Oamenii încep să aproximeze durata propriei vieți. Ce a descoperit un studiu japonez

Un studiu care a urmărit timp de aproape trei decenii un grup de adulți în vârstă din Japonia sugerează că oamenii au, în general, o intuiție remarcabil de precisă despre cât vor trăi. Cei care se așteptau să aibă o viață lungă, de regulă, chiar au trăit mai mult.

Durata unei vieți umane, estimată după un studiu Foto: shutterstock

Longevitatea a devenit o variabilă ușor de calculat-cu mici erori

Studiul condus de cercetătorul Shohei Okamoto de la Universitatea Tsukuba, a analizat date din Japanese Aging and Health Dynamics Study, un sondaj național reprezentativ pentru adulți de peste 60 de ani.

În 1996, 2.447 de persoane au fost întrebate ce vârstă cred că vor atinge. 393 au spus că nu știu, iar restul au oferit estimări între 63 și 120 de ani. Predicțiile lor au avut o tendință clară: mulți și-au subestimat longevitatea. Dintre participanții pentru care s-au putut determina rezultatele, aproximativ 59% au depășit vârsta la care credeau că vor ajunge, potrivit Science Alert.

În următorii 28 de ani, 1.514 dintre cei care au dat un răspuns au murit. Aproximativ 98% dintre datele de deces au fost confirmate oficial, permițând compararea predicțiilor cu realitatea. Concluzia: cei care anticipau o viață mai lungă au avut, în medie, o supraviețuire mai mare, chiar și după ajustarea pentru vârstă, sex, statut socioeconomic și factori de sănătate.

Chiar dacă cercetătorii au ținut cont de numeroși factori medicali, este posibil ca variabile neînregistrate să fi influențat atât predicțiile, cât și rezultatele.

Cine se subestimează cel mai des

Pentru că studiul este observațional, nu poate demonstra că așteptările influențează longevitatea. Mai probabil, oamenii își bazează estimările pe informații subtile despre propria sănătate, stil de viață sau istoricul familial - lucruri care influențează și durata reală a vieții.

În plus, predicțiile nu au fost „contorizări personalizate”. În modelul statistic, fiecare an suplimentar de viață estimată se traducea în doar 0,12 ani de supraviețuire reală - o asociere modestă.

Erorile în ceea ce privește estimarea finalului vieții au variat între grupuri: femeile și persoanele cu mai multă educație au avut tendința de a trăi mai mult decât credeau, în timp ce participanții cu o stare de sănătate precară au fost mai puțin probabil să depășească estimările.

Un detaliu interesant este frecvența cu care participanții au ales vârsta de 80 de ani ca limită a propriei vieți. Aceasta era apropiată de speranța de viață la naștere în Japonia în 1996, ceea ce sugerează că mulți și-au ancorat predicțiile în această valoare medie.

Dar speranța de viață la naștere nu reflectă longevitatea unei persoane care a ajuns deja la 60 sau 70 de ani, deoarece aceasta a depășit riscurile timpurii care scad media populației. O estimare bazată pe vârsta actuală și sex ar fi, de fapt, mai relevantă. Persoanele cu mai multă educație au evitat vârstele rotunde - 75, 80, 85 - dar asta nu le-a făcut predicțiile mai precise: și ele au subestimat frecvent cât vor trăi.

Limitele studiului

Cercetarea are, totuși, limite importante. Participanții au estimat o singură dată, în 1996, ceea ce înseamnă că cercetătorii nu au putut observa cum ar fi evoluat predicțiile lor în funcție de diagnostice, progrese medicale sau evenimente personale. De asemenea, nu au existat date detaliate despre longevitatea părinților, un factor care influențează puternic durata vieții. În plus, pentru că cercetarea a inclus doar adulți în vârstă din Japonia, rezultatele nu pot fi extrapolate automat la persoane mai tinere sau la alte populații.

Chiar și cu aceste limite, studiul oferă o perspectivă fascinantă asupra modului în care oamenii își percep viitorul. Intuiția lor este surprinzător de bună - dar, în cele mai multe cazuri, viața se dovedește mai lungă decât cred ei.

Într-o lume în care planificarea financiară, sănătatea și îmbătrânirea sunt teme centrale, înțelegerea acestor percepții poate deveni un instrument esențial pentru politici publice, educație financiară și consiliere personală.

Efectele secundare ale subestimării duratei de viață

Subestimarea longevității nu este doar o curiozitate statistică. ci poate avea consecințe reale asupra vieții oamenilor. Dacă cineva crede că va trăi mai puțin decât o va face în realitate, își poate planifica greșit finanțele.

Economiile pentru pensionare pot deveni insuficiente, iar persoana se poate confrunta cu dificultăți financiare la vârste înaintate. Pe de altă parte, supraestimarea longevității poate duce la o frugalitate excesivă, la evitarea cheltuielilor necesare sau chiar la sărăcie. Cercetătorii sugerează că informații mai clare despre speranța de viață rămasă, calculate în funcție de vârstă și sex, ar putea ajuta oamenii să ia decizii financiare mai bune și mai realiste.