 Nu cumpărați banane decât dacă trec aceste teste
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Nu cumpărați banane decât dacă trec aceste teste

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Bananele sunt omniprezente în supermarketuri și, cel mai probabil, în fructiera din bucătăria ta. Sunt o gustare ideală: gata de mâncat, ușor de transportat, accesibile. Totuși, alegerea unei banane perfecte este mai complicată decât pare la prima vedere. 

Cum alegi banana perfectă
Cum alegi banana perfectă Foto: arhivă

Semnul care indică sănătatea unei banane

Experții atrag atenția că primul semn de alarmă este vânătăia. Zonele închise la culoare, moi la atingere, indică deteriorare. Shelih Rojas, manager operațional la Equal Exchange, spune că trebuie evitate bananele care prezintă scurgeri, mucegai sau zone vizibil afectate. Aceste imperfecțiuni nu sunt doar estetice: ele pot afecta textura și gustul fructului, potrivit Eating Well.

Un alt semn este banana prea verde. Dacă magazinul afișează banane cu o nuanță intensă de verde, fără urmă de galben, este posibil ca procesul de maturare să fi fost întrerupt prea devreme.

Aceste fructe pot întârzia mult să se coacă sau, în unele cazuri, nu se vor coace deloc. La polul opus, bananele foarte închise la culoare, moi și cu pete extinse, sunt deja trecute - excelente pentru banana bread, dar nepotrivite pentru consum imediat.

 Există un indicator asupra căruia experții nu sunt pe deplin de acord: nuanța gri. Tracie Levin, specialist în distribuția de produse proaspete, explică faptul că o tentă gri apare atunci când bananele au fost depozitate la temperaturi prea scăzute, ceea ce le afectează capacitatea de a se coace. Cu toate acestea, dacă ai nevoie de banane pentru un smoothie, chiar și cele cu o ușoară nuanță gri pot fi utilizate fără probleme.

Cum recunoști o banană bună

În general, bananele de calitate au o culoare galben intens, eventual cu puțin verde la capete, o textură fermă și un aspect proaspăt. Dacă vrei să ai câteva zile de consum înainte ca fructele să devină potrivite pentru smoothie-uri sau deserturi, alege banane galbene, ferme, cu vârfurile încă ușor verzi.

Depozitarea corectă este esențială pentru a prelungi durata de viață a bananelor. Ideal ar fi să fie păstrate la aproximativ 55°F (13°C), dar cum puțini au un spațiu dedicat, temperatura camerei este cea mai bună opțiune. Dacă vrei să le folosești mai târziu pentru copt sau smoothie-uri, le poți congela - fie întregi, fie decojite, fie tăiate în bucăți.

Dacă ajungi frecvent în situația în care bananele se coc prea repede, poate fi momentul să îți ajustezi obiceiurile de cumpărare. Bananele sunt disponibile tot anul, așa că nu este nevoie să le cumperi în cantități mari. Așa cum spune Levin, „nu trebuie să le stochezi - sunt mereu disponibile”.

Ghid de cumpărături

bridget fonda jpg
Bridget Fonda, de nerecunoscut la 62 de ani. Fosta actriță de la Hollywood a slăbit 45 de kilograme Vedete internaționale
anda maria, tanara de 14 ani moarta la spital jpg
Cine e adolescenta de 14 ani care a murit la spitalul din Gorj. Anda Maria era fiica unui profesor și urma să înceapă liceul Național
image
Un lac faimos din Banatul Montan va rămâne aproape fără apă. De ce este golită controlat acumularea Trei Ape adevarul.ro
image
„Astea sunt vremurile”. 208.000 de euro pentru un apartament în sudul Capitalei. Cum văd românii explozia prețurilor la locuințe adevarul.ro

Parteneri

image
Moneyball în Serie A. Cum l-a trimis alogoritmul pe Bîrligea la Frosinone www.fanatik.ro
image
Două cauze identificate pentru mirosul urât din Bucureşti, după 1.000 de sesizări observatornews.ro
image
Surse: Nicuşor Dan i-a sunat pe lideri, cu o propunere de tehnocrat - surpriză pentru funcţia de prim-ministru www.antena3.ro
image
Un cunoscut bodyguard care l-a extorcat pe Florin Salam, trimis în judecată într-un dosar de mare violență instrumentat de DIICOT www.gandul.ro
image
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații www.wowbiz.ro
image
Adriana Piteșteanu, actriță de teatru și film, s-a stins din viață la 90 de ani www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
„Medicii au spus clar: 4 luni de viață!” Povestea neștiută a omului care a luptat cu soarta as.ro
image
Ai transferat bani unui număr de telefon greșit? Ce trebuie să faci imediat după ce plata a fost confirmată playtech.ro
image
Giovanni Becali a ales favorita în derby-ul Dinamo – FCSB: „Să zicem că au 51% șanse” Ce spune de transferurile „bombă” ale lui Gigi Becali www.fanatik.ro
image
Motivul real pentru care Marcel și Armina au fost dați afară DE URGENȚĂ de la Insula iubirii 2026. Cum a comis-o soția lui Maluma www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Se iubesc și nu se mai ascund! Ea are 60 de ani, el... nici 40! Toți românii o știu de la TV, dar am aflat și cine e iubitul ei tinerel! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
După ce i-a vrut soțul, Camilla nu se mai satură acum nici de geanta Dianei! Regina poartă pe repeat modelul Lady Dior, botezat în onoarea Prințesei okmagazine.ro
image
„Adevărata reacție” a Prințului William și a lui Kate la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie. S-a aflat! okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Expedițiile naziste în căutarea originilor ariene: O istorie falsă, copiată perfect de pe stâncile Scandinaviei historia.ro
image
#Al Doilea Război Mondial
O tragedie uitată: Avionul american prăbușit peste o școală britanică, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial historia.ro
numerele din cuptor jpg
De ce nu este bine să bagi mâncarea în cuptorul rece. Ce se întâmplă dacă nu-l preîncălzești Fapt divers
chuttersnap qhNutmNU1pE unsplash jpg
Cozi uriașe la aeroporturi din această toamnă. Ce se schimbă în sistemul EES al Uniunii Europene Internațional
Andrew Tate FOTO Profimedia
Andrew Tate, conversații șocante cu o fată de doar 15 ani. „Nu ai voie să ieși” Național
baza jos jpg
Una dintre cele mai neobişnuite atracţii din Statele Unite. Cel mai înalt termometru din lume Internațional
biserica pexels1 jpeg
Elevii din Cluj, invitați la slujba de la Catedrala Mitropolitană. De unde a pornit scandalul Național
simon boyXZfqpwpU unsplash jpg
Șoc pentru un turist care și-a rezervat o vacanță în Egipt pentru 900 de euro. Hotelul i-a cerut de 12 ori mai mult Fapt divers
avion foto Profimedia jpg
Vacanță aniversară transformată în coșmar. Doi pensionari, refuzați la îmbarcare de easyJet Internațional
anda maria, tanara de 14 ani moarta la spital jpg
Cine e adolescenta de 14 ani care a murit la spitalul din Gorj. Anda Maria era fiica unui profesor și urma să înceapă liceul Național
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net