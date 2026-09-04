Șamponul pentru bebeluși, util și la curățenie. La ce îl poți folosi prin casă

Șamponul pentru bebeluși este creat pentru cei mici și pentru firele lor de păr extrem de fine, însă utilitatea lui nu se oprește aici. Datorită formulei blânde, capabile să îndepărteze murdăria și uleiurile fără a deteriora materialele, produsul are surprinzător de multe întrebuințări în gospodărie.

La ce poți folosi șampoanele de bebeluși Foto: shutterstock

Poți curăța pensulele de machiaj și periile de păr

Unul dintre cele mai cunoscute este curățarea pensulelor de machiaj. Acestea acumulează zilnic fond de ten, pudră, sebum și bacterii, iar șamponul pentru bebeluși oferă o soluție delicată și accesibilă pentru întreținerea lor, potrivit blogului Marthei Stewart.

Tot în aceeași idee, pensulele de pictură folosite cu vopsele pe bază de apă pot fi curățate tot cu șampon pentru bebeluși. Acesta se masează ușor în peri, împreună cu apă caldă, apoi pensulele se lasă la uscat. Totuși, produsul nu poate îndepărta vopselele pe bază de ulei sau cele folosite în proiecte casnice.

Michael Silva‑Nash, președintele Molly Maid, explică faptul că, fiind un detergent blând, șamponul pentru bebeluși reușește să îndepărteze eficient uleiurile, murdăria și reziduurile de machiaj fără a afecta firele pensulelor. O cantitate mică de șampon amestecată cu apă caldă este suficientă pentru a curăța bruscile, care trebuie apoi clătite bine și lăsate să se usuce complet.

Același principiu se aplică și în cazul periilor și pieptenilor de păr. Reziduurile de produse de styling și uleiurile naturale se depun pe dinți și pe perii, iar șamponul pentru bebeluși poate dizolva aceste acumulări. Specialistul în curățenie Vanessa Garcia spune că îl folosește personal pentru acest scop. După îndepărtarea firelor de păr, peria se spală cu o soluție diluată de șampon și se clătește bine.

Hainele delicate pot fi spălate cu șampon de bebeluși

Pentru hainele delicate, șamponul pentru bebeluși poate fi o soluție utilă în cazul petelor mici și proaspete. Silva‑Nash subliniază însă că eticheta de îngrijire a materialului trebuie verificată înainte de orice intervenție. Dacă articolul permite spălarea manuală, o cantitate redusă de șampon poate fi lucrată ușor în țesătură, apoi clătită cu apă călduță.

Spală jucăriile de pluș cu acest timp de șampon

Jucăriile de pluș, care intră frecvent în contact cu copiii, pot fi curățate local cu o soluție diluată de șampon pentru bebeluși. Zona tratată se tamponează apoi cu o cârpă umedă pentru a elimina orice urmă de detergent.

Șamponul pentru bebeluși este util și pentru curățarea sticlelor și recipientelor reutilizabile. Garcia spune că îl folosește pentru a îndepărta uleiurile și depunerile din interiorul acestora, cu condiția ca producătorul să nu recomande o altă metodă de curățare. Clătirea temeinică este esențială pentru a evita reziduurile.