 Poveștile femeilor care se consideră neatrăgătoare. „Aș fi dat orice să fiu invizibilă”
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Poveștile femeilor care se consideră neatrăgătoare. „Aș fi dat orice să fiu invizibilă”

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întrebare adresată pe platforma Reddit despre experiențele femeilor care se consideră neatrăgătoare și impactul asupra vieții lor amoroase a generații reacții și mărturii din partea bărbaților.

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Foto: istock

Pe ce se pune accent în lumea întâlnilor

O utilizatoare Reddit a lansat pe platformă o întrebare adresată femeilor care s-au considerat „neatrăgătoare” toată viața și cum au fost afectate de acest aspect, în ceea ce privește viața sentimentală.

„Femei neatragătoare, ce experiențe ați avut în lumea întâlnirilor și cum v-a afectat aspectul fizic de-a lungul vieții în diverse situații?”, a fost întrebarea adresată pe forumul de discuții.

Mulți dintre cei care au intervenit în conversație au susținut că atractivitatea este mult mai complexă decât simpla înfățișare. Un bărbat de 33 de ani a explicat că, după numeroase experiențe romantice, a ajuns să aprecieze mai mult personalitatea decât frumusețea fizică.

„Am ajuns la punctul în care am preferat omul din spatele aparențelor. Degeaba ești frumoasă de pici dacă, direct proporțional, nu întreții o conversație”, a scris acesta. El a adăugat că este atras mai degrabă de o femeie „cu care poți discuta despre orice două ore” decât de o persoană care impresionează doar prin aspect.

Pentru a-și susține punctul de vedere, utilizatorul a oferit exemplul a două relații din trecut. Despre una dintre fostele partenere, pe care o descrie drept foarte atrăgătoare, spune că era „toxică și geloasă”.

Unul dintre cele mai apreciate comentarii a venit din partea unei femei care a povestit că aspectul fizic i-a influențat negativ nu doar viața sentimentală, ci și experiențele profesionale și sociale. Potrivit acesteia, întâlnirile romantice au fost aproape inexistente, iar atenția primită din partea bărbaților era adesea marcată de respingere sau ironii.

„Dating: nu exista. Cine să iasă cu mine? Ieșea dacă nu avea alternative sau dacă îl provocau prietenii„Colegi bărbați care mă luau la mișto sau mă sabotau ca să am probleme cu șefii după. În timp ce se comportau ca niște îngerași cu femeile pe care le considerau atractive. De atâtea ori s-a întâmplat să merg pe stradă, să treacă bărbați pe lângă mine și să spună foarte tare și răspicat: «Uite ce urâtă e și asta!». Nu e așa, din păcate. Aș fi dat orice să fiu invizibilă și să fiu lăsată în pace”, a scris tânăra, concluzionând că uneori stigmatizarea și umilirile publice pot fi la fel de apăsătoare ca respingerea în plan romantic.

În schimb, o altă femeie, despre care afirmă că nu se încadra în standardele convenționale de frumusețe, s-a remarcat prin inteligență, asumare și o conexiune profundă. „Vorbeam ore întregi despre orice subiect și aveam o chimie cum rar întâlnești”, a mărturisit acesta.

Atracția nu este răspunsul pentru o relație reușită

În discuție au existat și comentarii optimiste. Un participant a susținut că nu există femei neatrăgătoare, ci doar persoane care nu și-au găsit încă omul potrivit. „Toate sunt niște gingășii iubibile. Doar că n-au găsit persoana potrivită care să le aprecieze pentru cine sunt”, a scris acesta.

Alți participanți la discuție au insistat asupra caracterului subiectiv al atracției. „Atractivitatea e ceva subiectiv, în primul rând”, a scris un utilizator, explicând că preferințele diferă de la o persoană la alta. Acesta consideră că valorile și planurile de viață comune cântăresc la fel de mult ca aspectul fizic atunci când vine vorba despre alegerea unui partener.

O altă utilizatoare Reddit a atras atenția asupra modului în care societatea se raportează la femeile care au o frumusețe standard: „Viața a fost creată pentru femeile frumoase și bărbații bogați. Noi restul, suntem aici să umplem stadioanele.”

O concluzie subiectivă a venit din partea unui internaut care a observat că femeile care nu se consideră frumoase sunt adesea mai interesante decât cele care își bazează încrederea exclusiv pe aspectul exterior. „Unele femei trebuie descoperite mai îndeaproape”, a scris acesta.

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