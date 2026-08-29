 Tot mai mulți oameni aleg să nu-și încaseze pensia. Ce se întâmplă într-o țară din Europa
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Tot mai mulți oameni aleg să nu-și încaseze pensia. Ce se întâmplă într-o țară din Europa

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Aproape 300.000 de persoane din Grecia care ar putea ieși la pensie nu pot face acest lucru din cauza restanțelor pe care le au la sistemul de asigurări sociale. Printre cei afectați se numără liber-profesioniști, antreprenori și fermieri, oameni care au ajuns să se confrunte cu o situație complicată tocmai în momentul în care ar trebui să beneficieze de pensie.

În Grecia, tot mai mulţi localnici aleg să nu-și primească pensia
În Grecia, tot mai mulţi localnici aleg să nu-și primească pensia Foto: Freepik

Pentru a-și putea plăti datoriile în rate și pentru a primi pensia, aceștia trebuie să accepte o serie de condiții impuse de autorități. Mecanismul presupune ca persoanele aflate în această situație să permită verificarea situației lor financiare.

Una dintre principalele condiții este acceptarea verificării conturilor bancare. Prin această măsură, autoritățile vor să poată analiza veniturile și situația financiară a persoanelor care solicită accesul la mecanismul de plată în rate.

Astfel, cei care vor să beneficieze de această posibilitate trebuie să fie de acord ca autoritățile să verifice informațiile financiare relevante. Măsura reprezintă una dintre condițiile necesare pentru ca datoriile să poată fi achitate treptat, în paralel cu acordarea pensiei.

Pentru cei care au datorii mai mari de 30.000 de euro există o regulă suplimentară. Mai întâi trebuie achitată suma care depășește acest prag. Abia după ce restanța este redusă sub 30.000 de euro poate fi aplicat mecanismul prin care o parte din pensie este folosită pentru plata datoriei.

60% din pensie merge către datorii

Odată intrată în acest mecanism, persoana respectivă va direcționa 60% din pensie către achitarea restanțelor, până când datoria ajunge la 20.000 de euro, potrivit Ekathimerini.

Suma rămasă poate fi achitată ulterior, în cel mult 60 de rate. În acest fel, persoanele care au acumulat datorii importante pot ajunge să primească pensie, însă o parte semnificativă din venit este folosită pentru reducerea restanțelor.

Autoritățile nu au, însă, date exacte despre câți dintre cei care îndeplinesc condițiile pentru pensionare nu își pot achita restanțele. Situația este cu atât mai dificil de evaluat cu cât nu este clar câte persoane nu au posibilitatea financiară de a-și achita datoriile și câte aleg să nu facă acest lucru din alte motive.

Există și suspiciunea că unele persoane aleg să nu intre în acest mecanism pentru că nu doresc să permită verificarea conturilor bancare. În aceste condiții, numărul celor care nu ajung să beneficieze de pensie din cauza datoriilor rămâne dificil de stabilit cu exactitate.

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