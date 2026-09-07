 Un continent pierdut se ascunde sub Europa. „Marea Adria” și bogățiile lăsate în urmă
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Un continent pierdut se ascunde sub Europa. „Marea Adria” și bogățiile lăsate în urmă

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Sub Europa se află urmele unui continent dispărut în urmă cu milioane de ani. Geologii au reconstituit povestea „Marii Adria”, o masă continentală uriașă care a existat cândva în regiunea actualului bazin mediteranean și ale cărei fragmente se află astăzi ascunse sub continentul european.

Marea Adria, „continentul pierdut” de sub Europa
Marea Adria, „continentul pierdut” de sub Europa Foto: Pexels

Specialiștii de la Universitatea Utrecht au realizat un model al structurii tectonice și au urmărit, pas cu pas, transformările prin care a trecut această regiune de-a lungul a sute de milioane de ani.

Cum s-a desprins Marea Adria de continentul african

Potrivit cercetărilor, „Marea Adria”, cunoscută la nivel internațional sub denumirea de „Greater Adria”, s-a separat de marginea nordică a plăcii tectonice africane în urmă cu aproximativ 240 de milioane de ani.

În timp, între noul fragment continental și Africa s-a format un bazin oceanic, iar Marea Adria a existat separat timp de milioane de ani. Istoria acestei mase continentale avea însă să se schimbe radical odată cu deplasarea uriașelor plăci tectonice.

În urmă cu aproximativ 120-100 de milioane de ani, Marea Adria a ajuns în coliziune cu marginea sudică a plăcii continentale europene.

Impactul dintre cele două structuri tectonice a avut consecințe uriașe. O mare parte a plăcii Marii Adria a fost împinsă treptat în mantaua Pământului, în timp ce straturile sale superioare, formate din roci sedimentare, au fost desprinse în timpul procesului.

Coliziunea dintre plăci a contribuit la formarea unor importante lanțuri muntoase din Europa și din zona Mediteranei, printre care Abruzzo din Italia, Alpii, Alpii Dinarici, Munții Taurus din Turcia și Elenidele, lanțul muntos din regiunea Greciei și Albaniei.

Un deceniu de cercetări în 30 de țări

Reconstituirea drumului parcurs de această placă tectonică nu a fost o misiune simplă. Cercetătorii au avut nevoie de aproximativ zece ani pentru a studia și analiza dovezile geologice.

În această perioadă, echipa a realizat cercetări de teren în 30 de țări din regiunea mediteraneană și a colectat mii de mostre de rocă.

Pentru a reface poziția inițială a Marii Adria, geologii au utilizat un program special de reconstrucție a plăcilor tectonice. De asemenea, au analizat orientarea mineralelor magnetice din rocile colectate, ceea ce le-a permis să determine latitudinea și rotația acestora în momentul în care s-au format.

Studierea fragmentelor provenite din Marea Adria a scos la iveală și informații importante despre resursele minerale ale regiunii.

Geologii au descoperit concentrații de minereuri care conțin cupru, fier și alte metale importante pentru industrie.

Înțelegerea modului în care s-au deplasat și s-au suprapus plăcile tectonice poate ajuta specialiștii să identifice noi zone în care s-ar putea afla rezerve de minerale în regiunea Mediteranei.

Cum a dispărut continentul de sub Europa

Oamenii de știință estimează că Marea Adria a existat timp de aproximativ 100 de milioane de ani. Peninsula Iberică s-a desprins inițial din această structură continentală.

Ulterior, mișcările tectonice și coliziunile dintre plăcile uriașe au schimbat complet regiunea. Aflată într-o zonă mai joasă, Marea Adria a început să se scufunde sub placa eurasiatică.

În cele din urmă, cea mai mare parte a continentului a dispărut sub actuala Europă, lăsând la suprafață doar fragmente de rocă și structuri geologice care au contribuit la formarea munților pe care îi vedem astăzi.

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