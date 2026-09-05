Nu cumpărați banane decât dacă trec aceste teste

Bananele sunt omniprezente în supermarketuri și, cel mai probabil, în fructiera din bucătăria ta. Sunt o gustare ideală: gata de mâncat, ușor de transportat, accesibile. Totuși, alegerea unei banane perfecte este mai complicată decât pare la prima vedere.

Cum alegi banana perfectă Foto: arhivă

Semnul care indică sănătatea unei banane

Experții atrag atenția că primul semn de alarmă este vânătăia. Zonele închise la culoare, moi la atingere, indică deteriorare. Shelih Rojas, manager operațional la Equal Exchange, spune că trebuie evitate bananele care prezintă scurgeri, mucegai sau zone vizibil afectate. Aceste imperfecțiuni nu sunt doar estetice: ele pot afecta textura și gustul fructului, potrivit Eating Well.

Un alt semn este banana prea verde. Dacă magazinul afișează banane cu o nuanță intensă de verde, fără urmă de galben, este posibil ca procesul de maturare să fi fost întrerupt prea devreme.

Aceste fructe pot întârzia mult să se coacă sau, în unele cazuri, nu se vor coace deloc. La polul opus, bananele foarte închise la culoare, moi și cu pete extinse, sunt deja trecute - excelente pentru banana bread, dar nepotrivite pentru consum imediat.

Există un indicator asupra căruia experții nu sunt pe deplin de acord: nuanța gri. Tracie Levin, specialist în distribuția de produse proaspete, explică faptul că o tentă gri apare atunci când bananele au fost depozitate la temperaturi prea scăzute, ceea ce le afectează capacitatea de a se coace. Cu toate acestea, dacă ai nevoie de banane pentru un smoothie, chiar și cele cu o ușoară nuanță gri pot fi utilizate fără probleme.

Cum recunoști o banană bună

În general, bananele de calitate au o culoare galben intens, eventual cu puțin verde la capete, o textură fermă și un aspect proaspăt. Dacă vrei să ai câteva zile de consum înainte ca fructele să devină potrivite pentru smoothie-uri sau deserturi, alege banane galbene, ferme, cu vârfurile încă ușor verzi.

Depozitarea corectă este esențială pentru a prelungi durata de viață a bananelor. Ideal ar fi să fie păstrate la aproximativ 55°F (13°C), dar cum puțini au un spațiu dedicat, temperatura camerei este cea mai bună opțiune. Dacă vrei să le folosești mai târziu pentru copt sau smoothie-uri, le poți congela - fie întregi, fie decojite, fie tăiate în bucăți.

Dacă ajungi frecvent în situația în care bananele se coc prea repede, poate fi momentul să îți ajustezi obiceiurile de cumpărare. Bananele sunt disponibile tot anul, așa că nu este nevoie să le cumperi în cantități mari. Așa cum spune Levin, „nu trebuie să le stochezi - sunt mereu disponibile”.