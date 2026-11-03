A mers 50.000 de kilometri pe jos, timp de 28 de ani. Cum a fost primit Karl Bushby când s-a întors acasă

Aventurierul britanic Karl Bushby și-a încheiat călătoria de 50.000 de kilometri din America de Sud până la Hull, în Regatul Unit, reîntâlnindu-se cu mama sa la casa familiei, la 28 de ani după ce a pornit la drum.

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Karl a plecat în noiembrie 1998 din Punta Arenas, Chile, pe jos, cu scopul de a ajunge înapoi acasă respectând două reguli impuse de el: să nu se folosească de mijloace de transport în comun și să nu întrerupă călătoria. La întoarcere, el a fost întâmpinat de localnici, dar și de mama sa.

Karl Bushby s-a întors acasă după 28 de ani de mers pe jos în jurul lumii

Karl Bushby a fost parașutist în cadrul armatei britanice și s-a pornit în această călătorie inedită pe când avea 28 de ani. Acesta și-a dus la bun sfârșit provocarea și a fost întâmpinat cu mare fast de localnici. Oamenii s-au strâns în centrul orașului Hull pentru a se întâlni cu Bushby.

Bărbatul, acum în vârstă de 57 de ani, a s-a întâlnit în sfârșit cu mama sa, Angela, care a izbucnit în lacrimi. Călătoria lui Bushby l-a purtat pe patru continente, printre momentele-cheie numărându-se traversarea junglei dese din Darién Gap, trecerea peste Strâmtoarea Bering înghețată și, mai recent, traversarea înot a Canalului Mânecii, scrie BBC.

„Îmi agăț bocancii în cui”, a afirmat el în cadrul unei conferințe de presă. El a convenit cu mama sa să-l aștepte la locuința sa din Sutton Park, unde a și crescu, și așa s-a întâmplat. Bushby suusține că „încă procesează" faptul că s-a întors acasă, recunoscând că în mintea sa este acum „o mare harababură”.

Adaptarea la viața obișnuită, o provocare

Karl Bushby colaborează cu regizorul german Werner herzog pentru un documentar și lucrează la o a doua carte despre călătoriile sale. El s-a arătat extrem de surprins de cum a fost așteptat acasă și nu s-ar fi așteptat la un asemenea eveniment.

„Sunt convins că nu a mai existat niciodată o primire acasă ca aceasta. Este o nebunie. Vă mulțumesc enorm”, a mai spus aventurierul.

Duminică, după ce a traversat podul Humber și a intrat în East Yorkshire, a fost întâmpinat de fiul său, Adam, în vârstă de 36 de ani, de nepoata sa de 12 ani, pe care nu o întâlnise niciodată, precum și de tatăl și de frații săi. După întoarcerea în Regatul Unit, Bushby a spus că se așteaptă ca zilele și săptămânile următoare să fie dificile, pe măsură ce se readaptează la viața obișnuită.

„Tot ceea ce sunt și tot ceea ce știu despre mine va dispărea. Și asta va fi o problemă. Va fi din nou acea veche criză de identitate - Karl este așa [un aventurier] și a fost astfel jumătate din viața sa. Cred că există o veche zicală care spune că singurul lucru mai rău decât un om care nu își poate îndeplini visurile este un om care și le-a îndeplinit... pentru că, după aceea, ce mai urmează?”, a afirmat britanicul.

Divorțul de soție, un moment cheie în viața sa

Călătorul a recunoscut că a simțit dintotdeauna un „dor de ducă”, iar ideea de a porni în această călătorie a apărut după destrămarea căsniciei sale, când soția sa s-a întors în Irlanda de Nord împreună cu fiul lor.

Bushby a spus că doar aproximativ 15 dintre cei 28 de ani au fost petrecuți efectiv mergând pe jos, întârzierile fiind cauzate de dificultățile în obținerea vizelor, de criza economică globală din 2007 și de pandemia de Covid. În anumite perioade, el se retrăgea în Mexic, acolo unde costurile de trai sunt mai reduse.

Britanicul a spus că a pornit la drum ca „un turist cu rucsacul în spate, fără bani”, bazându-se adesea pe ajutorul primit de la alții. Uneori, el a fost nevoit să mănânce alimente aruncate pe marginea drumului.