locurile de muncă pe care până acum le evitau. O piață incertă și perspectiva reducerii numărului de posturi ar putea face ca stabilitatea unui loc de muncă să cântărească mai mult în decizia candidaților.

„Într-o piață incertă, garanția unui loc de muncă stabil va deveni o prioritate și pentru personalul autohton”, consideră acesta.

Nici angajații străini nu sunt feriți de eventualele reduceri. Dacă vânzările continuă să scadă, companiile ar putea renunța la o parte dintre lucrători sau ar putea limita numărul celor recrutați pentru anul viitor. Antreprenorul atrage atenția că există deja schimbări și în HoReCa, unde unele hoteluri și restaurante preferă colaborarea cu agenții de muncă temporară. În acest fel, firmele pot ajusta mai ușor numărul angajaților în funcție de volumul activității și evită angajamentele pe termen lung.

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