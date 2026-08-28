 Româncă, impresionată de o stațiune mai puțin cunoscută din Halkidiki: „M-aș întoarce oricând”. Cât a costat masa pentru 3 persoane
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Româncă, impresionată de o stațiune mai puțin cunoscută din Halkidiki: „M-aș întoarce oricând”. Cât a costat masa pentru 3 persoane

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O româncă întoarsă recent dintr-o vacanță în Grecia a povestit experiența pe care a avut-o într-o localitate mai puțin cunoscută de turiștii români din Halkidiki. După câteva zile petrecute în Nea Plagia, femeia a spus că a fost plăcut surprinsă de zonă și că s-ar întoarce oricând aici.

Halkidiki
Halkidiki Foto: Shutterstock

Turista a explicat că, înainte de plecare, a încercat să afle mai multe informații despre această destinație, însă nu a primit prea multe răspunsuri. Tocmai de aceea, după ce a ajuns acasă, a decis să își împărtășească impresiile și să ofere detalii despre locul în care și-a petrecut vacanța.

Inițial, românca a căutat o cazare care să permită accesul cu un câine. Între timp, a găsit o altă variantă pentru animalul de companie, însă a păstrat rezervarea făcută în Nea Plagia. Decizia s-a dovedit a fi una inspirată, potrivit experienței pe care a relatat-o.

Nea Plagia, o destinație nouă pentru turista din România

Nea Plagia se află la aproximativ 6 kilometri de Nea Moudania și formează, practic, împreună cu Nea Flogita, două localități apropiate una de cealaltă.

Potrivit româncei, zona este frecventată în special de turiști greci și sârbi, în timp ce numărul românilor pe care i-a întâlnit a fost mai redus comparativ cu alte stațiuni din Grecia.

Deși consideră că localitatea este mai modestă decât alte destinații de pe Kassandra sau Sithonia, turista a fost mulțumită de alegerea făcută.

În timpul sejurului, aceasta a mers într-o seară și în Nikiti, aflată la aproximativ 50 de kilometri distanță. Experiența nu a impresionat-o la fel de mult, deoarece stațiunea i s-a părut foarte aglomerată și mai scumpă decât locul în care era cazată.

„Deși este un loc modest, față de alte stațiuni de pe Kassandra sau Sithonia, m-aș întoarce oricând aici”, a transmis românca în postarea sa.

Plajă cu nisip și șezlonguri gratuite la consum

Unul dintre lucrurile care au impresionat-o cel mai mult a fost plaja. Potrivit turistei, aceasta este potrivită inclusiv pentru familiile cu copii.

La intrarea în apă există pietricele, însă mai departe fundul mării este nisipos. Și plaja este acoperită cu nisip, iar spațiul disponibil permite turiștilor să își așeze umbrelele și prosoapele.

Românca a mai precizat că, la cele mai multe taverne din zonă, șezlongurile sunt oferite gratuit în schimbul unei consumații. Aceasta a fost surprinsă de faptul că, potrivit experienței sale, consumul putea fi chiar și o simplă apă care costa 50 de cenți.

Pentru familiile cu copii există și un parc gonflabil amplasat pe apă. Accesul costă 15 euro pe zi, iar cei care cumpără biletul pot intra și ieși de mai multe ori. În plus, în stațiune sunt disponibile și alte activități și sporturi acvatice, la prețuri pe care românca le-a considerat rezonabile.

Cât a plătit românca pentru o masă în Grecia

În ceea ce privește cheltuielile, turista a spus că prețurile din stațiune i s-au părut decente. Cea mai mare sumă pe care a plătit-o pentru o masă a fost de 70 de euro pentru trei persoane.

În această sumă au fost incluse și băuturile, iar porțiile au fost atât de mari încât cei trei nu au reușit să mănânce tot ce au primit.

În Nea Plagia, românca a găsit și un supermarket Masoutis, o benzinărie, o cofetărie pe care a apreciat-o, dar și mai multe spații de joacă pentru copii și un parc cu leagăne.

La finalul vacanței, turista a tras concluzia că experiența a fost una foarte plăcută. Lipsa aglomerației, prețurile pe care le-a considerat accesibile și facilitățile disponibile în zonă au făcut-o să spună că și-ar dori să revină.

„Una peste alta, am avut un sejur extrem de plăcut aici, fără prea multă aglomerație, cu prețuri decente și cu tot ce ne-a dorit sufletul”, a concluzionat românca.

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