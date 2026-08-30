Nu cumpăra banane înainte să verifici aceste detalii. Semnele care arată că nu mai sunt proaspete

Bananele se numără printre cele mai populare fructe din întreaga lume. Indiferent dacă sunt servite simple sau dacă sunt folosite ca ingrediente în preparate mai complexe, bananele rămân o alegere gustoasă, sănătoasă și foarte populară. Însă, există câteva semnale de alarmă pe care trebuie să le știm atunci când mergem la cumpărături.

Cum poți alege bananele perfecte Foto: IStock

Atunci când cumpărăm banane, sau oricare alt tip de fruct sau legumă, ultimul lucru pe care ni-l dorim este să vedem că acestea s-au stricat deja chiar de a doua zi. Din acest motiv, este important să urmăm sfaturile experților și să evităm bananele, atunci când observăm aceste semnale de alarmă.

Atunci când mergem la cumpărături, nu trebuie să verificăm numai culoarea bananelor, potrivit EatingWell. Există și alte indicii care ne vor ajuta să ne dăm seama dacă bananele chiar sunt gustoase și proaspete sau nu.

Cum poți alege banane cu adevărat delicioase

Potrivit experților, este foarte important ca bananele să nu aibă pete închise la culoare pe coajă, atunci când le cumpărăm. Aceste urme de lovituri ar trebui să ne indice faptul că trebuie să evităm bananele afectate.

„Atunci când cumpără banane, consumatorii ar trebui să fie atenți la semne de lovituri, scurgeri sau mucegai”, a spus experta Shelaih Rojas, conform sursei citate.

La ce alte semne trebuie să mai fii atent

Pe lângă detaliile evidente, cum ar fi prezența mucegaiului, este important să fim atenți și la culoarea coajei bananei.

„Când faci cumpărături, fii atent la bananele care sunt prea moi sau prezintă decolorări închise la culoare pronunțate. Aceste semne de avertizare indică faptul că bananele au trecut de perioada lor optimă de consum”, a explicat și experta Kim Chackal.

Desigur, banana perfectă depinde enorm de propriile noastre preferințe și de modul în care dorim să consumăm fructul.

„Unii oameni preferă bananele cu o ușoară notă acrișoară, atunci când fructul este încă puțin verde. Alții preferă gustul mult mai dulce, asemănător caramelului, atunci când fructul este galben și au apărut pete pe coajă. Bananele prea coapte sunt adesea folosite la prepararea prăjiturilor datorită dulceții, umidității și texturii lor mai fine”, spune Rojas.